L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (27/07)

"TAXE GAFA"

TRUMP PROMET DES REPRÉSAILLES "IMPORTANTES" CONTRE LA FRANCE

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait imposer des mesures de rétorsion à la France après l'adoption il y a deux semaines d'une taxe de 3% sur les revenus des grands acteurs du numérique ("Gafa"), principalement américains.

"Nous allons annoncer prochainement une mesure réciproque importante en réponse à la bêtise de Macron", a écrit le président américain sur son compte Twitter.

"J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français", a-t-il ajouté.

Donald Trump a précisé sa pensée un peu plus tard à la Maison blanche en déclarant qu'il "pourrait" imposer des droits de douane au vin français.

Il s'agit d'une menace récurrente de la part du président américain, qui avait, en novembre dernier, accusé Paris de pratiques commerciales inéquitables dans le domaine du vin, pratiques qui entraveraient selon lui l'accès des producteurs américains au marché français.

ENTRETIEN MACRON-TRUMP POUR ÉVOQUER LA "TAXE GAFA" ET L'IRAN AVANT LE G7-ELYSÉE

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone vendredi avec Donald Trump pour évoquer la "taxe Gafa" ainsi que les tension avec l'Iran avant le prochain sommet du G7 prévu à Biarritz du 24 au 26 août, a indiqué l'Elysée.

"Le président français a par ailleurs souligné que le sommet du G7 serait aussi une occasion importante d'avancer vers la taxation universelle des activités digitales, qui est un sujet d'intérêt commun, sur lequel il faut continuer d'agir en vue d'obtenir un large accord international", a ajouté l'Elysée.

---

JOHNSON VA RENCONTRER TRUMP ET TRUDEAU AU G7 POUR PARLER LIBRE-ÉCHANGE

WASHINGTON - Boris Johnson va rencontrer le mois prochain le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Justin Trudeau en vue de négocier des accords de libre-échange, alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne.

Downing Street a annoncé vendredi que Boris Johnson et Donald Trump s'étaient engagés lors d'un entretien téléphonique à conclure un "accord de libre-échange ambitieux" et à entamer des discussions à ce sujet dès que le Royaume-Uni aura quitté le bloc communautaire.

S'adressant à la presse à la Maison blanche, le président américain a assuré de son côté que les préparatifs d'un tel accord avaient déjà commencé - ce qui pourrait contrevenir aux règles de l'UE qui veulent qu'un pays membre ne peut pas mener séparément de négociations commerciales avec un pays tiers.

Boris Johnson et Donald Trump échangeront en tête à tête en marge du sommet du G7 prévu à Biarritz, a précisé le gouvernement britannique dans un communiqué.

Downing Street a aussi fait savoir vendredi que Justin Trudeau s'était engagé à travailler avec le Royaume-Uni pour assurer une transition en douceur vers un accord de libre-échange, ajoutant que les deux dirigeants se rencontreront lors du sommet du G7 à Biarritz.

---

BORIS JOHNSON INVITÉ EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE

PARIS/BERLIN - Emmanuel Macron et Angela Merkel ont appelé chacun de leur côté Boris Johnson, qui a succédé à Theresa May à la tête du gouvernement britannique mercredi, et l'ont invité à se rendre en visite respectivement à Paris et à Berlin dans les prochaines semaines.

Les dirigeants français et allemand ont essentiellement évoqué la question du Brexit, que le nouveau Premier ministre s'est engagé à mener à bien le 31 octobre avec ou sans accord.

Le ministre irlandais des Affaires étrangères a jugé vendredi que les propos tenus par Boris Johnson à propos du Brexit n'étaient "vraiment d'aucune aide".

PARIS NE VEUT PAS RENÉGOCIER L'ACCORD DE BREXIT-MONTCHALIN

PARIS - La France souhaite "passer l'étape" de l'accord du Brexit avec le nouveau Premier ministre britanniques Boris Johnson pour négocier "calmement" la future relation entre l'Europe et le Royaume-Uni, a dit vendredi la secrétaire d'Etat chargée des Affaires européennes.

"On a toujours dit que si le Royaume-Uni veut sortir de l'Union européenne et s'il veut le faire de manière ordonnée, ce que nous avons de mieux, c'est l'accord", a déclaré Amélie de Montchalin sur France 2.

"C'est deux ans de travail entre les équipes de Michel Barnier (le négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, ndlr) à Bruxelles et les équipes britanniques pour se dire, point par point, pragmatiquement, de manière réaliste(...) comment il pouvait y avoir un avant, un après", a-t-elle poursuivi.

---

MACRON SAMEDI EN TUNISIE POUR LES OBSÈQUES D'ESSEBSI

PARIS - Emmanuel Macron assistera samedi à Tunis aux obsèques du président tunisien Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi à l'âge de 92 ans, a-t-on appris vendredi auprès de l'Elysée.

Le président français, actuellement en vacances au fort de Brégançon (Var), est attendu samedi à 11h30 à l'aéroport de Tunis-Carthage. Il se rendra ensuite au palais présidentiel de Carthage pour une cérémonie officielle qui se déroulera de 12h00 à 14h00, a précisé la présidence dans un communiqué.

A Tunis, plusieurs centaines de personnes, hommes, femmes et enfants, se sont rassemblées devant l'hôpital militaire où est mort jeudi Béji Caïd Essebsi à l'âge de 92 ans. Ils voulaient rendre hommage à celui qui a dirigé la Tunisie pendant sa phase de transition démocratique après la révolution de 2011 et la fin du régime de Zine el Abidine Ben Ali.

---

EXILÉS FISCAUX

LA SUISSE APPROUVE LA DEMANDE D'ENTRAIDE FRANÇAISE SUR UBS

LAUSANNE - Le Tribunal fédéral, plus haute instance judiciaire de Suisse, a conclu vendredi que la Confédération pouvait transmettre à l'administration fiscale française des données personnelles concernant 40.000 détenteurs français de comptes de la banque UBS.

Trois des cinq juges du TF ont approuvé un recours de l'Administration fédérale des contributions et ainsi invalidé une décision d'un tribunal de rang inférieur qui avait, l'an dernier, empêché pareille transmission de données.

La demande d'entraide avait été déposée en mai 2016 par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) du ministère de l'Action et des Comptes publics. Elle a été motivée par les listes de dizaines de milliers de numéros de comptes de clients d'UBS que les services fiscaux français ont reçues de leurs homologues allemands à la suite d'une perquisition dans des bureaux allemands d'UBS.

---

TRUMP EXCLUT TOUTE EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE POUR APPLE

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré vendredi que les Etats-Unis n'accorderaient pas d'exemption de droits de douane à Apple sur les composants fabriqués en Chine de ses ordinateurs Mac Pro.

"Apple n'obtiendra pas d'exemption de droits de douane, pour les composants de Mac Pro qui sont fabriqués en Chine. Fabriquez les aux Etats-Unis et pas de droits de douane !", a écrit le président américain sur Twitter.

---

EDF OFFICIALISE UN RETARD D'AU MOINS 3 ANS POUR FLAMANVILLE

PARIS - EDF a officialisé vendredi un retard d'au moins trois ans pour le chantier de réacteur nucléaire EPR de Flamanville (Manche), le groupe devant toutefois encore préciser les nouveaux planning et coût du projet.

L'électricien public français, dont les performances opérationnelles ont été globalement stables au premier semestre 2019, a fait savoir dans un communiqué qu'il n'envisageait pas de pouvoir mettre en service l'EPR avant fin 2022, alors que le chargement du combustible du réacteur était précédemment prévu pour fin 2019.

Ce nouveau retard résulte de la reprise de certaines soudures défectueuses imposée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui avait déjà évoqué de son côté l'échéance de fin 2022 pour une mise en service du réacteur.