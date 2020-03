L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (06/03)

CORONAVIRUS

LE BILAN PASSE À SEPT MORTS ET 423 CONTAMINATIONS EN FRANCE

PARIS - Le coronavirus apparu en décembre en Chine a fait sept morts - six hommes et une femme - et contaminé 423 personnes en France, soit une hausse de 138 cas en une journée, a déclaré jeudi Jérôme Salomon, le directeur général de la santé.

Sur les personnes contaminées, 23 sont dans un état grave et placées en réanimation, soit huit de plus que mercredi, a-t-il ajouté.

Jérôme Salomon a souligné que les victimes étaient pour la plupart âgées et souffraient d'autres pathologies.

UNE ÉPIDÉMIE EN FRANCE EST "INEXORABLE", DIT MACRON

PARIS - Une épidémie de coronavirus en France est "inexorable", a déclaré jeudi Emmanuel Macron.

Recevant à l'Elysée des chercheurs engagés dans la lutte contre le coronavirus apparu en décembre en Chine, le président de la République a évoqué une "épidémie qui de toute façon est inexorable".

UN DÉPUTÉ CONTAMINÉ PAR LE CORONAVIRUS ET PLACÉ EN RÉANIMATION

Un député français a été contaminé par le coronavirus et placé en réanimation, a annoncé jeudi le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, sans préciser ni l'identité, ni le département d'origine ni l'appartenance politique de cet élu.

D'après des médias alsaciens, il s'agit de Jean-Luc Reitzer, député Les Républicains du Haut-Rhin.

Un salarié de l'Assemblée, qui travaille à la buvette des députés, a aussi été contaminé, a dit Richard Ferrand. Il a été confiné à son domicile.

Un autre salarié, pour lequel est soupçonnée une infection au coronavirus, a été hospitalisé. Il travaille au restaurant des députés.

"L’ensemble des parlementaires et personnels ont été informés de la situation ce soir ainsi que de la conduite à tenir", dit Richard Ferrand, qui annonce en outre la fermeture de la buvette et du restaurant de l'Assemblée vendredi.

LE BILAN EN ITALIE GRIMPE À 148 MORTS ET 3.858 CAS

ROME - Le nombre de morts dus au coronavirus en Italie a grimpé jeudi à 148, soit 41 de plus que la veille, et la maladie continue de se propager, a annoncé l'Agence de la protection civile.

Le nombre de personnes contaminées s'élève désormais à 3.858, contre 3.089 mercredi, ce qui fait de l'Italie le pays d'Europe le plus lourdement touché par ce coronavirus apparu en décembre en Chine.

Des cas ont désormais été recensés dans les 20 régions du pays. Sur l'ensemble des personnes contaminées en Italie, 414 sont maintenant complètement guéries, contre 276 la veille.

UN PREMIER MORT EN GRANDE-BRETAGNE

La Grande-Bretagne a annoncé jeudi le premier décès dû au coronavirus sur son territoire.

"Le patient (...) était un patient âgé qui souffrait de problèmes de santé", a déclaré Chris Whitty, responsable des services de santé en Angleterre, dans un communiqué.

"Nous pensons qu'il a contracté le virus au Royaume-Uni et nous avons commencé à rechercher les personnes avec lesquelles il a été en contact", a-t-il ajouté.

LA CHINE FAIT ÉTAT DE 143 CAS ET 30 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES

Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé vendredi avoir recensé la veille 143 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 30 décès supplémentaires liés à l'épidémie en Chine continentale.

Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a indiqué que le bilan pour l'ensemble du pays s'élevait désormais à 3.042 décès et 80.552 cas d'infection depuis que l'épidémie s'est déclarée dans la ville de Wuhan en décembre dernier.

VOIR AUSSI:

Coronavirus-Le transport aérien pourrait perdre jusqu'à $113 mds de revenus

Le Congrès US débloque $8,3 mds pour lutter contre le coronavirus

Coronavirus-Report du match Angleterre-Italie des Six Nations

---

BREXIT-BARNIER FAIT ÉTAT DE "GRAVES DIVERGENCES" ENTRE LONDRES ET BRUXELLES

BRUXELLES - Michel Barnier a fait état jeudi de "graves divergences" entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, à l'issue d'une première série de discussions sur le cadre de leurs futures relations.

"Un accord est possible, même s'il est difficile", a toutefois estimé le négociateur européen, qui s'adressait à la presse.

De solides réserves ont notamment été exprimées en ce qui concerne "les règles du jeu équitables" censées garantir le respect des règles de concurrence entre entreprises européennes et britanniques, a-t-il précisé.

La Grande-Bretagne souhaite par ailleurs qu'un accord séparé sur la pêche soit renouvelé chaque année, ce que Michel Barnier a jugé irréalisable.

Elle préférerait en outre conclure des accords séparés sur les différents points de la discussion, alors que l'UE veut un accord global, qui laisserait à la Cour de justice européenne le dernier mot sur l'interprétation des règles communes, a-t-il poursuivi, ajoutant que Londres avait refusé de signer la Convention européenne des droits de l'homme.

Phil Hogan, commissaire européen au Commerce, a quant à lui jugé que le ton des discussions s'était amélioré, tout en regrettant la rhétorique de Londres.

---

SYRIE-ERDOGAN ET POUTINE S'ENTENDENT SUR UN CESSEZ-LE-FEU À IDLIB

MOSCOU - La Russie et la Turquie se sont entendues jeudi sur un cessez-le-feu dans la province syrienne d'Idlib, ont annoncé les présidents des deux pays après un entretien de plus de six heures à Moscou.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, s'exprimant au côté de son homologue russe Vladimir Poutine, a précisé que ce cessez-le-feu entrerait en vigueur ce jeudi à minuit.

Vladimir Poutine, dont le pays appuie militairement le pouvoir syrien de Bachar al Assad, a dit son espoir que cet accord permettrait de mettre fin aux affrontements dans cette région du nord-ouest de la Syrie, dernier bastion des rebelles dont certains bénéficient du soutien de la Turquie.

"J'exprime l'espoir que ces accords serviront de bonne base à une cessation de l'activité militaire dans la zone de désescalade d'Idlib (et) mettront fin aux souffrances de la population pacifique et à la crise humanitaire croissante", a dit le chef du Kremlin.

L'offensive lancée en décembre par les forces de Bachar al Assad pour reprendre Idlib, avec l'appui aérien de la Russie, a fait près d'un million de déplacés et fait craindre à la Turquie un nouvel afflux de réfugiés sur son territoire, où elle en accueille déjà 3,6 millions.

Les Nations unies considèrent qu'il pourrait s'agir de la plus grave crise humanitaire depuis le début, en 2011, du conflit en Syrie, qui a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés.