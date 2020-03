L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (12/03)

CORONAVIRUS

LES USA SUSPENDENT LES VOYAGES EN PROVENANCE D'EUROPE

WASHINGTON - Donald Trump a interdit mercredi aux ressortissants de vingt-six pays européens de se rendre aux Etats-Unis, pour une durée de 30 jours à compter de vendredi, afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Cette restriction de voyage ne s'applique pas au Royaume-Uni, ni ne concerne les ressortissants américains.

Donald Trump, visé par des critiques selon lesquelles il a tardé à réagir contre l'épidémie, a décidé de cette mesure drastique alors qu'il tente de répondre aux secousses économiques et sanitaires provoquées par le virus.

Il s'agit des mesures les "plus agressives et complètes jamais prises dans l'histoire moderne pour lutter contre un virus étranger", a dit le président américain lors d'un discours à la nation, accusant l'Europe de laxisme dans la lutte contre l'épidémie.

Trump a clarifié ensuite via Twitter que le fret et le commerce n'étaient pas concernés.

Un diplomate européen a déclaré à Reuters que l'administration Trump n'avait pas échangé avec l'Union, ni ne l'avait notifiée de cette décision en amont, contrairement à ce qu'a laissé entendre le président américain.

LA FRANCE COMPTE 2.281 CAS DE CONTAMINATION ET 48 DÉCÈS

PARIS - Le coronavirus apparu en décembre en Chine a contaminé 2.281 personnes et fait 48 morts en France, a annoncé mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Sur les personnes contaminées, 105 sont dans un état grave et en réanimation, a précisé le ministre.

Ce bilan représente près de 500 cas et 15 décès supplémentaires par rapport aux chiffres annoncés mardi.

"Certaines régions comptent des centaines de cas, d'autres quelques dizaines. Le virus ne circule donc pas activement sur l'ensemble du territoire et nous restons donc ce soir au stade 2 de l'épidémie", a déclaré Olivier Véran.

Le ministre de la Santé a en outre annoncé que deux zones étaient désormais considérées comme des foyers de contamination, la Corse et 19 communes proches de Montpellier (Hérault) et que les établissements scolaires y seraient fermés pour 14 jours. Les rassemblements de plus de 50 personnes y seront interdits.

Emmanuel Macron s'exprimera jeudi à 20h00 à la télévision sur cette crise du coronavirus, a indiqué l'Elysée sans donner plus de précisions sur le message qui sera délivré.

L'ITALIE FAIT FERMER TOUS LES COMMERCES, SAUF POUR L'ALIMENTATION ET LA SANTÉ

ROME - Tous les commerces seront fermés dès jeudi en Italie à l'exception de ceux qui commercialisent de l'alimentation et des produits de santé, a annoncé mercredi soir le président du Conseil italien Giuseppe Conte dans une allocution télévisée.

Les salons de coiffure et de beauté seront également fermés, de même que les bars et les restaurants. Seuls les restaurants d'entreprise pouvant garantir une distance d'un mètre ou plus entre les clients pourront rester ouverts. Ces mesures courent jusqu'au 25 mars.

Le nombre de décès en Italie s'élevait mercredi à 827, soit une hausse de 31% par rapport à la veille, pour 12.462 contaminations.

Rome a annoncé qu'il allait débloquer en urgence 25 milliards d'euros pour soutenir l'économie nationale face à l'épidémie de coronavirus.

BOND DES CAS DE CONTAMINATION À MADRID

MADRID - Le nombre d'infections confirmées au coronavirus a bondi dans la région de Madrid mercredi, passant de 782 à 1.024, ont annoncé les autorités sanitaires, alors que des lits pourraient manquer dans les unités de soins intensifs.

L'Espagne, désormais le deuxième pays le plus touché par l'épidémie en Europe derrière l'Italie, recense près de 2.000 cas d'infections, dont 47 mortels. Dans la seule région de Madrid, on déplore 31 décès.

LES DEUX TIERS DES ALLEMANDS POURRAIENT ÊTRE INFECTÉS-MERKEL

BERLIN - Jusqu'à 70% de la population allemande pourrait être contaminée par le coronavirus et Berlin dépensera ce qu'il faudra pour enrayer l'épidémie, a déclaré mercredi la chancelière Angela Merkel.

"Quand le virus est là et que la population n'est pas immunisée, qu'il n'y a ni vaccin ni traitement, il y a alors un pourcentage élevé, les experts disent 60% à 70%, de la population qui se retrouve contaminée", a-t-elle dit.

L'Allemagne a enregistré trois morts liés à l'épidémie et comptait mercredi soir 1.567 cas, selon des chiffres de l'Institut Robert Koch.

POUR L'OMS, LE CORONAVIRUS EST DÉSORMAIS PANDÉMIQUE

GENEVE - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) considère désormais l'épidémie de coronavirus comme une pandémie, a annoncé mercredi son directeur général.

"Nous sommes extrêmement préoccupés tant par le niveau alarmant et par la sévérité de la propagation que par le niveau d'inaction. Nous avons donc décidé de considérer que le Covid-19 peut être qualifié de pandémique", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse.

Ce sont désormais plus de 118.000 individus dans 114 pays qui sont contaminés par le Covid-19 et 4.291 sont mortes en l'ayant contracté.

L'ACTEUR AMÉRICAIN TOM HANKS DIT AVOIR CONTRACTÉ LE VIRUS

LOS ANGELES - L'acteur américain Tom Hanks a déclaré mercredi sur Twitter que son épouse, l'actrice Rita Wilson, et lui-même ont été testés positifs au coronavirus en Australie, où il travaille actuellement sur un long-métrage.

Il a fait cette annonce en précisant vouloir faire montre de transparence, ajoutant que son épouse et lui resteraient placés en isolement et en observation aussi longtemps que nécessaire.

Par ailleurs, la NBA a annoncé la suspension du championnat professionnel nord-américain de basketball après qu'un joueur de l'équipe de l'Utah Jazz a été testé positif. Il s'agirait du pivot français Rudy Gobert.

IRAK-DEUX AMÉRICAINS ET UN BRITANNIQUE TUÉS SUR UNE BASE MILITAIRE

WASHINGTON - Deux membres de l'armée américaine et un membre de l'armée britannique ont été tués lorsque dix-huit roquettes de petite taille ont frappé mercredi la base militaire irakienne de Taji, dans le nord de la capitale Bagdad, ont dit à Reuters des représentants américains sous couvert d'anonymat.

Une dizaine d'autres personnes ont été blessées, ont ajouté ces représentants, prévenant que le bilan pourrait s'alourdir du fait de l'état de santé critique de certains blessés.

Aucun élément ne permettait dans l'immédiat d'attribuer la responsabilité de cette attaque, ont-ils indiqué. Toute indication laissant penser que des milices soutenues par l'Iran en sont responsables pourrait alimenter les tensions entre Washington et Téhéran.

USA-HARVEY WEINSTEIN CONDAMNÉ À 23 ANS DE PRISON POUR AGRESSION SEXUELLE

NEW YORK - Un Harvey Weinstein impénitent a été condamné mercredi à 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable le mois dernier d'agression sexuelle et de viol dans un dossier à l'origine du mouvement mondial #MeToo de dénonciation des violences sexuelles faites aux femmes.

L'ancien producteur de cinéma, longtemps considéré comme l'un des plus puissants à Hollywood, n'a exprimé aucun remords pour ses victimes devant le tribunal de New York qui l'a condamné. "Je ressens du remords pour tous les hommes confrontés à ce combat", a-t-il dit avant le prononcé de sa peine.

Weinstein a exprimé son inquiétude pour "les milliers d'hommes" privés d'un traitement équitable à l'époque du mouvement #MeToo. Dans une déclaration décousue, il s'est dit "désorienté" car il pensait avoir noué une "sincère amitié" avec ses deux accusatrices dans ce procès.

En février, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre l'ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006 et de viol au troisième degré contre Jessica Mann, qui aspirait à devenir actrice, en 2013.

FRANCE-BOIRON FERME UN SITE ET ANNONCE LA SUPPRESSION DE PLUS DE 500 EMPLOIS

PARIS - Boiron a annoncé mercredi la fermeture d'un site de production et la suppression nette de plus de 500 emplois dans le cadre d'un projet de réorganisation lié selon lui à la décision du gouvernement français de ne plus rembourser les médicaments homéopathiques à partir de l'an prochain.

Le laboratoire a annoncé dans un communiqué l'arrêt de son site de production de Montrichard, près de Tours, la fermeture de 12 de ses 27 établissements de préparation-distribution et la réorganisation de ses équipes. Ce plan devrait entraîner la suppression de 646 postes et la création de 134 nouveaux postes, a précisé le laboratoire.