L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (10/02)

CORONAVIRUS-UNE ÉQUIPE D'EXPERTS DE L'OMS EN ROUTE POUR LA CHINE, PLUS DE 900 MORTS

PEKIN/SHANGHAI - Une équipe d'experts internationaux placée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est envolée pour Pékin afin d'enquêter sur l'épidémie de coronavirus en Chine, où le bilan a atteint 908 morts et plus de 40.000 cas de contamination.

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est rendu à Pékin fin janvier pour s'entretenir avec le président Xi Jinping et des ministres chinois, et est revenu avec un accord des autorités quant à l'envoi d'une mission internationale sur le terrain.

Il a toutefois fallu près de deux semaines pour obtenir le feu vert du gouvernement sur la composition de l'équipe d'une quinzaine de personnes dirigée par l'épidémiologiste canadien Bruce Aylward.

L'OMS a qualifié l'épidémie d'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier, quelques jours après que le gouvernement a imposé la mise en quarantaine de près de 60 millions d'habitants dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie qui a démarré en décembre sur un marché de la ville de Wuhan.

L'épidémie a causé 97 décès supplémentaires dimanche en Chine continentale, ont annoncé lundi les autorités sanitaires chinoises, ce qui porte à 908 le nombre de cas mortels dans le pays.

Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a ajouté que 3.062 cas de contamination ont été recensés au cours de la journée de dimanche, portant à 40.171 le nombre de patients infectés par le virus en Chine.

CORONAVIRUS-LES TESTS EFFECTUÉS AUX CONTAMINES NÉGATIFS POUR L'INSTANT

LES CONTAMINES-MONTJOIE, Haute-Savoie - Les tests effectués sur près d'une cinquantaine de personnes dans la commune savoyarde des Contamines-Montjoie, où cinq cas de coronavirus ont été détectés, se sont révélés négatifs, a déclaré dimanche le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Au total, une centaine de tests ont ou vont être faits dans cette station de ski de Haute-Savoie, selon la ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'est rendue sur place. "Probablement plus de 100" tests vont être au total effectués sur les familles, les enfants et les personnes susceptibles d'avoir été "en contact" avec les cinq ressortissants britanniques, a-t-elle déclaré devant des journalistes.

Dans la journée de dimanche, 46 prélèvements réalisés, essentiellement sur des enfants, se sont révélés négatifs, a déclaré Jérôme Salomon lors d'un point de presse.

L'une des cinq personnes contaminées étant un enfant de neuf ans, qui réside aux Contamines-Montjoie et prend des cours de français à Saint-Gervais, les tests concernent surtout des écoliers ayant été en contact avec lui ou présentant des symptômes.

---

OSCARS-QUATRE RÉCOMPENSES, DONT CELLE DU MEILLEUR FILM, POUR "PARASITE"

LOS ANGELES - La 92e cérémonie des Oscars, dimanche soir à Los Angeles, a été marquée par le succès du film sud-coréen "Parasite", sacré meilleur film et meilleur scénario original.

Ce drame familial, qui met en scène la violence des rapports sociaux, a remporté au total quatre récompenses avec celles du meilleur film étranger et le prix du meilleur réalisateur pour Bong Joon-ho.

"Parasite" devient le premier long-métrage en langue étrangère à remporter l'Oscar du meilleur film.

L'acteur Joaquin Phoenix, 45 ans, s'est vu décerner dimanche son premier Oscar, du meilleur acteur, pour son rôle de clown criminel dans le film "Joker". L'actrice Renée Zellweger a été désignée meilleure actrice pour son incarnation de la légende d'Hollywood Judy Garland, dans le film "Judy".

VOIR AUSSI:

ENCADRE résumant les principaux récompensés

---

WASHINGTON MET EN GARDE ISRAËL CONTRE TOUTE ANNEXION UNILATÉRALE

JERUSALEM - L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a mis en garde dimanche l'Etat hébreu contre toute annexion unilatérale de pans de Cisjordanie occupée, estimant qu'une telle mesure mettrait à mal le plan de paix israélo-palestinien présenté fin janvier par Donald Trump.

"La vision pour la paix du président Trump est le fruit de plus de trois ans d'étroites concertations entre le président, le Premier ministre Netanyahu et leurs équipes respectives", a écrit David Friedman sur son compte Twitter. "Israël est soumis à l'achèvement (d'un) processus de cartographie mené par un comité conjoint israélo-américain", a-t-il ajouté. "Toute action unilatérale avant l'achèvement du processus de ce comité met en danger le plan et la reconnaissance américaine".

Ce processus, a-t-il précisé un peu plus tard devant des journalistes à Jérusalem, ne sera probablement pas terminé avant les élections législatives du 2 mars.

Présenté le 28 janvier après avoir été reporté à de nombreuses reprises, le plan américain entérine la souveraineté israélienne sur les colonies de Cisjordanie et propose quatre ans de négociations pour parvenir à la création d'un Etat palestinien morcelé avec une capitale dans les faubourgs est de Jérusalem.

---

IRLANDE-LE SINN FEIN VEUT UNE PLACE DANS LE PROCHAIN GOUVERNEMENT

DUBLIN - Les résultats des élections législatives en Irlande, qui s'annoncent très serrés, pourraient déboucher sur un véritable casse-tête pour former un nouveau gouvernement, où le parti nationaliste Sinn Fein aimerait avoir sa place.

Une option rejetée dimanche par le Premier ministre sortant Leo Varadkar, qui juge "pas compatibles" les idées défendues par son parti de centre-droit, Fine Gael, et le Sinn Fein. "Pour nous, une coalition avec le Sinn Fein n'est pas une option, mais nous sommes prêts à parler à d'autres partis", a-t-il déclaré à des journalistes à Dublin.

Le chef du parti rival de centre-droit, Fianna Fail, a refusé pour sa part d'exclure l'idée d'une coalition avec le Sinn Fein dont la dirigeante, Mary Lou McDonald, a évoqué quant à elle la possibilité d'entrer au gouvernement.

Selon des sondages effectués à la sortie des urnes, les deux partis de centre-droit qui dominent la vie politique irlandaise depuis la formation de l'État il y a un siècle, Fine Gael et Fianna Fail, sont au coude-à-coude avec le Sinn Fein.

---

TEMPÊTE-ENVIRON 180 VOLS ANNULÉS À L'AÉROPORT DE FRANCFORT

FRANCFORT - Environ 180 vols en provenance et à destination de l'aéroport de Francfort, première plateforme aéroportuaire allemande, ont été annulés dimanche en raison du passage de la tempête Sabine, a déclaré une porte-parole de l'opérateur de l'aéroport, Fraport.

Ces annulations représentent 15% des quelque 1.200 départs et arrivées programmés à Francfort pour la journée de dimanche, a-t-elle ajouté.

Selon la même source, environ 140 vols prévus lundi ont déjà été annulés, soit environ 10%.

Dans le reste du nord de l'Europe, où la tempête est connue sous le nom de Ciara, d'autres vols ont été annulés en Belgique, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, notamment.

En France, 35 départements de la moitié nord du pays ont été placés en alerte orange en raison de cette tempête qui devrait générer selon Météo France de "fortes rafales" de vent jusqu'à lundi matin.

---

LA CHINE DEMANDE À LA FRANCE DE NE PAS DISCRIMINER HUAWEI

PARIS - La Chine a demandé dimanche à la France de ne pas discriminer Huawei dans le déploiement de la 5G en France et s'est inquiétée de mesures potentiellement désavantageuses pour l'équipementier asiatique par rapport à ses concurrents.

Le déploiement de la 5G est devenu un enjeu géopolitique international, les Etats-Unis poussant leurs alliés à exclure de ce marché Huawei, qu'ils accusent d'espionnage pour le compte de Pékin.

Dans un communiqué, le porte-parole de l'ambassade de Chine en France s'inquiète de "reportages récents dans plusieurs médias français selon lesquels les autorités compétentes françaises envisageraient de prendre des mesures restrictives contre Huawei dans le déploiement de la 5G en France."

Il se dit "choqué et inquiet" par ces reportages et rappelle que le président Emmanuel Macron et de hauts responsables français ont affirmé qu'en matière de 5G, "la France ne prendrait pas de mesures discriminatoires contre un pays ou une entreprise spécifique, ni n’exclurait pas Huawei".

Pour la Chine, les craintes d'espionnage sont infondées.