L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (13/11)

BOLIVIE

LA SÉNATRICE JEANINE ANEZ ASSURE L'INTÉRIM À LA PRÉSIDENCE

LA PAZ - La présidente du Sénat, Jeanine Añez, s'est proclamée mardi au Congrès présidente intérimaire de la Bolivie suite au départ du dirigeant socialiste Evo Morales, lequel s'est réfugié au Mexique après avoir démissionné dimanche et a promis de continuer le "combat" politique.

Jeanine Añez, âgée de 52 ans, a fait cette annonce devant les parlementaires en invoquant une clause constitutionnelle stipulant qu'il revient à la présidente du Sénat d'assurer l'intérim au pouvoir après les démissions du président et du vice-président. Les élus du Mouvement pour le socialisme (MAS), le parti de Morales, ont boycotté la session au Congrès.

Il était pour l'heure prématuré de savoir si cette annonce allait apaiser la situation dans la capitale La Paz, et d'autres villes du pays, où des troubles ont éclaté dès le soir du scrutin contesté du 20 octobre ayant attribué un quatrième mandat présidentiel à Morales.

La démission de Morales est survenue après plusieurs semaines de manifestations violentes pour contester le résultat de l'élection présidentielle. L'opposition a dénoncé une fraude du président sortant, dont la commission électorale a annoncé la réélection à l'issue du premier tour du scrutin le 20 octobre.

Morales a décrit la démarche d'Añez pour le remplacer comme un élément du "coup d'Etat le plus sournois et désastreux de l'histoire". Il a déclaré que les seuls crimes qu'il était prêt à confesser est d'appartenir à la communauté amérindienne et d'être un "anti-impérialiste".

---

LIBAN-LE PRÉSIDENT AOUN DIT CRAINDRE UNE CATASTROPHE, UN MANIFESTANT TUÉ

BEYROUTH - Le président Michel Aoun a déclaré mardi que le Liban serait confronté à une catastrophe si les contestataires ne rentraient pas chez eux, provoquant une nouvelle vague de manifestations lors desquelles une personne a été tuée par balle après une altercation avec des soldats près de Beyrouth.

La fusillade à Khaldeh, au sud de la capitale, est un incident inédit depuis le début les manifestations antigouvernementales au Liban le mois dernier, accentuant les tensions dans un pays en pleine crise politique et économique.

Le Liban connaît sa pire crise économique depuis la guerre civile des années 1975-1990, et la situation a empiré depuis que la contestation a éclaté le 17 octobre.

Michel Aoun a indiqué dans un entretien télévisé diffusé à heure de grande écoute qu'il n'y avait aucune avancée majeure dans les discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement, suite au départ du cabinet de Saad Hariri le 29 octobre.

S'adressant directement aux manifestants lors de l'entretien, Aoun a dit: "Si vous continuez de la sorte, vous allez heurter le Liban et vos intérêts".

---

USA/"IMPEACHMENT"-DÉBUT DES AUDITIONS PUBLIQUES AU CONGRÈS

WASHINGTON - Deux diplomates américains ayant fait part de leur inquiétude sur la position adoptée par Donald Trump dans ses échanges avec l'Ukraine vont être entendus par le Congrès mercredi lors des premières auditions publiques menées dans le cadre de l'enquête pour destitution visant Trump.

Les commissions de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, ont publié ce mois-ci les retranscriptions d'auditions déjà effectuées à huis clos en octobre dans le cadre de cette procédure de destitution ("impeachment").

D'après l'un des documents, William Taylor a déclaré le mois dernier devant les parlementaires que Donald Trump a conditionné le déblocage d'une aide financière à l'Ukraine à l'ouverture par Kiev d'une enquête sur la compagnie énergétique ukrainienne Burisma dans le but de nuire à Joe Biden, favori de la course à l'investiture démocrate que Trump pourrait donc affronter lors de l'élection présidentielle de novembre 2020.

Le chargé d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis en Ukraine doit de nouveau témoigner mercredi, cette fois lors d'une audition télévisée, devant les commissions menant l'enquête. Un autre diplomate ayant travaillé en Ukraine, George Kent, doit lui aussi être entendu.

---

MICHAEL BLOOMBERG FRANCHIT UN PAS DE PLUS VERS UNE CANDIDATURE À LA MAISON BLANCHE

NEW YORK - Le milliardaire Michael Bloomberg, ex-maire de New York, s'est inscrit in extremis mardi sur la liste des candidats à l'investiture démocrate en vue de la primaire dans l'Arkansas, se ménageant la possibilité d'entrer en campagne pour défier Donald Trump lors de l'élection présidentielle de l'an prochain. Il en avait fait de même vendredi dans l'Alabama.

Bloomberg, fondateur et PDG du groupe Bloomberg, est à la tête de la huitième fortune américaine, estimée à plus de 50 milliards de dollars, selon le classement établi par le magazine Forbes.

S'il devait se lancer, il se positionnerait comme un candidat modéré dont le bilan dans le monde des affaires lui permettrait de défier Donald Trump sur son terrain.

VOIR AUSSI

ENCADRE Les candidats déclarés à l'investiture démocrate

ENCADRE Les dates jalons du processus électoral

---

FRAPPES ISRAÉLIENNES CONTRE LE DJIHAD ISLAMIQUE, TIRS DE ROQUETTES DE GAZA

GAZA/JERUSALEM - L'armée israélienne a tué mardi l'un des principaux commandants du Djihad islamique, groupe islamiste armé palestinien qui a répliqué par des tirs de roquettes qui ont atteint jusqu'à Tel Aviv.

Dans une escalade d'une rare violence depuis des mois, des frappes israéliennes ont également pris pour cible un autre responsable du Djihad islamique - allié du Hamas que l'Etat hébreu considère comme des organisations terroristes - à Damas, ont rapporté les médias officiels syriens. Deux personnes ont été tuées, dont le fils du responsable. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire.

La frappe menée mardi à l'aube contre un immeuble de la bande de Gaza, dans le district de Shejaia, a tué Baja Abou al Atta et son épouse, a confirmé le Djihad islamique dans un communiqué.

---

ESPAGNE: ACCORD ENTRE SOCIALISTES ET PODEMOS POUR JETER LES BASES D'UNE COALITION

MADRID - Le Parti socialiste espagnol a conclu mardi un accord avec la formation de gauche Podemos afin de jeter les bases d'une coalition, au surlendemain des élections législatives en Espagne, qui ont accouché d'un Parlement fragmenté et sans majorité évidente.

Une alliance entre les socialistes et Podemos, qui ont obtenu respectivement 120 et 35 élus, ne suffirait pas toutefois à dégager une majorité à la Chambre des députés, qui compte 350 sièges.

"Il s'agit d'un accord pour quatre ans", a déclaré le socialiste Pedro Sanchez, président du gouvernement sortant, après la signature de l'accord avec le chef de file de Podemos.

Pour atteindre la majorité, les deux alliés devront obtenir le soutien de partis minoritaires, avec qui ils devront également s'accorder sur la délicate répartition des portefeuilles ministériels.

Si cet accord permettait toutefois de dégager une majorité, il s'agirait du premier gouvernement de coalition depuis le retour à la démocratie de l'Espagne dans les années 1970.

---

DES FÉMINISTES EMPÊCHENT UNE AVANT-PREMIÈRE DU "J'ACCUSE" DE POLANSKI À PARIS

PARIS - Une quarantaine de personnes ont empêché mardi soir à Paris une avant-première de "J'accuse", le dernier film de Roman Polanski, à la suite de nouvelles accusations de viol contre le réalisateur franco-polonais.

Le film devait être projeté au Champo, un cinéma d'art et essai du Ve arrondissement. L'accès à la salle a été bloqué par des manifestantes, derrière une banderole "Polanski violeur, cinémas coupables, public complice".

Le film de Polanski sur l'affaire Dreyfus, qui sort ce mercredi en salles, arrive alors qu'une photographe française, Valentine Monnier, dans une lettre ouverte publiée vendredi dans Le Parisien, accuse le cinéaste de l'avoir violée en 1975, alors qu'elle avait 18 ans, lors d'un séjour au ski à Gstaad.

Polanski, par l'intermédiaire de son avocat Hervé Témime, a démenti ces accusations.

---

DISNEY LANCE SA PLATEFORME DE STREAMING, SE DIT VICTIME DE SON SUCCÈS

CULVER CITY, Californie - Walt Disney a lancé mardi sa plateforme de vidéo en streaming Disney+, défiant Netflix et les autres acteurs de ce marché qui a révolutionné la consommation de films et autres fictions.

Au premier jour d'exploitation aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, la plateforme a rencontré des difficultés techniques provoquées, selon Disney, par l'affluence supérieure à ses attentes les plus élevées.

Disney+ permet, pour 7 dollars par mois aux Etats-Unis, l'accès à un catalogue riche d'un demi-millier de films et de 7.500 épisodes de série.