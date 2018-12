L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (03/12)

APRÈS LE CHAOS À PARIS, LE GOUVERNEMENT CHERCHE LA PARADE

PARIS - L'exécutif a exclu dimanche d'instaurer à ce stade l'état d'urgence au lendemain des violences survenues en marge de manifestations de "Gilets jaunes" d'une ampleur inédite depuis les émeutes dans les banlieues en 2005.

Les scènes de chaos observées samedi dans les quartiers chic de Paris ont poussé Emmanuel Macron à organiser une réunion de crise à l'Elysée, où ont été conviés le chef du gouvernement, Edouard Philippe, et les ministres en première ligne.

Le chef de l'Etat a demandé à son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, de réfléchir à "la nécessité éventuelle d'une adaptation du dispositif de maintien de l'ordre dans les jours à venir", selon une source à la présidence.

La possibilité de rétablir l'état d'urgence - "pas un tabou" avait auparavant estimé Christophe Castaner - n'a toutefois pas été soulevée, fait-on également savoir à l'Elysée.

"Je ne suis pas certaine que nous en soyons arrivés à ce stade", a jugé la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, devant des journalistes, estimant qu'il y avait "d'autres modes de solution que le rétablissement de l'état d'urgence".

Outre Christophe Castaner, Emmanuel Macron a également mis à contribution Edouard Philippe, chargé d'organiser des consultations à partir de lundi.

Le chef du gouvernement recevra la maire de Paris, Anne Hidalgo, puis seront conviés les présidents de groupes et de partis représentés à l'Assemblée nationale, de même que les représentants d'un collectif de "Gilets jaunes" se disant prêts à nouer le dialogue, précise-t-on à Matignon.

Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, la mobilisation, tout en donnant lieu à des scènes d'une violence sans précédent dans l'histoire récente de la capitale, s'est émoussée en ce troisième samedi consécutif, avec 136.000 manifestants à l'échelle nationale, contre 166.000 le 24 novembre et 282.000 le 17 novembre.

---

L'EXTRÊME DROITE ESPAGNOLE ENTRE AU PARLEMENT D'ANDALOUSIE

MADRID - Le parti d'extrême droite espagnol Vox est entré dimanche au parlement régional d'Andalousie avec 12 élus, selon les résultats quasi-définitifs.

C'est la première fois que l'extrême droite obtient des élus en Espagne depuis le retour de la démocratie il y a quarante ans.

Le Parti socialiste (PSOE), au pouvoir à Madrid et dirigé localement par Susana Diaz, remporte le plus grand nombre de suffrages mais reste loin de la majorité absolue en sièges avec seulement 33 élus sur 109, selon les résultats publiés après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote.

---

CLIMAT-OUVERTURE DE LA COP24 À KATOWICE EN POLOGNE

KATOWICE, Pologne - Les représentants de près de deux cents pays se sont retrouvés dimanche à Katowice en Pologne pour deux semaines de discussions dans le cadre de la COP24 destinée à surmonter les divergences politiques afin de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant le recours aux énergies fossiles.

Ce rendez-vous annuel, organisé dans une ville située au coeur du bassin minier polonais, ne devrait pas être marqué par des avancées significatives malgré la publication récente de plusieurs rapports alarmistes sur les émissions de gaz à effet de serre.

Depuis la COP21 et l'Accord de Paris sur le climat, l'ambiance politique a fortement changé et la fragile unité qui avait prévalu en décembre 2015 ne semble plus être de mise trois ans plus tard.

La France et la Chine ont promis vendredi de faire front commun sur les questions climatiques.

---

TRUMP ET XI CONCLUENT UNE TRÊVE COMMERCIALE EN MARGE DU G20

BUENOS AIRES - La Chine et les Etats-Unis se sont engagés à ne pas imposer de nouveaux droits de douane sur les importations et à trouver un accord sur le commerce d'ici à 90 jours, a annoncé samedi soir la Maison Blanche après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du G20 à Buenos Aires.

Les deux premières puissances mondiales se livrent depuis plusieurs mois une guerre douanière, Donald Trump estimant que les accords commerciaux actuels favorisent la Chine et désavantage les Etats-Unis.

Le président américain a accepté de maintenir à 10% les droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de produits importés chinois et de ne pas le porter à 25% au 1er janvier, précise le communiqué de la Maison Blanche.

La Chine a accepté quant à elle d'acheter "un très grand nombre" de produits agricoles, énergétiques, industriels ainsi que d'autres produits américains pour réduire le déficit commercial entre les deux pays.

---

PÉKIN VA "ABAISSER ET LEVER" LES DROITS DE DOUANE SUR LES AUTOMOBILES AMÉRICAINES, DIT TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé dimanche soir que la Chine allait "abaisser et lever" ses droits de douane sur les importations d'automobiles américaines, frappées actuellement par des taxes douanières de 40%.

"La Chine a accepté d'abaisser et de lever ses droits de douane sur les voitures américaines importées en Chine. Actuellement, les taxes douanières sont de 40%", écrit-il sur Twitter.

---

LE PROCHAIN SOMMET TRUMP-KIM PROBABLEMENT DÉBUT 2019

A BORD D'AIR FORCE ONE - Donald Trump a déclaré samedi soir que le prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura probablement lieu en janvier ou en février 2019.

Trois sites sont actuellement à l'étude pour la rencontre, a dit le président américain à des journalistes qui se trouvaient à bord d'Air Force One, ajoutant qu'un jour ou l'autre, il invitera Kim Jong-un aux Etats-Unis.

Washington et Pyongyang ont engagé des discussions pour organiser cette rencontre depuis l'historique premier sommet de Singapour entre les deux hommes en juin dernier.

---

ZONE EURO: ACCORD SUR LE MES, DÉCISIONS REPOUSSÉES SUR LE BUDGET

BRUXELLES - Les ministres des Finances de l'Union européenne vont s'accorder lundi pour renforcer le mécanisme de renflouement de la zone euro mais repousser à juin 2019 leurs décisions sur un budget commun et un système de garantie des dépôts bancaires, faute de consensus, selon un document que Reuters a pu consulter.

---

DES POURSUITES POUR CORRUPTION RECOMMANDÉES CONTRE NETANYAHU

JÉRUSALEM - La police israélienne a recommandé dimanche que des poursuites judiciaires pour des faits de corruption soient engagées à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de son épouse Sara, disant avoir rassemblé suffisamment de preuves.

Benjamin Netanyahu est soupçonné d'avoir accordé des faveurs gouvernementales à Bezeq en échange d'une couverture favorable à son égard de la part du site d'informations Walla, propriété du groupe de télécommunications. Le chef du gouvernement israélien nie toute malversation.

La décision de mettre ou non Benjamin Netanyahu en examen sera prise par le procureur général qui doit déjà se prononcer sur deux autres affaires de corruption qui visent le Premier ministre.