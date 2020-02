L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (09/02)

CORONAVIRUS-LE BILAN EN CHINE PORTÉ À 811 MORTS, DÉPASSE CELUI DU SRAS

PEKIN/SHANGHAI - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine continentale a causé 89 décès supplémentaires samedi, ont indiqué les autorités sanitaires, dépassant désormais celui de l'épidémie du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) qui était apparue dans le pays et s'était propagée à travers le monde en 2002-2003.

La Commission nationale de la santé a dénombré 811 décès et 37.198 cas de contamination en Chine continentale, un bilan supérieur à l'épidémie de Sras qui avait causé 774 décès dans le monde en 2002-2003.

Dans la seule province de Hubei, épicentre de l'épidémie qui a démarré en décembre, le nombre de décès a augmenté de 81 samedi, faisant grimper le bilan total à 780 morts, ont annoncé dimanche les autorités régionales de santé sur leur site internet.

Quelque 332 cas de contamination étaient recensés hors de Chine, répartis dans 27 pays et régions. Pour l'heure, seuls deux cas mortels du coronavirus 2019-nCoV ont été signalés hors de la Chine continentale, à Hong Kong et aux Philippines.

Wuhan, foyer de l'épidémie dans le centre de la Chine, a été placée en confinement de même que plusieurs communes voisines, leur donnant des allures de villes fantômes. Un journaliste de Reuters a constaté que les artères principales et les sites touristiques de la capitale Pékin ont été désertés cette semaine.

Alors que des millions de Chinois sont de retour dans les grandes villes après les vacances du Nouvel an, de nombreuses sociétés vont rester fermées lundi et les cadres vont privilégier le télétravail.

CORONAVIRUS-CINQ BRITANNIQUES TESTÉS POSITIFS EN HAUTE-SAVOIE

LES CONTAMINES-MONTJOIE, Haute-Savoie - La France a annoncé samedi la confirmation de cinq nouveaux cas de coronavirus sur son territoire, quatre adultes et un enfant britanniques qui résidaient tous dans une station de ski de Haute-Savoie, mais dont l'état clinique ne présente "aucun signe de gravité".

Ces nouveaux cas portent à onze dans l'Hexagone le nombre de personnes touchées par le virus.

Les quatre adultes et l'enfant contaminés résidaient dans le même chalet de la commune de Contamines-Montjoie qu'un ressortissant Britannique "de retour de Singapour où il avait séjourné du 20 au 23 janvier", a dit le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, lors d'une conférence de presse à Paris.

Ce Britannique, qui a vécu dans cette station de ski du 24 au 28 janvier, a depuis rejoint la Grande-Bretagne où les autorités ont indiqué vendredi qu'il aurait participé "à un évènement professionnel à Singapour" où des cas positifs ont été confirmés depuis, a-t-il ajouté.

Alertée par Singapour et Londres, la France a "retracé en urgence hier soir tous les contacts proches de ce cas anglais", contacts qui "ont été identifiés, immédiatement confinés puis prélevés en soirée avec des résultats très tardifs", a poursuivi Jérôme Salomon, assurant qu'il n'y avait pas d'autres personnes concernées.

Au total, onze personnes (huit adultes et trois enfants) qui résidaient dans le même chalet ont été hospitalisées dans trois hôpitaux de la région à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble, a indiqué la ministre de la Santé Agnès Buzyn lors de cette même conférence de presse, précisant que leur état clinique ne présentait "aucun signe de gravité".

VOIR AUSSI:

Coronavirus-Le combat d'une mère pour ramener sa fille au Canada

---

PATINAGE-DIDIER GAILHAGUET DÉMISSIONNE PAR "SOUCI D'APAISEMENT"

PARIS - Le président de la Fédération française des sports de glace, Didier Gailhaguet, a annoncé samedi sa démission "devant la dictature ministérielle" et par "souci d'apaisement" en plein scandale de violences sexuelles dans le monde du patinage tricolore.

"Dans le souci de pur apaisement, j'ai pris avec philosophie, avec dignité mais sans amertume aucune devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner de mon poste", a-t-il déclaré devant la presse à l'issue d'un conseil fédéral de sa fédération, à Paris.

"Devant la dictature ministérielle et la menace un peu honteuse d'un retrait de l'agrément, pas un seul instant il ne m'est venu à l'idée de pouvoir être un frein à ma fédération que j'ai reconstruite patiemment depuis près de 15 ans", a-t-il ajouté. "Il est temps devant l'onde de choc de passer à une autre séquence, celle de l'apaisement".

Didier Gailhaguet était dans le collimateur de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui avait réclamé lundi sa démission après une série des révélations d'agressions sexuelles de plusieurs anciennes patineuses à l'encontre de leurs entraîneurs.

Parmi elles, Sarah Abitbol, dix fois championne de France de patinage artistique en couple et médaillée de bronze aux championnats du monde en 2000, qui a accusé dans un livre son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée et agressée sexuellement plusieurs fois entre 1990 et 1992.

---

IRLANDE-RÉSULTATS TRÈS SERRÉS AUX LÉGISLATIVES, SELON LES SONDAGES

DUBLIN - Les partis irlandais Fine Gael, Sinn Fein et Fianna Fail sortent au coude-à-coude des élections législatives en Irlande, avec un peu plus de 22% des voix chacun, selon des sondages réalisé à la sortie des urnes publiés samedi soir.

D'après ces enquêtes, le Fine Gael, parti de centre-droit du Premier ministre Leo Varadkar, arriverait en tête avec 22,4% des voix, devant les nationalistes du Sinn Fein, à 22,3%, et le Fianna Fail, à 22,2%.

L'Irlande applique un mode de scrutin à la proportionnelle à vote unique transférable dans laquelle les électeurs peuvent classer par ordre de préférence les candidats en lice.

Le dépouillement des bulletins débutera dimanche matin et des résultats partiels sont attendus dans l'après-midi.

---

DEUX SOLDATS AMÉRICAINS TUÉS ET SIX AUTRES BLESSÉS EN AFGHANISTAN

WASHINGTON - Deux militaires américains ont été tués et six autres blessés dans l'est de l'Afghanistan après qu'un homme portant un uniforme afghan a ouvert le feu sur eux, a annoncé samedi l'armée américaine.

"Nous recueillons toujours des informations et la cause de l'attaque demeure inconnue pour le moment", a déclaré le colonel Sonny Legget, porte-parole des l'US Army en Afghanistan.

Plus tôt samedi, un haut responsable de la sécurité dans la province de Nangarhar a dit à Reuters que des affrontements avaient éclaté entre les forces américaines et afghanes et que des victimes étaient à craindre.

Les attaques de l'intérieur, souvent appelées attaques "verts contre bleus", sont courantes dans le conflit en Afghanistan, même si leur fréquence a diminué ces dernières années.