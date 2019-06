L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (30/06)

RENCONTRE TRUMP-KIM À LA FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX CORÉES

SEOUL - Donald Trump a déclaré dimanche qu'il allait rencontrer plus tard dans la journée le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à la zone démilitarisée (DMZ) qui sert de frontière entre les deux Corées, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau sommet bilatéral.

Le président américain avait créé la surprise samedi à Osaka, au Japon, où il participait au sommet du G20, en proposant au numéro un nord-coréen de se "serrer la main" lorsque Trump se rendrait à la frontière coréenne dans le cadre de sa visite officielle en Corée du Sud.

Trump avait ajouté qu'il n'aurait aucun problème à franchir la ligne de démarcation et à se retrouver de facto en territoire nord-coréen.

"Je me rends à la DMZ et vais rencontrer Kim", a dit le président américain lors d'une conférence de presse après un entretien avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in à Séoul.

Il va s'agir de la troisième rencontre entre les deux dirigeants en à peine plus d'un an, après un sommet historique à Singapour le 12 juin 2018 puis un sommet à Hanoï fin février - une rencontre qui s'était achevée sur un constat d'échec, sans avancée sur la question de la dénucléarisation de la Corée.

Moon Jae-in a déclaré qu'une poignée de mains entre Trump et Kim à la frontière coréenne constituerait un "événement marquant". Un troisième sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord dépendra de l'issue de cette rencontre à la DMZ, a ajouté le dirigeant sud-coréen.

---

NÉGOCIATIONS À BRUXELLES SUR LES GRANDS POSTES EUROPÉENS

BRUXELLES - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent dimanche à Bruxelles en conseil extraordinaire pour tenter de s'accorder sur les nominations aux plus hauts postes européens après avoir échoué à le faire lors d'un sommet neuf jours plus tôt.

Les Vingt-Huit doivent s'accorder sur les noms des prochains présidents du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne et du Haut représentant pour les affaires étrangères.

D'après le quotidien allemand Die Welt, les dirigeants européens se sont mis d'accord pour que l'Allemand Manfred Weber, chef de file du bloc conservateur au Parlement européen, ne soit pas le prochain président de la Commission.

Le président français Emmanuel Macron, opposé à la nomination de Weber, avait laissé entendre que les trois candidatures à la présidence de la Commission issues des principaux groupes du Parlement étaient désormais écartées - soit celles de Weber, de Frans Timmermans pour les socialistes et Margrethe Vestager pour les libéraux.

---

CANICULE

FEUX DE FORÊT ET COUPURES DE COURANT EN EUROPE

PARIS/MADRID - Des centaines de pompiers ont été mobilisés samedi pour combattre des départs de feu dans le sud de la France et en Espagne alors que la canicule continue de battre des records en Europe.

Dans le département du Gard, une soixantaine d'incendies ont brûlé 557 hectares de terrains et détruit plusieurs maisons et véhicules depuis vendredi, a-t-on appris auprès de la sécurité civile. Au plus fort, plus de 700 pompiers ont lutté contre les flammes, appuyés par dix avions bombardiers d'eau.

Un record de chaleur a été battu vendredi dans le Gard, où le mercure a grimpé jusqu'à 45,8° Celsius, selon Météo France.

---

LE G20 RENONCE À MENTIONNER LES RISQUES DU PROTECTIONNISME

OSAKA, Japon - Les dirigeants du G20 ont à nouveau appelé samedi à la défense d'un environnement commercial libre et équitable, sans pour autant condamner le protectionnisme au terme d'un sommet où Donald Trump a tenté d'occuper tout l'espace et où Chinois et Américains ont convenu de reprendre leurs négociations commerciales.

Le communiqué final, après deux jours de discussions à Osaka que certains membres ont qualifiées de difficiles, note une faiblesse de la croissance mondiale et souligne les risques d'orientation à la baisse dans un contexte de tensions commerciales et géopolitiques croissantes.

Il s'agit du deuxième sommet consécutif du G20, après celui de Buenos Aires l'an passé, qui renonce à mentionner, à la demande des Etats-Unis, les risques induits par le protectionnisme.

MACRON: "LE PIRE A ÉTÉ ÉVITÉ", MAIS CE N'EST PAS SUFFISANT

OSAKA - Les lignes rouges qui avaient été fixées sur le commerce ou le climat n'ont pas été franchies au sommet du G20 au Japon, où le pire a été évité, mais ce n'est pas suffisant, a estimé samedi Emmanuel Macron, appelant à "aller beaucoup plus loin" dans la lutte contre le réchauffement climatique deux mois avant le G7.

"Malgré les vents mauvais" et les "attaques" contre le multilatéralisme, "nous avons réussi à obtenir, ou des avancées ou à lutter contre des reculs", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse, à l'issue du sommet à Osaka. "Est-ce pour autant satisfaisant? Non, mais je considère que les lignes rouges que nous avions pu définir n'ont pas été franchies".

---

CHINE ET USA VONT REPRENDRE LEURS NÉGOCIATIONS COMMERCIALES

OSAKA - La Chine et les Etats-Unis vont reprendre leurs négociations commerciales et Washington a décidé de ne pas imposer de nouvelles taxes douanières sur les exportations chinoises alors que Donald Trump juge que les discussions sont "à nouveau sur la bonne voie".

Cette annonce a été faite après la rencontre très attendue entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Osaka avec l'espoir que les deux plus grandes économies mondiales trouvent un terrain d'entente après de vives tensions.

Donald Trump a répété samedi soir via Twitter qu'il n'était "pas pressé" de conclure un accord commercial avec Pékin.

Le journal China Daily, voix officielle de Pékin en langue anglaise, a déclaré dans un éditorial qu'il n'était pas acquis que la reprise des négociations sino-américaines permettent cette fois d'aboutir à un accord, soulignant que des questions restaient en suspens.

---

POUTINE ET BEN SALMAN D'ACCORD POUR PROLONGER L'ACCORD OPEP+

OSAKA - La Russie et l'Arabie saoudite se sont accordées sur une prolongation de six à neuf mois de l'accord de réduction de la production de pétrole entre pays membres et non membres de l'Opep, a annoncé samedi Vladimir Poutine.

Le président russe, qui s'exprimait à l'issue d'une rencontre bilatérale avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed ben Salman en marge du sommet du G20, a précisé que l'accord serait prolongé dans sa forme actuelle et sur les mêmes volumes.

---

MIGRANTS: LA CAPITAINE DU SEA-WATCH ARRÊTÉE À LAMPEDUSA

MILAN - Les autorités italiennes ont procédé samedi matin à l'arrestation de la capitaine du navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch, Carola Rackete, pour avoir amarré le navire transportant des migrants dans le port de l'île de Lampedusa en dépit du refus du gouvernement italien.

Le navire, sous pavillon néerlandais, était bloqué dans les eaux internationales depuis plus de deux semaines après avoir récupéré 53 migrants au large des côtes libyennes. Onze migrants avaient été remis aux gardes-côtes italiens pour des raisons médicales. Les 42 migrants encore présents à bord du navire ont été autorisés à débarquer en fin de matinée et ont été conduits dans un centre d'accueil à Lampedusa.

Carola Rackete, âgée de 31 ans, a décidé de passer outre le blocus décrété par les autorités italiennes et de prendre la direction de l'île de Lampedusa, faisant valoir que la situation à bord est "plus désespérée que jamais".

---

FRANCE-JULIEN AUBERT CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DE LR

PARIS - Le député du Vaucluse, Julien Aubert, annonce dans Le Journal du Dimanche sa candidature à la présidence des Républicains pour défendre "une ligne gaulliste, patriote, républicaine, mais aussi populaire."

L'élu de 41 ans, secrétaire général adjoint de LR et fondateur en novembre 2017 du mouvement "Osez la France", est le troisième prétendant déclaré à la succession de Laurent Wauquiez, qui a démissionné à la suite de la déroute de la droite aux élections européennes du 26 mai (8,48%).

Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée et favori du scrutin interne, et le député de l'Yonne, Guillaume Larrivé, se sont déjà déclarés.

---

"GILETS JAUNES"

MOBILISATION EN BAISSE POUR LA 33E JOURNÉE D'ACTION

PARIS - Moins de 6.000 personnes ont participé samedi en France à la 33e journée d'action des "Gilets jaunes", dont la mobilisation faiblit, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

Au total, 11.800 personnes, dont 1.100 à Paris, avaient pris part à des manifestations samedi dernier en France.

Ce samedi, le ministère de l'Intérieur a recensé 5.769 manifestants dans le pays, dont 1.300 dans la capitale.

Selon un rapport sénatorial rendu public cette semaine, l'impact du mouvement des "Gilets jaunes", lancé le 17 novembre, sur une partie de l'économie française est sous-estimé et se fera encore sentir au second semestre.