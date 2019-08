L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (30/08)

CONTE CHARGÉ DE FORMER UN NOUVEAU GOUVERNEMENT EN ITALIE

ROME - Le président italien Sergio Mattarella a chargé jeudi Giuseppe Conte de former un gouvernement de coalition entre le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate en Italie.

Giuseppe Conte, président du Conseil sortant, a démissionné le 20 août dernier à la suite de l'éclatement de la coalition formée par le Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue d'extrême droite, qui était au pouvoir depuis juin 2018.

Mais le M5S a conclu mercredi un nouvel accord avec le Parti démocrate de centre gauche prévoyant la reconduction de Giuseppe Conte, un proche du M5S, à la tête de l'exécutif.

Les deux formations doivent maintenant tomber d'accord sur le programme et la composition de leur futur gouvernement.

---

BREXIT-L'OPPOSITION BRITANNIQUE VEUT EMPÊCHER UN "NO DEAL"

LONDRES - L'opposition travailliste britannique a annoncé jeudi qu'elle déclencherait un débat en urgence la semaine prochaine au Parlement pour tenter d'empêcher le Premier ministre Boris Johnson de faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne sans accord de retrait.

Boris Johnson a suscité un tollé mercredi en réduisant la session parlementaire, diminuant ainsi le temps laissé aux députés pour éventuellement empêcher un Brexit sans accord avant la date prévue de sortie de l'UE, le 31 octobre.

Le président de la chambre basse du Parlement, John Bercow, a parlé d'"un outrage à la Constitution". Jeudi, le dirigeant du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, a déclaré que son parti entamerait un processus visant à légiférer contre un Brexit sans accord qui, selon lui, serait préjudiciable à l'économie.

"Ce que nous allons faire, c'est essayer de l'arrêter politiquement (Boris Johnson) mardi en utilisant la procédure parlementaire pour légiférer et empêcher un Brexit sans accord et aussi pour tenter de l'empêcher de mettre le Parlement sous clé dans cette période absolument cruciale", a déclaré Corbyn.

Johnson a annoncé jeudi que son gouvernement allait multiplier les réunions avec Bruxelles en septembre dans l'espoir de revoir l'accord de Brexit négocié par celle qui l'a précédé à la tête du gouvernement, Theresa May.

---

LE GROUPE TIMBERLAND SUSPEND SES ACHATS DE CUIR BRÉSILIEN

RIO DE JANEIRO - VF, propriétaire entre autres des marques Vans, Timberland ou encore Eastpak, a annoncé jeudi qu'il n'achèterait plus de cuir brésilien en raison de ses doutes sur le respect de l'environnement en Amazonie, en proie depuis des semaines à des milliers d'incendies.

Le groupe américain a déclaré qu'il reprendrait l'achat de cuir au Brésil quand il aurait "la conviction et l'assurance que les matériaux utilisés dans (ses) produits ne contribuent pas à la dégradation de l'environnement dans le pays".

---

HONG KONG-ARRESTATION DU MILITANT PRO-DÉMOCRATIE JOSHUA WONG

HONG KONG - Le militant pro-démocratie hongkongais Joshua Wong a été placé en détention vendredi en amont d'un nouveau week-end de manifestations prévues dans la région semi-autonome chinoise, a déclaré un représentant de son parti politique.

Joshua Wong, 22 ans, figure du Mouvement des parapluies qui avait paralysé Hong Kong en 2014, avait été libéré de prison en juin après cinq semaines de détention pour outrage au tribunal. "Il a soudainement été poussé à l'intérieur d'un véhicule privé dans la rue", a dit sur Twitter le parti Demosisto, qui prône la démocratie dans l'ancienne colonie britannique.

La presse officielle chinoise a prévenu vendredi que les soldats stationnés à Hong Kong n'avaient pas une présence seulement symbolique et n'auraient "aucune raison de rester les bras croisés" si la situation venait à empirer dans la région administrative spéciale.

---

LES EMIRATS ONT MENÉ DES FRAPPES DANS LE SUD DU YÉMEN

ADEN - Les Emirats arabes unis ont mené jeudi des frappes aériennes contre des positions gouvernementales dans le sud du Yémen en soutien aux forces séparatistes, lesquelles ont déployé des renforts à Aden face à leurs alliés supposés au sein de la coalition saoudienne qui lutte contre les rebelles Houthis.

Le président Abd-Rabbou Mansour Hadi a demandé à l'Arabie saoudite de mettre fin à ce qu'il considère comme une ingérence des EAU et le soutien aux séparatistes du Conseil de transition du Sud (CTS) qui combattent pour reprendre la ville d'Aden.

Plus de 300 personnes ont été tuées ou blessées dans les raids menés par les avions des EAU contre Aden et la province d'Abyan, a déclaré le ministère yéménite de la Défense.

Les séparatistes, qui veulent rétablir l'Etat du Yémen du Sud, et le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale étaient alliés depuis plus de quatre ans dans la lutte contre les rebelles chiites Houthis, qui tiennent la capitale Sanaa dans le centre du pays.

---

AFGHANISTAN-LES USA RESTERONT MÊME EN CAS D'ACCORD DE PAIX

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé jeudi que les forces américaines en Afghanistan seraient réduites à 8.600 hommes et que les Etats-Unis maintiendraient une présence dans le pays même si Washington parvient à un accord avec les taliban pour mettre fin à la guerre.

"Oh oui, il faut garder une présence", a déclaré le président américain dans une interview accordée à Fox News.

Quelque 14.000 membres des forces armées américaines sont actuellement en Afghanistan, dont environ 5.000 sont affectés à des opérations de lutte contre l'insurrection.

Les taliban ont dit mercredi être sur le point de conclure un "accord final" avec les autorités américaines sur un accord prévoyant le retrait des forces américaines d'Afghanistan en échange de la promesse que le pays ne deviendrait pas un refuge pour d'autres groupes islamistes combattants.

---

NOUVEAU CAS DE FIÈVRE EBOLA SIGNALÉ EN OUGANDA

KAMPALA - Le gouvernement ougandais a rapporté jeudi un nouveau cas de fièvre hémorragique Ebola, une annonce susceptible d'accentuer les craintes que le nouveau foyer de l'épidémie qui s'est déclaré l'été dernier en République démocratique du Congo (RDC) puisse s'étendre aux pays voisins.

Le ministère ougandais de la Santé a indiqué qu'il s'agissait d'une enfant âgée de 9 ans qui a traversé la frontière avec sa mère en provenance de la RDC le 28 août.

---

COLOMBIE-D'EX-REBELLES DES FARC ANNONCENT REPRENDRE LA LUTTE

BOGOTA - Moins de trois ans après la signature d'un accord de paix, d'anciens rebelles des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont annoncé reprendre les armes contre le gouvernement de Bogota.

Deux anciens commandants du groupe marxiste, Ivan Marquez et Jesus Santrich, apparaissent dans une vidéo de 32 minutes diffusée sur YouTube dans la nuit de mercredi à jeudi.

Ivan Marquez, de son vrai nom Luciano Marin Arango, a été l'un des principaux négociateurs de l'accord de paix signé dans la capitale cubaine en 2016. Il est entré dans la clandestinité l'an dernier après l'arrestation d'un de ses neveux, livré aux Etats-Unis dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogue.

---

FRANCE-PLUSIEURS EX-PROCHES DE SARKOZY RENVOYÉS EN PROCÈS

PARIS - Six ex-collaborateurs de Nicolas Sarkozy, dont l'ex-ministre Claude Guéant et le conseiller Patrick Buisson, ont été renvoyés en procès dans l'affaire des sondages de l'Elysée.

L'affaire des sondages, lancée en 2009 par un rapport de la Cour des comptes sur la gestion du budget de la présidence, a pris un tour judiciaire l'année suivante après une plainte de l'association Anticor. Elle estime qu'une bonne partie des sondages commandés sans appel d'offres par la société de Patrick Buisson Publifact, entre 2007 et 2009, n'avaient pas d'intérêt public lié à la fonction présidentielle.

Est également renvoyé l'ancien sondeur Pierre Giacometti, mais également Emmanuelle Mignon, directrice de cabinet de l'ex-chef de l'Etat au début de son quinquennat.

L'ex-président ne risque rien dans ce dossier mais il reste sous la menace de procès dans l'affaire du financement de sa campagne présidentielle de 2012, dite "affaire Bygmalion", et celle des écoutes, dans laquelle il est soupçonné d'avoir cherché à obtenir indûment des informations confidentielles sur une enquête alors en cours.

---

INDICES D'UNE PRÉSENCE HUMAINE EN AMÉRIQUE IL Y A 16.000 ANS

WASHINGTON - Des outils de pierre et des fragments d'os d'animaux datant d'environ 16.000 ans ont été découverts dans l'Idaho aux Etats-Unis et sont peut-être la preuve la plus ancienne d'une présence humaine sur le continent américain, selon une étude parue dans la revue Science.

L'âge de ces vestiges, découverts sur le site archéologique de Cooper's Ferry, dans le bassin supérieur du Columbia, un fleuve qui se jette dans le Pacifique, a été daté au carbone 14.