L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (29/03)

CORONAVIRUS

LA FRANCE COMMANDE MASSIVEMENT MASQUES ET TESTS DE DÉPISTAGE

PARIS - La France a commandé plus d'un milliard de masques de protection et souhaite atteindre un objectif de 14.000 à 14.500 lits de réanimation pour faire face à l'épidémie de coronavirus, a annoncé samedi le gouvernement, défendant sa gestion de la crise sanitaire face aux critiques.

Les hôpitaux français ont recensé 319 nouveaux décès dus au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit une hausse de près de 16%, ce qui porte le total à 2.314 décès, selon les données des autorités sanitaires publiées samedi.

En nombre de décès, la France est le cinquième pays au monde le plus touché, après l'Italie, l'Espagne, la Chine et l'Iran. Le nombre de cas de contamination enregistrés sur le territoire national s'élève désormais à 37.575 (+4.611 cas), soit une hausse de 14%. Le nombre de personnes hospitalisées atteint 17.620 dont 4.273 cas graves en réanimation.

"Le combat ne fait que commencer", a souligné le Premier ministre Edouard Philippe au cours d'une conférence de presse à Matignon transformée en exercice de pédagogie sur tous les aspects de l'épidémie.

"Les quinze premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler", a insisté le chef du gouvernement, après avoir annoncé la veille la prolongation du confinement du pays jusqu'au 15 avril. (Full Story)

Face à cette aggravation attendue, la France souhaite atteindre un objectif de 14.000 à 14.500 lits de réanimation, alors que le pays comptait 5.000 lits de réanimation avant l'apparition de l'épidémie sur le territoire en février, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran, présent au côté du Premier ministre.

VOIR AUSSI:

Macron gagne 11 points dans le baromètre mensuel Ifop-JDD

Le passe Navigo remboursé en avril, annonce Pécresse

L'ITALIE PASSE LE CAP DES 10.000 DÉCÈS

ROME - L'Italie a franchi samedi le cap des 10.000 décès dus au coronavirus, et s'achemine selon toute vraisemblance vers une prolongation du confinement général de la population mis en place au début du mois de mars et jusqu'au 3 avril.

Le pays a recensé 889 nouveaux cas mortels au cours des dernières 24 heures, pour un nombre total de 92.472 cas de contamination, soit une hausse d'environ 6.000 cas en une journée, a annoncé la Protection civile.

La Lombardie, principal foyer de l'épidémie, a enregistré 542 nouveaux décès ces dernières 24 heures, pour un nombre total de 39.415 cas.

Avec 10.023 décès, l'Italie est le pays qui paie actuellement le plus lourd tribut en nombre de décès de l'épidémie de Covid-19, qui a fait environ 30.000 morts à travers le monde.

Le chef de la Protection civile, Angelo Borelli, qui annonce chaque jour les données chiffrées de l'épidémie, a souligné que sans les mesures de confinement, le bilan serait plus lourd encore.

PLUS FORTE HAUSSE QUOTIDIENNE DU NOMBRE DE MORTS EN ESPAGNE, AVEC 832 DÉCÈS

MADRID - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Espagne s'est alourdi de 832 morts, portant le total à 5.690 décès, a annoncé samedi le ministère de la Santé, soit la plus forte hausse en un jour depuis le début de la crise.

Le nombre total de personnes contaminées dans le pays est pour sa part passé de 64.059 vendredi à 72.248.

LE ROYAUME-UNI S'EN SORTIRA BIEN AVEC MOINS DE 20.000 MORTS - NHS

LONDRES - Le Royaume-Uni s'en sortira bien s'il parvient à limiter le nombre de décès dus au coronavirus à moins de 20.000, a déclaré un haut responsable des autorités sanitaires britanniques, alors que le nombre de morts dans le pays a dépassé samedi le millier.

"Si c'est moins de 20.000, (...), ce sera un bon résultat même si chaque décès est une tragédie, mais nous devons pas nous contenter de cela", a déclaré Stephen Powis, directeur médical de la branche anglaise du NHS (National Health Service), lors d'une conférence de presse à Downing Street.

Il a exhorté les Britanniques à respecter les mesures de confinement visant à freiner la propagation du SARS-CoV-2.

Le Royaume-Uni, qui comptait samedi matin 17.089 cas de coronavirus confirmés, parmi lesquels le Premier ministre Boris Johnson, et 1.019 cas mortels, se prépare à affronter une vague épidémique dans les prochains jours ou semaines.

LA RUSSIE VA FERMER SES FRONTIÈRES LUNDI

MOSCOU - La Russie va fermer ses frontières lundi pour tenter de stopper la propagation du coronavirus, selon un décret gouvernemental publié samedi.

Cette mesure, annoncée alors que le pays a enregistré sa plus forte hausse journalière du nombre de cas de contamination au SARS-CoV-2 (228 en 24 heures, pour un total de 1.264 cas), s'appliquera à tous les véhicules, aux trains et aux piétons et sera aussi mise en oeuvre aux frontières maritimes du pays.

Les diplomates russes et les camions de transport de marchandises pourront en revanche continuer à circuler.

La Russie a déjà suspendu toutes ses liaisons aériennes internationales et déclaré que la semaine qui vient, du 30 mars au 5 avril, serait fériée pour tous les travailleurs, à l'exception des employés de commerces essentiels comme les pharmacies ou les supermarchés.

Moscou, le principal foyer épidémique du pays, a déjà fermé tous ses cafés, restaurants et magasins hors alimentaire et pharmacie jusqu'au 5 avril.

VOIR AUSSI:

Wuhan, berceau de l'épidémie, sort lentement du confinement

ENCADRE-Plus de 615.000 cas de coronavirus dans le monde, les USA plus touchés que l'Italie