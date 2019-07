L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (30/07)

LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE PROCHE DU POINT DE NON RETOUR

LONDRES - La succession de vagues de chaleur caniculaire et d'inondations qui frappent l'Europe et d'autres continents cet été ne sont sans doute qu'une préfiguration de ce que sera le monde de demain si les hommes persistent à ne pas relever le défi du changement climatique.

Ces évènements dramatiques agissent comme une piqûre de rappel alors que les négociations sur les moyens de mettre en oeuvre les engagements pris en 2015 par les Etats signataires de l'Accord de Paris sur le climat entrent dans une phase décisive.

"On joue tellement gros dans les 18 prochains mois", soupire Sue Reid, vice-présidente de l'ONG américaine Ceres, qui incite les entreprises et les investisseurs à adopter des pratiques durables.

"Nous entrons dans une période cruciale pour que les responsables politiques comme le secteur privé inversent réellement la courbe des émissions carbone", a-t-elle dit à Reuters.

---

FRANCE-DIX EXPERTS CHARGÉS D'ÉVALUER L'ACCORD UE-MERCOSUR

PARIS - Le gouvernement français a chargé lundi dix experts d'évaluer l'impact de l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et le Mercosur en matières de développement durable, de santé et d'aménagement des territoires afin d'éclairer sa position.

L'exécutif s'efforce de rassurer les opposants à ce pacte avec quatre pays d'Amérique latine (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) en affirmant qu'il ne le signera pas à n'importe quel prix. Pour entrer en vigueur, l'accord doit être ratifié par chacun des Etats européens et par le Parlement européen.

La commission d'évaluation, présidée par Stefan Ambec, économiste de l'environnement à la Toulouse School of Economics et directeur de recherche à l'Inra, remettra ses conclusions en novembre, précisent les services du Premier ministre, Edouard Philippe, dans un communiqué.

---

JOHNSON PLAIDE POUR UN VASTE ACCORD COMMERCIAL AVEC L'UE

FASLANE, Ecosse - Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson, en visite lundi en Ecosse, a déclaré qu'il y avait toutes les chances de voir le Royaume-Uni et l'Union européenne conclure un nouvel accord de Brexit, de même qu'un large accord commercial.

"Ce que nous voulons, c'est dire tout à fait clairement que le backstop n'est pas bon, qu'il est mort, qu'il doit disparaître. L'Accord de retrait est mort, il doit disparaître. Mais il est possible de conclure un nouvel accord", a dit le chef du gouvernement en visitant une base navale près du village de Faslane.

Le "backstop" est la clause de sauvegarde qui vise à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

"Ce que nous voulons faire, c'est établir un nouveau partenariat pour tout ce qui est important pour nous, collaborer sur la défense, la sécurité, le renseignement, la culture, la science, tout ce à quoi pour pouvez vous attendre", a ajouté Boris Johnson.

---

USA-FUSILLADE LORS D'UN FESTIVAL CULINAIRE EN CALIFORNIE

SACRAMENTO, Californie - Une fusillade lors d'un festival sur le thème de la cuisine dimanche en Californie a fait quatre morts, dont le tireur présumé, a annoncé dimanche le chef de la police de Gilroy, ville située au sud de San Jose.

Les victimes sont un enfant de six ans, un adolescent de 13 ans et un jeune homme d'une vingtaine d'années.

Il y a eu en outre 12 blessés dont certains souffrent de blessures par balles, sans que l'on puisse en préciser le nombre, a indiqué le chef de la police, Scot Smithee, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse.

Le tireur, un adolescent de 19 ans selon la police, semble s'être introduit dans l'enceinte de la foire en créant une brèche dans la clôture.

---

UNE MUTINERIE DANS UNE PRISON BRÉSILIENNE FAIT 57 MORTS

SAO PAULO - Au moins 57 personnes ont été tuées lors d'une mutinerie qui s'est déclenchée lundi entre deux gangs rivaux dans une prison de l'Etat de Para, dans le nord du Brésil, ont annoncé les autorités pénitentiaires.

Les mutineries sont nombreuses au Brésil, pays présenté comme l'un des plus violents du monde. En mai, une quarantaine de prisonniers ont été étranglés dans un établissement situé dans la ville de Manaus, dans le nord-ouest du Brésil.

---

UNE TOURISTE VICTIME COLLATÉRALE D'UN RÈGLEMENT DE COMPTES DANS LE VAR

TOULON - L'une des trois victimes décédées dimanche soir dans une fusillade à Ollioules (Var) est une touriste d'une cinquantaine d'années tuée par balle perdue lors d'un probable règlement de comptes sur fond de trafic de drogue, a indiqué lundi le parquet de Toulon.

La vacancière, originaire de Vesoul (Haute-Saône), était sur un scooter. Son mari, qui conduisait le véhicule, a été blessé au bras; ses jours ne sont cependant pas en danger.

Les deux autres victimes, qui étaient probablement les cibles des deux tueurs, sont deux hommes de 29 et 30 ans originaires de La Seyne-sur-Mer (Var) et d'Ollioules et sont connus de la justice.

L'un d'entre eux portait une sacoche contenant un pistolet automatique, 200 grammes de résine de cannabis et de l'argent liquide.

---

NOTRE-DAME: UNE PLAINTE POUR MISE EN DANGER D'AUTRUI

PARIS - L'association Robin des Bois a déposé une plainte contre X pour mise en danger d'autrui dans la gestion de la pollution au plomb qui a suivi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, a-t-on appris lundi auprès de l'association.

La plainte, révélée par le journal Le Monde, a été déposée vendredi dernier. L'association reproche aux autorités d'avoir minimisé les risques sanitaires liés à la fonte des quelque 400 tonnes de plomb qui recouvraient la charpente de la cathédrale.

Le premier communiqué alertant les médias de la présence de plomb dans certaines zones localisées a été envoyé le 27 avril, soit douze jours après le sinistre. Ces zones, parmi lesquelles le parvis de Notre-Dame, ont été interdites au public.

Les premières recommandations ont été adressées aux riverains 28 jours après l'incendie, après la découverte de dépôts de poussières résiduelles aux abords de la cathédrale. Les résultats des tests de toxicité et de dépistage ont été publiés pour l'ensemble uniquement le 18 juillet.