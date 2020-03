L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (02/03)

CORONAVIRUS

LE NOMBRE DE CAS CONFIRMÉS EN FRANCE S'ÉLÈVE À 130

PARIS - Le nombre de cas confirmés de coronavirus en France est désormais de 130 personnes, dimanche à 16h00, soit 30 de plus que la veille, a déclaré Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors d'un point de presse quotidien.

Sur ce total, 116 personnes sont actuellement hospitalisées - dont neuf dans un état grave - 12 sont guéries et deux sont décédées.

Le gouvernement a pris samedi de nouvelles mesures de restriction pour freiner la progression de l'épidémie, dont l'annulation jusqu'à nouvel ordre de tous les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné.

Le musée du Louvre est resté portes closes dimanche faute de personnel, une majorité d'agents ayant demandé à exercer leur droit de retrait en raison de l'épidémie.

A PEKIN, les autorités sanitaires ont annoncé lundi avoir confirmé 202 nouveaux cas de contamination, ce qui porte à 80.026 le nombre de cas recensés en Chine continentale depuis que l'épidémie y est apparue en décembre dernier.

En Corée du Sud, principal foyer d'infection hors de Chine, le nombre de cas confirmés dépasse désormais le seuil des 4.000 et 22 décès ont été rapportés par les autorités.

Un deuxième décès a été signalé aux Etats-Unis, dans l'Etat de Washington.

---

LA CORÉE DU NORD A TIRÉ DEUX PROJECTILES NON IDENTIFIÉS, RAPPORTE SÉOUL

SEOUL - La Corée du Nord a lancé lundi deux projectiles non identifiés depuis sa côte sud-est en direction de la mer, a rapporté le ministère sud-coréen de la Défense, précisant guetter d'éventuels tirs supplémentaires.

Les projectiles ont été lancés depuis Wonsan, a précisé le ministère à Séoul, la ville depuis laquelle la Corée du Nord a procédé l'an dernier à plusieurs séries de tirs de missiles à courte portée.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a supervisé vendredi des exercices militaires pour ce qui fut l'une de ses rares apparitions publiques alors que les autorités nord-coréennes ont pris des mesures pour évider la propagation du coronavirus.

Kim a déclaré le 1er janvier que son pays allait reprendre le développement de son programme nucléaire et lancer dans un avenir proche une "nouvelle arme stratégique", faute de reprise des négociations avec les Etats-Unis qui sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï en février 2019.

---

USA 2020

BUTTIGIEG MET FIN À SA CAMPAGNE POUR LA PRÉSIDENTIELLE

DETROIT, Michigan - Pete Buttigieg s'est retiré dimanche de la course à l'investiture démocrate pour l'élection de novembre prochain aux Etats-Unis, déclarant qu'il ne voyait plus de chances de victoire, au lendemain du large succès de Joe Biden en Caroline du Sud, quatrième étape des primaires.

Cette annonce redessine les contours des primaires démocrates à deux jours du "Super Tuesday", pendant lequel seront élus environ 40% des délégués à travers 14 Etats, alors que Pete Buttigieg avait remporté les caucus de l'Iowa et terminé de peu derrière Bernie Sanders dans le New Hampshire.

Mais ces gains initiaux dans des Etats majoritairement blancs et ruraux ont été suivis de scores nettement plus faibles dans le Nevada et en Caroline du Sud, où l'électorat est plus diversifié.

L'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, cherchait à unifier les électeurs démocrates, indépendants et les républicains modérés.

"Aujourd'hui est un moment de vérité (...) La vérité est que la voie s'est rétrécie au point de se fermer pour notre candidature, si ce n'est pour notre cause", a dit Buttigieg devant des partisans rassemblés à South Bend.

Le retrait du vétéran l'US Army, âgé de 38 ans et seul candidat ouvertement homosexuel, réduit à six le nombre de prétendants à l'investiture démocrate - alors qu'ils furent un temps plus d'une vingtaine.

Buttigieg et Biden ont tenté de s'entretenir par téléphone dimanche sans y parvenir, selon un conseiller de Buttigieg.

---

ISRAËL-NOUVEAU SCRUTIN POUR SORTIR DE L'IMPASSE, NETANYAHU JOUE SON AVENIR

JERUSALEM - Benjamin Netanyahu, dont le procès pour corruption doit débuter ce mois-ci, espère se maintenir au pouvoir en Israël à l'issue des élections législatives de lundi, troisième scrutin en moins d'un an qui devrait cependant encore accoucher d'un Parlement morcelé et prolonger l'impasse politique.

Les législatives d'avril et de septembre derniers n'ont débouché sur aucune majorité parlementaire et ont étiolé l'aura du Premier ministre sortant, sur fond d'accusations de corruption qu'il dément.

D'après les enquêtes d'opinion, ni le Likoud de Benjamin Netanyahu ni le parti centriste Bleu et Blanc de son principal rival Benny Gantz n'obtiendront suffisamment de sièges pour gouverner avec la majorité absolue, même avec l'appui de leurs soutiens respectives au Parlement.

Netanyahu, au pouvoir depuis 2009, et Gantz ont successivement échoué à former un gouvernement après les deux dernières élections.

---

APRÈS LE BREXIT, BRUXELLES ET LONDRES OUVRENT DE NOUVELLES DISCUSSIONS

BRUXELLES - L'Union européenne et la Grande-Bretagne ouvrent lundi à Bruxelles un premier cycle de discussions qui s'annoncent tendues sur les contours de leur relation post-Brexit, notamment en matière de commerce et de sécurité.

Les deux camps ont fait part de leur volonté de parvenir à un accord d'ici le 31 décembre prochain, date à laquelle s'achèvera la période de transition consécutive à la sortie formelle de la Grande-Bretagne du bloc communautaire le 31 janvier dernier.

Une centaine de représentants britanniques sont attendus à Bruxelles pour un premier cycle de discussions avec l'exécutif européen qui doit durer jusqu'à jeudi.

Est ensuite prévu à Londres dans le courant du mois un deuxième cycle de négociations, et des réunions régulières devraient ensuite avoir lieu à deux ou trois semaines d'intervalle.

---

LA TURQUIE DIT AVOIR DÉTRUIT DES DIZAINES DE CIBLES SYRIENNES

ISTANBUL/BEYROUTH - La Turquie a affirmé dimanche avoir détruit plus de 100 chars, des systèmes de défense antiaérienne et deux avions de combat appartenant à l'armée syrienne dans le cadre des représailles à la mort de 33 soldats turcs dans un raid mené jeudi par Damas.

Depuis le 27 février, a déclaré le ministre de la Défense Hulusi Akar, la Turquie a détruit un drone, huit hélicoptères, 103 chars, 72 obusiers, des lance-roquettes et six systèmes de défense anti-aérienne. Il a ajouté que 2.212 membres des forces syriennes avaient été "neutralisés", terme généralement utilisé pour signifier tué, blessé ou capturé.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme a dénombré de son côté 74 morts dans les rangs des forces syriennes depuis la même date.

L'armée syrienne a parallèlement annoncé dimanche la fermeture aux avions et drones de tout l'espace aérien au-dessus du nord-ouest du pays, région tenue en partie par la rébellion avec le soutien de la Turquie.

---

LA GRÈCE FACE À UN AFFLUX DE RÉFUGIÉS VENUS DE TURQUIE

KASTANIES/LESBOS, Grèce - La Grèce a placé ses frontières en état de sécurité maximale dimanche face à l'arrivée de plusieurs milliers de migrants après la décision turque de ne plus bloquer le passage des réfugiés vers l'Europe.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a évalué samedi soir leur nombre à 13.000 environ.

La Turquie a annoncé jeudi qu'elle cesserait de bloquer le passage de centaines de milliers de migrants vers l'Union européenne, comme elle s'y est engagée par un accord avec Bruxelles en 2016, en raison de l'intensification des combats dans la région syrienne d'Idlib qui provoque un nouvel afflux de réfugiés vers son territoire.

---

FRANCE-OPPOSÉ AU 49.3, UN SÉNATEUR LAREM QUITTE LE PARTI PRÉSIDENTIEL

PARIS - Michel Amiel, sénateur La République en marche (LaRem) des Bouches-du-Rhône, a annoncé dimanche à la presse sa décision de quitter le parti présidentiel pour marquer son désaccord avec la décision du gouvernement de faire adopter sans vote son projet de loi sur la réforme des retraites.

Le sénateur a déclaré au Figaro se sentir "extrêmement déçu" par ce recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte, lequel est considéré comme adopté en l'absence de censure de l'exécutif.

"Pour moi, faire cela au milieu du week-end, en pleine épidémie de coronavirus (...) c'est nul, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire autrement", a-t-il dit.

Michel Amiel s'était déjà démarqué de la majorité présidentielle en votant en janvier contre l'extension à toutes les femmes de la procréation médicale assistée (PMA).

C'est la première fois que la majorité issue de l'élection d'Emmanuel Macron utilise cet article 49.3, considéré comme une procédure brutale par l'opposition de droite comme de gauche.

Deux motions de censure seront débattues mardi, la première émanant du groupe Les Républicains et la seconde de l'opposition de gauche composée de La France insoumise, du Parti communiste et du Parti socialiste. Elles n'ont toutefois aucune chance de déboucher sur un renversement du gouvernement, compte tenu de l'équilibre des forces au sein de la chambre basse, largement dominée par LaRem.