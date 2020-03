L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (10/03)

FACE AU CORONAVIRUS, TOUTE L'ITALIE PLACÉE À L'ISOLEMENT

ROME - Extension à toute l'Italie des mesures de restriction prises ce week-end dans le nord, prolongation jusqu'au 3 avril de la fermeture de toutes les écoles et universités, interdiction des rassemblements publics et suspension de tout les événements sportifs: le président du Conseil italien Giuseppe Conte a décidé d'imposer un nouveau durcissement de la lutte contre le coronavirus.

Ces mesures, qui entreront en vigueur dès mardi matin, sont justifiées par la nécessité de protéger les populations les plus fragiles, a-t-il dit lundi soir.

"Nous n'avons pas le temps. Les chiffres montrent qu'il y a eu une augmentation significative des infections, des patients en soins intensifs et des décès", a-t-il dit.

Avec 97 décès supplémentaires en 24 heures, l'Italie dénombrait lundi soir 463 morts liées au coronavirus pour un total de 9.172 cas confirmés, contre 7.375 la veille. Elle est désormais, après la Chine, le deuxième pays le plus touché par le Covid-19.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué les "mesures agressives" prises en Italie. "Nous espérons que ces mesures s'avéreront efficaces dans les prochains jours", a dit le directeur de l'OMS lors d'une conférence de presse.

Le risque d'une pandémie due au nouveau coronavirus est réel, a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus, mais sa propagation peut encore être enrayée par une combinaison de mesures d'isolement et d'atténuation.

LA FRANCE COMPTE 1.412 CAS CONFIRMÉS, DONT LE MINISTRE DE LA CULTURE

PARIS - Le bilan du coronavirus en France est passé lundi à 1.412 cas confirmés, soit 286 de plus que la veille, dont au moins 25 mortels, a annoncé le directeur général de la Santé.

Le professeur Jérôme Salomon a ajouté que la France recensait 66 cas graves, notant que les services hospitaliers de réanimation étaient principalement concernés dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. "On est très attentif à les accompagner dans cette prise en charge", a-t-il dit.

Le ministre français de la Culture, Franck Riester, a été contaminé par le coronavirus mais n'a pas été hospitalisé et se trouve confiné chez lui avec peu de symptômes, a dit lundi soir son collègue de la Santé, Olivier Véran.

Le ministre, qui s'était rendu récemment à l'Assemblée nationale, a appris que des personnes qu'il avait côtoyées au Palais-Bourbon étaient atteintes et a fait le test qui s'est révélé positif, avait-on appris un peu plus tôt de source proche du ministère de la Culture.

Il s'agit du premier cas connu au sein du gouvernement. Le coronavirus est en revanche présent au sein de l'Assemblée nationale, où sept cas avérés dont cinq députés étaient recensés lundi soir.

Le huitième de finale retour de Ligue des champions de football entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund sera joué à huis clos mercredi au Parc des Princes. A l'aller, il y a trois semaines, les Allemands se sont imposés 2-1.

Le match du Tournoi des VI Nations de rugby entre la France et l'Irlande, prévu initialement samedi prochain au Stade de France, est reporté au mois d'octobre.

Par ailleurs, un ressortissant français travaillant en Mongolie a été testé positif au coronavirus, ont rapporté mardi les autorités sanitaires locales, indiquant qu'il s'agissait du premier cas confirmé lié à l'épidémie dans le pays.

Dans un communiqué, la Commission nationale des secours a précisé que le patient est arrivé en provenance de France après avoir effectué une escale à Moscou.

LA PROPAGATION RALENTIT EN CHINE, XI EN VISITE À WUHAN

PEKIN/SHANGHAI - Les autorités sanitaires chinoises ont dit mardi avoir confirmé 19 nouveaux cas et 17 décès supplémentaires liés au coronavirus en Chine continentale, tandis que le président Xi Jinping s'est rendu à Wuhan, foyer de l'épidémie, pour la première fois depuis que celle-ci s'est déclarée.

Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a indiqué que l'épidémie a tué 3.136 personnes en Chine continentale et que 80.754 personnes ont été infectées par le virus depuis qu'il est apparu dans le pays en décembre dernier.

Tous les nouveaux décès signalés se sont produits dans la province de Hubei, berceau de l'épidémie dans le centre du pays.

Xi Jinping s'est rendu mardi à Wuhan, où il devait inspecter les mesures prises contre la propagation de l'épidémie et rendre visite à du personnel médical notamment.

---

BRUXELLES DEMANDE À ERDOGAN D'ÉLOIGNER LES MIGRANTS DE LA FRONTIÈRE GRECQUE

BRUXELLES - La Commission européenne a demandé lundi à la Turquie d'éloigner les migrants présents à la frontière gréco-turque en préalable à toute aide supplémentaire au gouvernement d'Ankara dans la crise syrienne.

"La rencontre d'aujourd'hui avec Recep Tayyip Erdogan est un pas important dans la bonne direction", a commenté sur Twitter le président du Conseil européen, Charles Michel, à l'issue d'un entretien à Bruxelles avec le président turc.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne qui participait aussi à ces échanges, a dit pour sa part: "Nous avons exprimé très clairement au président Erdogan notre engagement à progresser sur ces questions, à condition que cela soit réciproque."

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est également entretenu avec des responsables de l'Otan lors de son déplacement à Bruxelles, entendait obtenir une aide financière, mais aussi politique et militaire.

---

BIDEN ENGRANGE LES RALLIEMENTS AVANT UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA PRIMAIRE DÉMOCRATE

DETROIT, Michigan - Vingt-quatre heures après la sénatrice californienne Kamala Harris, un autre élu afro-américain, le sénateur Cory Booker, élu du New Jersey, s'est rallié lundi à la candidature de Joe Biden à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

Avec ce nouveau soutien émanant d'un ancien candidat à l'investiture, l'ex-vice-président de Barack Obama va aborder en favori ce mardi la nouvelle étape du marathon des primaires démocrates.

La course à l'investiture démocrate se résume désormais à un duel entre Joe Biden et le sénateur du Vermont Bernie Sanders.

Une semaine après sa résurrection au "Super Tuesday", Biden fait désormais la course en tête au nombre de délégués déjà acquis (664 contre 573 pour Sanders, selon les calculs du site Real Clear Politics) et espère porter mardi un nouveau coup sévère à son rival, dont la dynamique de début de primaires semble s'être enrayée.

VOIR AUSSI

ENCADRE Le tableau de bord de la campagne présidentielle

---

LE PRÉSIDENT AFGHAN VA LIBÉRER DES TALIBAN MAIS LA CRISE POLITIQUE PERDURE À KABOUL

KABOUL - Le président afghan Ashraf Ghani va ordonner par décret la libération d'au moins 1.000 prisonniers taliban dans le courant de la semaine, a-t-on appris lundi auprès de cinq sources différentes.

Une telle mesure sera à même de faciliter l'ouverture de pourparlers directs entre Kaboul et les insurgés islamistes dans la droite ligne de l'accord de paix que ces derniers ont signé avec les Etats-Unis.

Parallèlement, et ce développement risque de compliquer la donne, Kaboul a été le théâtre lundi de deux cérémonies d'investiture concurrente, puisque Ashraf Ghani et son rival à l'élection présidentielle de septembre dernier, Abdullah Abdullah, ont tous deux prêté serment.

Les deux hommes se disent vainqueur du scrutin.

En dépit des efforts de l'envoyé spécial des Etats-Unis pour l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, qui a tenté de forger un compromis entre les deux hommes, les deux rivaux ont tous deux prêté serment.

---

WALL STREET CLÔT UN LUNDI NOIR SUR LA PLANÈTE FINANCE

NEW YORK - Le mouvement de panique qui a gagné lundi les places financières a contaminé la Bourse de New York qui a fini sur une baisse de 7,79% sans précédent depuis décembre 2008, conséquence de l'effondrement des cours du pétrole qui a déstabilisé encore un peu plus des marchés déjà malmenés par les effets sur l'économie de l'épidémie de coronavirus.

L'indice Dow Jones a cédé 2.013,76 points à 23.851,02. Le S&P-500 a perdu 225,81 points, soit 7,60%, à 2.746,56. Le Nasdaq Composite lâche de son côté 7,29% (624,94 points) à 7.950,68 points.

Il faut remonter au 1er décembre 2008, en pleine crise financière, pour retrouver un recul en pourcentage des trois indices vedette de Wall Street aussi marqué sur une seule séance.