L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (28/07)

LA COLÈRE DES FRANÇAIS N'A PAS DISPARU, DIT MACRON PARIS - La colère "profonde" d'une partie des Français qui s'est manifestée au cours des derniers mois avec le mouvement des "Gilets jaunes" n'est pas "derrière nous", a déclaré samedi Emmanuel Macron estimant qu'il fallait encore "redonner un sens à l'action".

"Je ne crois pas du tout que ce qui a un moment donné crée la colère sincère d'une partie de la population soit derrière nous", a dit le chef de l'Etat lors d'un bain de foule à Brégançon (Var) où il passe ses vacances.

"Je pense qu'il y a une partie à laquelle nous avons su répondre, et une partie à laquelle nous n'avons pas encore répondu parce que ça prend du temps. Il y a aussi une colère à laquelle il n'y a pas forcément de réponse immédiate", a-t-il ajouté.

Il estime qu'"il y a des problèmes profonds dans notre pays qui sont liés à l'injustice, aux difficultés économiques qu'on connaît depuis très longtemps, parfois aux doutes qui existent, aux défis qu'on a devant nous liés au vieillissement, au numérique, à l'écologie".

---

"TAXE GAFA"

LA FRANCE ESSAIE D'ÉVITER LES REPRÉSAILLES DE TRUMP

PARIS - Bruno Le Maire a exhorté samedi Donald Trump à ne pas mélanger tarifs douaniers et "taxe Gafa", souhaitant couper court aux menaces de représailles américaines après l'adoption il y a deux semaines par la France d'une taxe sur les revenus des grands acteurs du numérique.

"Il n'y a de notre part, aucune volonté de cibler spécifiquement des entreprises américaines", a déclaré le ministre de l'Economie pendant un point presse. "C'est dans notre intérêt collectif de parvenir à une juste taxation des activités digitales dans le monde."

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il pourrait imposer des droits de douane sur les vins français si la France maintient sa taxe de 3% sur les revenus des grands acteurs du numérique, dont beaucoup sont américains.

Bruno Le Maire a dit espérer qu'un accord sur une taxation universelle des activités digitales pourrait être conclu lors du sommet du G7 le mois prochain à Biarritz, ce qui permettrait à la France de renoncer à sa propre taxe.

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus à ce sujet au téléphone vendredi soir, a fait savoir l'Elysée.

---

JOHNSON DIT À L'UE DE CHOISIR ENTRE "BACKSTOP" ET BREXIT ORDONNÉ...

MANCHESTER, Angleterre - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a prévenu samedi l'Union européenne que si elle voulait éviter un Brexit sans accord, elle devrait renoncer à la clause de sauvegarde ("backstop") visant à éviter le rétablissement d'une frontière physique en Irlande.

"Si nous nous débarrassons totalement du backstop, nous aurons fait d'énormes progrès", a déclaré Boris Johnson en réponse à un journaliste qui lui demandait si la clause de sauvegarde était le seul point d'achoppement des négociations avec Bruxelles.

Le "backstop" est une mesure antidémocratique qui vise à diviser le Royaume-Uni, a-t-il accusé.

... ET VA PARLER LIBRE-ÉCHANGE AVEC TRUMP ET TRUDEAU AU G7

LONDRES - Boris Johnson va rencontrer le mois prochain le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Justin Trudeau en vue de négocier des accords de libre-échange, alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne.

Downing Street a annoncé vendredi que Boris Johnson et Donald Trump s'étaient engagés lors d'un entretien téléphonique à conclure un "accord de libre-échange ambitieux" et à entamer des discussions à ce sujet dès que le Royaume-Uni aura quitté le bloc communautaire.

Justin Trudeau s'est aussi engagé à travailler avec Londres pour assurer une transition en douceur vers un accord de libre-échange, ont fait savoir les services de Boris Johnson.

---

LA TUNISIE A RENDU UN DERNIER HOMMAGE AU PRÉSIDENT ESSEBSI

CARTHAGE - La Tunisie a rendu samedi un dernier hommage à Béji Caïd Essebsi, son premier président démocratiquement élu, lors de funérailles auxquelles ont assisté plusieurs chefs d'Etat et de gouvernement, dont le président français Emmanuel Macron.

Béji Caïd Essebsi, qui a dirigé la Tunisie pendant sa phase de transition démocratique après la révolution de 2011 et la fin du régime de Zine el Abidine Ben Ali, est décédé jeudi à l'âge de 92 ans.

"Vous aviez un grand président, un très grand président, qui avait su garder tout à la fois la sagesse des décennies accumulées et une jeunesse qui ne cédait rien", a dit Emmanuel Macron, rendant un hommage au "premier président de la deuxième République de Tunisie".

---

LIBYE-LES CORPS DE 55 MIGRANTS REPÊCHÉS APRÈS UN NAUFRAGE

KOMAS, Libye - Les secours ont retrouvé jusqu'à présent les corps de 55 migrants après le naufrage jeudi d'un bateau qui transportait plusieurs centaines de personnes au large de la Libye, a déclaré samedi un membre du Croissant-Rouge libyen.

Le nombre exact de personnes qui avaient pris place à bord du bateau en bois reste incertain mais le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'Onu (HCR) a qualifié ce naufrage de "pire tragédie en Méditerranée cette année".

---

SOUDAN-LE BILAN OFFICIEL DE LA RÉPRESSION ÉTABLI À 87 MORTS

KHARTOUM - Le chef de la commission d'enquête soudanaise sur la dispersion violente du campement de l'opposition devant le ministère de la Défense à Khartoum, le 3 juin, a avancé samedi le chiffre de 87 morts et reconnu la responsabilité des forces de sécurité.

Le précédent bilan officiel, fourni par le ministère de la Santé, était de 61 victimes. Des médecins liés à l'opposition ont avancé de leur côté le chiffre de 127 morts et plus de 400 blessés.

Le chef de la commission d'enquête a reconnu que les forces de sécurité avaient ouvert le feu sur les protestataires mais il a justifié leur intervention par le fait qu'un campement établi dans le quartier dit de Colombie, en marge du principal sit-in de l'opposition devant le ministère de la Défense, constituait une "menace pour la sécurité".

---

PLUS DE 1.000 MANIFESTANTS ET OPPOSANTS ARRÊTÉS À MOSCOU

MOSCOU - Plus de 1.000 personnes, qui réclamaient que des membres de l'opposition soient autorisés à se présenter aux élections municipales à Moscou, ont été arrêtées par la police samedi pour avoir participé à une manifestation interdite par les autorités russes.

Il s'agit de l'une des plus importantes vagues d'arrestations de manifestants dénonçant le pouvoir du président Vladimir Poutine.

Les arrestations ont eu lieu avant puis pendant la manifestation suivie par plusieurs milliers de personnes qui avaient décidé d'ignorer le refus des autorités d'accepter la tenue de ce rassemblement.

Cette manifestation, au cours de laquelle les participants sont apparus particulièrement déterminés, a été l'une des plus longues organisées en Russie au cours de ces dernières années.

---

NOUVEAUX HEURTS À HONG KONG MALGRÉ L'INTERDICTION DE MANIFESTER HONG KONG - La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc samedi pour disperser plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui s'étaient rassemblées à Yuen Long, une localité rurale de Hong Kong, malgré une interdiction de manifester.

Les protestataires entendaient dénoncer l'agression dont des militants ont été victimes de la part d'une centaine d'hommes appartenant à des bandes criminelles dans la gare de cette ville le week-end dernier.

Les manifestants, dont certains étaient armés de bâtons et de boucliers improvisés en bois, ont érigé des barricades en se servant de meubles avant de lancer des pierres et des bouteilles en direction des forces de l'ordre. Ces dernières ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc.

Plusieurs centaines de manifestants restaient sur les lieux à Yuen Long après la tombée de la nuit et des affrontements avec les policiers ont eu lieu dans la gare locale.