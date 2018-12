L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (09/12)

"GILETS JAUNES"

PRÈS DE 1.400 INTERPELLATIONS DANS TOUTE LA FRANCE

PARIS - Le quatrième samedi de mobilisation des "Gilets jaunes" a donné lieu à de nouvelles violences et à au moins 1.385 interpellations dans toute la France, où la situation n'a toutefois pas basculé dans le chaos redouté par l'exécutif.

Voitures incendiées, jets de gaz lacrymogène, bris de vitrines, affrontements avec les forces de l'ordre : Paris et les grandes villes ont été le théâtre de scènes similaires à celles du 1er décembre mais dans des proportions moindres.

Environ 125.000 manifestants ont participé au mouvement de colère partout dans le pays, contre 136.000 la semaine dernière, selon un décompte à 18h00 (17h00 GMT) communiqué par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

A Paris, ils étaient 10.000, à peine plus que les 8.000 policiers et gendarmes réquisitionnés.

"Il faut désormais retisser cette unité nationale par le dialogue, par le travail, par le rassemblement", a déclaré à la presse le Premier ministre, Edouard Philippe, qui a exprimé son "admiration" à l'égard des forces de l'ordre.

"Le président s'exprimera, il lui appartiendra de proposer les mesures qui viendront nourrir ce dialogue et qui permettront, je l'espère, à l'ensemble de la nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux", a-t-il ajouté.

Discret depuis le début de la crise il y a près d'un mois, Emmanuel Macron doit prendre la parole en début de semaine prochaine, précise-t-on à l'Elysée.

QUATRE CENTS "GILETS JAUNES" INTERPELLÉS À BRUXELLES

BRUXELLES - La police belge a interpellé samedi plus de 400 "Gilets jaunes" qui s'étaient rassemblés dans les rues de Bruxelles sur le modèle du mouvement de contestation en cours depuis la mi-novembre en France.

Pour leur deuxième journée d'action en huit jours dans la capitale belge, un millier de personnes, selon la police, ont tenté de se rapprocher du siège de l'Union européenne et des bâtiments ministériels avoisinants.

Les manifestants en ont été tenus à distance par la police, qui a fait usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau.

Le calme est revenu après cinq heures environ de tensions.

DES MILLIERS DE GILETS VERTS DÉFILENT POUR LE CLIMAT A PARIS

PARIS - "Gilets jaunes, Gilets verts, on est tous en colère" : des milliers de manifestants ont défilé samedi à Paris dans le cadre d'une "marche pour le climat" pour lancer un cri d'alerte sur l'"urgence sociale et climatique".

Ils étaient 17.000, selon la préfecture de police.

Le parcours de cette marche, organisée notamment par Alternatiba et Les Amis de la Terre en pleine COP24 en Pologne, a été modifié à la dernière minute cette semaine afin d'éviter les potentiels débordements en marge de la manifestation des "Gilets jaunes".

Le cortège, qui devait initialement défiler du Trocadéro au Champ-de-Mars, s'est finalement élancé peu après 14h00 de la place de la Nation pour rejoindre la place de la République.

---

SOCIÉTÉ CIVILE EN TÊTE DE LISTE DE LFI POUR LES EUROPÉENNES

BORDEAUX - La France insoumise a placé samedi en tête de sa liste pour les élections européennes Manon Aubry, 29 ans, porte-parole de l’ONG Oxfam France engagée contre l’évasion fiscale et les inégalités, illustrant l’appel de LFI à des candidats de la société civile.

La liste complète a été révélée samedi lors de la convention de LFI qui se déroule ce week-end à Bordeaux et devrait être entérinée sans heurt par les militants par un vote dont le résultat définitif sera révélé dimanche.

Jean-Luc Mélenchon et Charlotte Girard, responsable du programme de La France Insoumise, figurent aux deux dernières places de la liste de 79 candidats pour les élections de mai 2019, pour lesquelles le parti entretient de grands espoirs.

---

MAY COMPTE REPORTER LE VOTE DE MARDI SUR LE BREXIT, SELON LE SUNDAY TIMES

LONDRES - La Première ministre britannique, Theresa May, s'apprêterait à reporter le vote prévu au parlement mardi sur l'accord de Brexit, et se rendrait la semaine prochaine à Bruxelles pour demander à l'Union européenne de meilleures conditions de retrait, croit savoir le Sunday Times.

Le journal cite des "ministres et des conseillers" qui disent s'attendre à ce qu'elle annonce dimanche le report du vote. Nombreux s'attendent à ce qu'elle perde le vote et les ministres redoutent que l'ampleur de la défaite soit telle qu'elle provoque la chute du gouvernement.

Theresa May, à en croire le Sunday Times, se rendra à Bruxelles la semaine prochaine pour demander une dernière fois à l'UE d'améliorer l'accord de Brexit, plusieurs ministres ayant estimé que de meilleures conditions étant nécessaires pour emporter une adhésion des parlementaires qui, en l'état, est loin d'être acquise.

---

JOHN KELLY QUITTERA SES FONCTIONS FIN DÉCEMBRE, DIT TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé samedi que le secrétaire général de la Maison blanche, John Kelly, quitterait ses fonctions à la fin de l'année, ce qui constitue le départ le plus important depuis que les républicains ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat.

Le président américain n'a pas donné d'explication au départ de Kelly, dont il a loué la loyauté dans l'exercice de ses fonctions.

L'annonce faite par Donald Trump samedi met fin à plusieurs semaines de rumeurs sur le départ de John Kelly. Les relations houleuses qu'il avait ces derniers temps avec le président sont illustrées dans le livre du journaliste du Washington Post Bob Woodward, paru en septembre: "Peur - Trump à la Maison blanche".

Dans ce livre, Kelly est présenté comme l'un des responsables qui mettent en doute les capacités de Donald Trump, dont il aurait dit qu'il était "un idiot", un "déséquilibré".

---

A MI-PARCOURS, A KATOWICE, LA COP24 PIÉTINE

KATOWICE, Pologne - A mi-parcours, les négociateurs réunis à Katowice pour la 24e conférence climatique sous l'égide des Nations unies peinent à s'accorder sur le partage du coût de la lutte contre le réchauffement climatique et ramener à des proportions raisonnables le projet de texte en cours d'élaboration.

La COP24, qui s'est ouverte le week-end dernier et s'achèvera vendredi, doit traduire en actions concrètes l'accord de Paris négocié en 2015.

Présentée comme la plus importance conférence de l'Onu sur le climat depuis la COP21 de 2015 à Paris, elle doit déboucher sur un "guide d'action" à même de maintenir "bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels" et si possible sous les 1,5°C le réchauffement de la planète d'ici la fin du siècle, selon les termes de l'accord de Paris.

Les négociateurs se sont fixé ce samedi soir pour parvenir à un projet de texte simplifié, charge ensuite aux ministres attendus à partir de lundi de travailler à leur tour sur le texte.

---

ELÉCTIONS LÉGISLATIVES EN ARMÉNIE CE DIMANCHE

EREVAN - Le Premier ministre sortant Nikol Pachinian, arrivé au pouvoir au printemps dernier à Erevan à l'issue d'une révolution pacifique, compte sortir renforcé des élections législatives de dimanche en Arménie.

Les bureaux de vote, ouverts depuis 08h00 locales (04h00 GMT), fermeront à 20h00 (16h00 GMT).

Désigné Premier ministre en mai après des semaines de manifestations contre la corruption et le népotisme, Nikol Pachinian, 43 ans, a démissionné le 16 octobre afin de provoquer la dissolution du Parlement et la tenue de ce scrutin anticipé.

---

LA NOUVELLE CHEFFE DE LA CDU FAIT UN GESTE VERS SES RIVAUX

HAMBOURG - Annegret Kramp-Karrenbauer, la nouvelle dirigeante de la CDU allemande, s'est employée samedi à ressouder le parti conservateur dans l'optique des élections européennes et régionales prévues l'année prochaine.

Dans un premier geste à la forte symbolique, elle a choisi Paul Ziemiak, un proche d'un de ses rivaux, pour lui succéder au poste de secrétaire général de l'Union chrétienne démocrate.

Pour Angela Merkel, il est essentiel que sa successeure parvienne à ressouder la CDU afin de maintenir à flot sa "grande coalition" avec les sociaux-démocrates du SPD, qui a frôlé à plusieurs reprises l'éclatement depuis son difficile accouchement, en mars dernier.

---

HUAWEI-PÉKIN RÉCLAME LA LIBÉRATION IMMÉDIATE DE MENG WANZHOU

PEKIN - Le ministère chinois des Affaires étrangères a réclamé samedi la libération immédiate de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei détenue depuis le 1er décembre par le Canada à la demande des Etats-Unis, sous peine de "graves conséquences".

Dans un communiqué, le ministère précise que les autorités chinoises ont convoqué l'ambassadeur du Canada en poste à Pékin pour faire passer leur message.

Meng Wanzhou, arrêtée le 1er décembre alors qu'elle était en transit entre deux vols à l'aéroport de Vancouver, risque d'être extradée vers les Etats-Unis, où elle est accusée d'avoir dissimulé des liens existant entre l'équipementier télécoms chinois et une firme qui essayait de contourner les sanctions américaines contre l'Iran.

---

OUVERTURE DU SOMMET DU CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE SUR FOND DE TENSIONS

RYAD - Le sommet annuel du Conseil de coopération du Golfe (CCG) s'ouvre dimanche à Ryad, alors qu'une grave crise diplomatique oppose le Qatar et plusieurs pays dans la région et que l'Arabie saoudite est montrée du doigt par la communauté internationale après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

Les discussions seront consacrées aux questions de sécurité, notamment à propos du conflit au Yémen et de l'influence de l'Iran dans la région, mais aussi à la politique énergétique et à l'embargo économique et diplomatique imposé par l'Arabie, les Emirats arabes unis (EAU), Bahreïn et l'Egypte imposé en juin 2017 contre le Qatar.