L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (27/06)

USA 2020

LES CANDIDATS DÉMOCRATES DIVISÉS SUR L'ASSURANCE SANTÉ

MIAMI, Floride - Les candidats à l'investiture démocrate ont exprimé leurs désaccords sur le modèle américain de couverture santé lors du premier débat mercredi, reflétant les divisions au sein du parti sur la nécessité de supprimer l'assurance privé pour adopter un système d'assurance maladie pour tous.

Lors du premier de deux débats consécutifs, réunissant dix candidats chaque soir, la sénatrice américaine du Massachusetts Elizabeth Warren et le maire de New York Bill de Blasio ont été les seuls candidats à lever la main à la question de savoir qui soutenait un système mettant fin à l'assurance privée.

L'intensité de ce premier débat, après six mois d'une campagne plutôt calme, a reflété les enjeux importants dans ce qui pourraient être moment décisif pour certains candidats qui ont du mal à se faire remarquer dans une course à l'investiture où plus de 20 candidats rêvent de faire face à Trump aux élections de 2020.

Donald Trump a fait savoir qu'il ne réagirait pas en direct en publiant des messages sur Twitter pendant le débat, qui se déroule pendant que le président se rend à Osaka, au Japon, pour le sommet du G20. Mais peu après le début des débats, il n'a pas s'empêcher de publier un commentaire sur le réseau social. "ENNUYEUX", a-t-il écrit.

---

TRUMP JUGE "ABSOLUMENT POSSIBLE" UN ACCORD AVEC PÉKIN

Le président américain Donald Trump a menacé mercredi d'imposer de nouvelles taxes sur les importations chinoises tout en estimant "absolument possible" de parvenir à un accord sur le commerce avec son homologue chinois Xi Jinping lors de leur rencontre au sommet du G20, en fin de semaine à Osaka, au Japon.

"J'imposerai des taxes supplémentaires, des taxes supplémentaires très substantielles, si cela ne marche pas, si on ne conclut pas un accord", a déclaré Donald Trump dans une interview à Fox Business Network. Ces nouvelles taxes seraient de 10% et non 25%, a-t-il précisé.

ACCORD USA-CHINE SUR UNE TRÊVE PROVISOIRE AVANT LE G20 - PRESSE

Les Etats-Unis et la Chine sont convenus d'une trêve provisoire dans leur différend commercial avant la rencontre entre les présidents des deux pays en marge du sommet du G20 ce week-end, rapporte jeudi le South China Morning Post.

Les détails de l'accord, qui suspendrait la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane sur 300 milliards de produits chinois supplémentaires, seront publiés sous forme de communiqués de presse coordonnés et non de déclarations communes, précise le journal.

Donald Trump et Xi Jinping se rencontreront samedi matin à 11h30 locales (02h30 GMT) à Osaka en marge du sommet du G20 organisé au Japon, a annoncé mercredi la Maison blanche.

---

UNE GUERRE AVEC L'IRAN NE DURERAIT PAS LONGTEMPS, DIT TRUMP

WASHINGTON - Une guerre entre les Etats-Unis et l'Iran ne durerait pas longtemps et exclurait l'envoi de troupes américaines au sol, a déclaré mercredi Donald Trump, tout en réaffirmant ne pas souhaiter un conflit armé avec Téhéran.

"J'espère que non mais nous sommes dans une position très forte si quelque chose devait arriver", a dit le président américain dans une interview à Fox Business Network, en réponse à une question sur le risque de guerre avec Téhéran.

"Je ne parle pas d'envoyer des troupes sur le terrain (...). Je dis juste que si quelque chose arrivait, ça ne durerait pas très longtemps."

Les risques de confrontation directe entre Washington et Téhéran ont été ravivés par la destruction par l'Iran d'un drone de l'US Navy, jeudi près du détroit d'Ormuz.

---

LA FAA IDENTIFIE UN NOUVEAU DYSFONCTIONNEMENT SUR LE 737 MAX

WASHINGTON/SEATTLE - La direction américaine de l'aviation civile a identifié un nouveau dysfonctionnement potentiel affectant le 737 MAX de Boeing BA.N et l'avionneur devra le régler avant que l'appareil puisse à nouveau être exploité, a annoncé mercredi l'agence à Reuters.

Le défaut a été découvert lors de tests réalisés la semaine dernière, a-t-on appris de sources proches du dossier. Boeing ne pourra effectuer de vol de certification avant le 8 juillet, au mieux, ont ajouté ces sources.

Le 737 MAX a été immobilisé dans le monde entier en mars après l'accident d'un appareil des Ethiopian Airlines et celui d'un avion de Lion Air quatre mois plus tôt. Les deux catastrophes ont fait 346 morts. Dans les deux cas, le logiciel anti-décrochage MCAS de l'avion a été mis en cause.

"Concernant le dysfonctionnement le plus récent, le processus de la FAA est conçu pour détecter et mettre au jour les risques potentiels. La FAA a découvert récemment un risque potentiel que Boeing doit corriger", dit un communiqué de la FAA envoyé à Reuters. "La FAA lèvera l'interdiction de l'appareil quand nous jugerons qu'il sera sûr de le faire".

Boeing a déclaré mercredi soir que la FAA lui avait demandé d'adresser, par le biais de mises à jour logicielles, une condition de vol spécifique non couverte par les mises à jour logicielles déjà dévoilées de la société.

---

VENEZUELA

UN COUP D'ETAT DE L'OPPOSITION A ÉTÉ DÉJOUÉ, DIT MADURO

CARACAS - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré mercredi que les forces de sécurité avaient déjoué une tentative de coup d'Etat qui prévoyait de l'assassiner ainsi que d'autres responsables politiques et d'installer un ancien dirigeant emprisonné à la présidence.

La crise économique et politique au Venezuela a provoqué des pénuries alimentaires et médicales, entraînant un exode de la population vers le Mexique et les Etats-Unis. Les forces armées continuent à soutenir Maduro malgré les appels du chef de file de l'opposition, Juan Guaido, à se rebeller contre le président.

"Nous avons révélé, démantelé et capturé une bande de terroristes fascistes qui avaient prévu un coup d'Etat contre la société et la démocratie vénézuéliennes", a déclaré Maduro lors d'une allocution à la télévision, ajoutant qu'ils avaient été placé derrière les barreaux.

Le coup d'Etat présumé prévoyait une attaque contre le siège des services de renseignements vénézuéliens afin de libérer le général Raul Baduel, ancien ministre de la Défense qui a été arrêté en 2009 pour des accusations de corruption après s'être brouillé avec le Parti socialiste.

---

MIGRANTS

LE SEA-WATCH EN ROUTE VERS LAMPEDUSA MALGRÉ LE REFUS ITALIEN

LAMPEDUSA, Italie - Le navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch, bloqué en Méditerranée avec 42 migrants à son bord, a pénétré mercredi dans les eaux territoriales italiennes en dépit des déclarations du gouvernement italien qui refuse de l'accueillir, a annoncé le service de presse du bateau.

Le navire qui a récupéré 53 migrants au large des côtes libyennes navigue dans les eaux internationales depuis le 12 juin. Il a déjà remis onze migrants aux gardes-côtes italiens pour des raisons médicales.

La capitaine du navire, une jeune femme de 31 ans, a décidé de passer outre le blocus décrété par les autorités italiennes et de prendre la direction de l'île de Lampedusa, faisant valoir que la situation à bord est "plus désespérée que jamais".

---

MALTE

DEMANDE D'ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE MEURTRE D'UNE JOURNALISTE

STRASBOURG - L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a demandé à Malte mercredi l’ouverture d’une enquête publique indépendante sur l’assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia au vu de l’inertie de sa propre justice, près de deux ans après les faits.

La journaliste d’investigation, qui dénonçait sur son blog des affaires de corruption impliquant des responsables politiques de l'île, dont le Premier ministre Joseph Muscat, a été tuée le 16 octobre 2017 dans l'explosion de son véhicule.

---

FRANCE

NOTRE-DAME DE PARIS: LE PARQUET ÉCARTE LA PISTE CRIMINELLE

PARIS Deux mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, le parquet de Paris a écarté mercredi la piste criminelle et ouvert une information judiciaire pour dégradations involontaires en raison de violation des règles de prudence et de sécurité.

Le procureur de la République de Paris a annoncé dans un communiqué que le parquet avait clôturé l’enquête préliminaire.

"En l’état, aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse d’une origine criminelle", a déclaré Rémy Heitz.

"Si certaines défaillances (...) ont été mises en évidence, les investigations réalisées ne permettent cependant pas, à ce jour, de déterminer les causes de l'incendie", a-t-il ajouté.

---

FRANCE

ACCORD ENTRE DÉPUTÉS ET SÉNATEURS SUR LA TAXE SUR LES "GAFA"

PARIS - Députés et sénateurs sont parvenus jeudi à trouver un terrain d'entente sur les points du projet de loi sur la taxation des géants du numérique qui les opposaient.

Le compromis trouvé en commission mixte paritaire (CMP) permet d'éviter un examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et devrait permettre une adoption rapide définitive du texte porté par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

L'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi "portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés" en première lecture le 9 avril et le Sénat le 22 mai.