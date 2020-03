L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 05H00 GMT (31/03)

CORONAVIRUS-LE BILAN DÉPASSE LES 3.000 MORTS EN FRANCE

PARIS - Le nouveau coronavirus a fait 418 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures en France, où le bilan s'élève désormais à 3.024 décès pour un total de 44.550 cas de contamination confirmés, soit 4.376 de plus en un jour, a déclaré lundi le directeur général de la Santé.

Il s'agit du nombre quotidien de décès le plus élevé en France depuis le début de l'épidémie. Le bilan des morts a triplé en à peine une semaine, le seuil des 1.000 décès ayant été annoncé mardi dernier.

"Le chiffre de décès qui est toujours très impressionnant reflète finalement des contaminations et une histoire assez longues, des contaminations qui sont survenues il y a plusieurs semaines", s'est efforcé de nuancer Jérôme Salomon alors que le confinement de la population en France, censé ralentir l'épidémie, sera entré en vigueur mardi depuis deux semaines, soit le délai moyen d'incubation et d'évolution des symptômes.

Le directeur général de la Santé juge que le meilleur indicateur de l'évolution de l'épidémie est à rechercher dans le nombre quotidien d'admissions dans les services de réanimation.

Plus de 21.000 personnes sont encore hospitalisées en France, dont 5.107 en réanimation, soit 475 de plus que la veille, a-t-il détaillé. Cela représente une hausse du nombre d'admissions, qui avait été de 359 dimanche.

"Nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur une sortie de confinement, nous sommes à quelques jours d'une capacité d'évaluer l'impact du confinement", a dit Jérôme Salomon.

LE CONFINEMENT EN ITALIE VA ÊTRE PROLONGÉ JUSQU'AU 12 AVRIL

ROME - Le confinement de la population en Italie va être prolongé au moins jusqu'au dimanche de Pâques, le 12 avril, pour lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le ministre italien de la Santé.

"Notre estimation est que toutes les mesures de confinement devraient être prolongées au moins jusqu'à Pâques (12 avril). Le gouvernement va agir dans ce sens", a dit Roberto Speranza à l'issue d'une réunion avec un comité scientifique.

Les Italiens ne doivent pas sortir de chez eux depuis trois semaines et cette mesure devait expirer vendredi.

Selon les données officielles, l'Italie est le pays où le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait le plus grand nombre de morts, 11.591, depuis que les premiers cas ont été découverts sur son territoire le 21 février.

Par ailleurs, le cardinal Angelo De Donatis, vicaire du pape François pour le diocèse de Rome, a été contaminé par le coronavirus, ont annoncé ses services. Il s'agit du plus haut religieux catholique touché par l'épidémie.

Au ROYAUME-UNI, le bilan s'est alourdi à 1.408 décès, selon les données lundi du ministère de la Santé.

En ESPAGNE, le gouvernement a fait état lundi de 85.195 personnes contaminées sur son sol, soit plus qu'en Chine d'où est partie l'épidémie en décembre.

En HONGRIE, le Parlement a accordé au Premier ministre Viktor Orban le droit de légiférer par ordonnance pour lutter contre le coronavirus, sans fixer de limite de temps à ces pouvoirs d'urgence comme le demandaient l'opposition et des groupes de défense des droits civiques.

USA-TRUMP POURRAIT RENFORCER LES RESTRICTIONS, LE BILAN DÉPASSE LES 3.000 DÉCÈS

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré lundi que les mesures de distanciation sociale en vigueur aux Etats-Unis pourraient être renforcées et que les interdictions de voyages pour la Chine et l'Europe resteraient en place, appelant la population américaine à contribuer à la lutte contre le coronavirus.

S'exprimant lors d'un point de presse à la Maison blanche, le président américain a indiqué que plus d'un million d'Américains avaient subi des tests de dépistage du coronavirus, décrivant cela comme un tournant.

Après avoir fait la veille marche arrière sur son objectif de rouvrir les entreprises d'ici mi-avril, il a annoncé que les recommandations en vigueur au niveau fédéral pour ralentir la propagation du virus pourraient être renforcées.

"Tout le monde a un rôle à jouer pour remporter cette guerre. Chaque citoyen, famille et commerce peut faire la différence pour stopper le virus. C'est notre devoir patriotique commun. Des moments difficiles s'annoncent au cours des 30 prochains jours et il s'agit de 30 jours vraiment vitaux", a dit Trump, qui s'était attiré les critiques de représentants des services de santé et d'opposants politiques pour avoir dans un premier temps minimisé le risque sanitaire pour les Américains.

Selon un calcul de Reuters établi sur la base de données officielles, plus de 500 décès supplémentaires liés au virus ont été recensés lundi aux Etats-Unis, soit un plus haut quotidien depuis le début de la pandémie. Le bilan a dépassé les 3.000 décès et 160.000 cas de contamination confirmés.

Environ la moitié des cas d'infection ont été signalés dans l'Etat de New York, où un bâtiment de la marine américaine transformé en hôpital avec une capacité de 1.000 lits est arrivé lundi.

Le principal conseiller du gouvernement fédéral sur les maladies infectieuses a dit craindre 200.000 morts du Covid-19 aux Etats-Unis.

ISRAËL-NETANYAHU NÉGATIF MAIS VA RESTER À L'ISOLEMENT

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a subi lundi un test de détection du coronavirus dont le résultat est négatif, mais le dirigeant de 70 ans va tout de même rester à l'isolement dans lequel il s'est placé après avoir été en contact avec une attachée parlementaire contaminée, a annoncé son porte-parole.

Le ministère de la Santé préconise généralement un isolement de 14 jours pour les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec une personne contaminée, à compter de la date de ce contact.

D'après les médias israéliens, l'attachée parlementaire atteinte par le Covid-19 a assisté la semaine dernière à une séance de travail en présence de Benjamin Netanyahu et de députés de l'opposition, avec lesquels il négocie la formation d'un gouvernement d'union nationale.

Israël compte à ce jour 4.695 cas de contamination et 16 décès.

---

LE G20 CONVIENT DE NE PAS ENTRAVER LES ÉCHANGES

WASHINGTON - Les ministres du Commerce des pays du G20 sont convenus lundi de renforcer leur coopération pour garantir des approvisionnements continus de matériel médical et d'autres équipements essentiels à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué commun, ils annoncent qu'ils prendront les "mesures nécessaires immédiates" pour faciliter ces échanges et encourager une hausse de la production.

Ils conviennent aussi que toutes les mesures d'urgence susceptibles d'entraver cette circulation doivent être "ciblées, proportionnées, transparentes et provisoires" et ils s'engagent à oeuvrer pour maintenir leurs marchés ouverts.

LE FMI JUGE LA BCE ET LE MES ESSENTIELS À UNE RÉPONSE FORTE

WASHINGTON - L'assouplissement des règles budgétaires de la zone euro et le soutien de la Banque centrale européenne (BCE) et du Mécanisme européen de stabilité (MES) sont essentiels à une réponse régionale forte face à la pandémie de coronavirus, a estimé lundi Poul Thomsen, le directeur du département Europe du Fonds monétaire international (FMI).

Il a écrit sur le site du FMI que les interventions à grande échelle de la BCE et le recours au MES, le fonds européen de gestion des crises financières et de sauvetage, pour renforcer les efforts budgétaires nationaux pouvaient permettre aux pays lourdement endettés de réagir avec force à la crise.

Les principales économies d'Europe, où des secteurs clés de l'économie sont à l'arrêt afin de ralentir la propagation du virus, perdent 3% de croissance chaque mois et "une profonde récession européenne cette année est une issue inévitable", a-t-il estimé.

---

TRUMP ET POUTINE D'ACCORD POUR TENTER DE STABILISER LE MARCHÉ PÉTROLIER

WASHINGTON/MOSCOU - Donald Trump et Vladimir Poutine se sont entendus lundi au cours d'un entretien téléphonique pour que responsables américains et russes du secteur de l'énergie se rencontrent afin de discuter de l'effondrement du marché pétrolier mondial, a annoncé le Kremlin.

Cet accord constitue un nouveau rebondissement dans la diplomatie pétrolière mondiale après la rupture ce mois-ci du pacte entre l'Opep, emmenée par l'Arabie saoudite, et la Russie sur un plafonnement de la production. Ce divorce a déclenché une guerre des prix entre l'Arabie et la Russie que Donald Trump avait qualifiée de "folle".

Le marché pétrolier est simultanément confronté à un choc de demande avec la pandémie de coronavirus, qui a mis un coup d'arrêt brutal à l'activité mondiale et menace des secteurs gourmands en pétrole comme le transport aérien et l'automobile.

La Maison blanche a indiqué que les présidents américain et russe étaient convenus de l'importance de la stabilité des marchés mondiaux de l'énergie, mais n'a pas fait état de la possibilité d'entretiens au niveau ministériel.