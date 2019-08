L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (29/08)

JOHNSON SUSPEND LE PARLEMENT BRITANNIQUE JUSQU'AU 14 OCTOBRE

LONDRES - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi la suspension des travaux du Parlement pendant près de cinq semaines, suscitant de vives réactions dans sa majorité conservatrice comme dans l'opposition qui dénonce une volonté de réduire les débats sur le Brexit.

La reine Elizabeth a accepté sa demande. La suspension prendra effet entre le 9 et le 12 septembre et se prolongera jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant la date prévue du Brexit.

Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, qui promet de faire "tout son possible" pour empêcher un Brexit sans accord, a dénoncé "un scandale et une menace pour notre démocratie".

Le président de la Chambre des communes, le conservateur John Bercow, a parlé d'"un affront à la Constitution", tandis que la porte-parole de l'opposition travailliste pour les Affaires intérieures, la députée Diane Abbott, condamnait "un coup d'Etat contre le Parlement".

---

ITALIE-LE PARTI DÉMOCRATE PRÊT À GOUVERNER AVEC LE M5S

ROME - Le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate ont annoncé mercredi un accord en vue de former un gouvernement de coalition en Italie, avec l'objectif d'éviter des élections anticipées à l'automne et de réduire les incertitudes sur le plan budgétaire et économique.

Après plusieurs journées de tractations, le M5S a obtenu du Parti démocrate qu'il accepte la reconduction de Giuseppe Conte à la présidence du Conseil.

Ce proche du mouvement antisystème, qui a démissionné le 20 août dernier à la suite de l'éclatement de la coalition formée depuis juin 2018 par le M5S et la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini, a été convoqué jeudi matin (07h30 GMT) au palais du Quirinal, où le président Sergio Mattarella devrait le charger de former un nouveau gouvernement.

Bien qu'à couteaux tirés depuis des années, le PD et le M5S négocient depuis plusieurs jours un accord de coalition afin d'éviter un retour aux urnes potentiellement défavorable, alors que la Ligue d'extrême droite de Matteo Salvini est largement en tête des sondages.

---

L'ARMÉE LIBANAISE TIRE SUR DEUX DRONES ISRAÉLIENS AU SUD-LIBAN

BEYROUTH - Trois drones israéliens ont pénétré mercredi soir dans l'espace aérien libanais et deux d'entre eux ont été visés par des tirs de l'armée libanaise, a dit celle-ci dans un communiqué. Les trois engins sans pilote ont ensuite rebroussé chemin vers l'Etat hébreu, a ajouté l'armée libanaise.

L'armée de l'air israélienne effectue régulièrement des incursions dans l'espace aérien libanais mais il est rare que l'armée libanaise, qui ne possède pas de systèmes de défense antiaérienne, vise des engins de l'Etat hébreu. Les soldats libanais ont tiré au fusil automatique M16, a dit une source proche des services de sécurité libanais.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a dit avoir observé des tirs en provenance du territoire libanais vers un espace aérien où opéraient des drones militaires israéliens. "Les drones ont achevé leur mission et aucun dommage n'a été signalé", a ajouté l'armée.

---

RÉUNION SUR L'AMAZONIE LE 6 SEPTEMBRE EN COLOMBIE

BRASILIA - Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé mercredi que les dirigeants des pays d'Amérique du Sud, sauf le Venezuela, se réuniraient le 6 septembre dans la ville colombienne de Leticia pour mettre au point une politique commune afin de défendre la forêt amazonienne.

Il a par ailleurs accepté l'aide du Chili, qui a proposé d'envoyer quatre appareils bombardiers d'eau afin de combattre les incendies au Brésil.

Jair Bolsonaro a annoncé la réunion du mois prochain à l'issue d'un entretien à Brasilia avec le président chilien Sebastian Pinera.

Le sort de l'Amazonie a déclenché une passe d'armes à distance entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président français accusant son homologue brésilien d'avoir "menti" sur ses engagements climatiques lors du sommet du G20 en juin.

---

GRETA THUNBERG EST ARRIVÉE À NEW YORK À LA VOILE APRÈS 14 JOURS DE VOYAGE

NEW YORK - La militante suédoise Greta Thunberg, à l'origine de la mobilisation d'une partie de la jeunesse mondiale en faveur du climat, est arrivée à New York mercredi à bord d'un voilier, après 14 jours de voyage depuis le port de Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

La jeune activiste, qui doit participer au sommet sur le climat organisé par les Nations unies, a été accueillie par une foule en liesse alors que son voilier, le Malizia II, passait près de la Statue de la Liberté avant de jeter l'ancre dans le port de plaisance de Manhattan.

Le bateau de 60 pieds, équipé de panneaux solaires et de turbines qui produisent l'électricité nécessaire à bord, lui a permis de traverser l'océan Atlantique sans émettre de CO2.

---

PARIS PROPOSE SYLVIE GOULARD À LA COMMISSION EUROPÉENNE

PARIS - La France a proposé mercredi Sylvie Goulard, éphémère ministre des Armées au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, comme candidate pour la Commission européenne.

Il revient désormais à la future présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, d'accepter ou non les dossiers soumis par les Etats membres puis d'attribuer aux candidats retenus un portefeuille dans l'équipe qui entrera en fonctions le 1er novembre prochain.

Le Français Pierre Moscovici occupe actuellement le poste de commissaire aux Affaires économiques et financières.

Ex-députée européenne élue sous les couleurs du MoDem et désormais sous-gouverneure de la Banque de France, Sylvie Goulard, 54 ans, a dirigé le ministère des Armées pendant un mois, en 2017, avant de démissionner en raison des soupçons d'emplois fictifs du MoDem au Parlement européen.

---

FRANCE

LA RÉFORME DES INSTITUTIONS REMISE SUR LE MÉTIER

PARIS - Le gouvernement a remis sur le métier la réforme des institutions en validant mercredi les trois textes ad hoc, dans lesquels il propose notamment une réduction d'un quart des parlementaires et l'introduction de 20% de proportionnelle aux élections législatives.

Des propositions revues par rapport à la première mouture, dont l'examen avait été interrompu à l'Assemblée par "l'affaire Benalla" en juillet 2018, mais susceptibles de déplaire à la droite, majoritaire au Sénat.

Consciente de ces divergences, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a précisé vouloir favoriser un accord avec les deux chambres avant de soumettre de nouveau aux législateurs ce dossier sensible.

---

LA FDJ PRIVATISÉE "DANS LES PROCHAINS MOIS", DIT LE MAIRE

PARIS - La Française des Jeux (FDJ) sera privatisée "dans les prochains mois", a déclaré mercredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

"Nous avons (...) engagé la privatisation de La Française des Jeux qui sera effective dans les prochains mois", a-t-il dit lors d'un discours prononcé dans le cadre de l'université de rentrée du Medef, à Paris.

En juin, Bruno Le Maire avait annoncé que l'opération, dont le principe a été approuvé fin mai dans le cadre de la loi Pacte, aurait lieu d'ici à la fin de l'année "si les conditions de marché le permettent".