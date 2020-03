L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (14/03)

CORONAVIRUS

L'EUROPE, ÉPICENTRE DE L'ÉPIDÉMIE, CONSTATE L'OMS

GENEVE - L'Europe est désormais l'épicentre de l'épidémie de coronavirus partie de Chine, qui a fait plus de 5.000 morts à travers le monde, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé.

Plus de 132.000 cas ont été recensés dans 123 pays depuis l'apparition du virus Covid-19 dans la ville de Wuhan en fin d'année dernière, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse "virtuelle" à Genève.

"L'Europe est désormais devenue l'épicentre de la pandémie avec davantage de cas et de décès rapportés que dans le reste du monde à l'exception de la Chine", a-t-il ajouté.

Le directeur général de l'OMS a annoncé le lancement d'un plan de solidarité qui permettra aux organisations et aux particuliers de donner des masques, des gants, des lunettes de protection et des blouses pour les personnels soignants, ainsi que des kits de diagnostic et de l'argent pour la recherche & développement.

L'UE DÉBLOQUE €37 MILLIARDS POUR AMORTIR LE CHOC DU CORONAVIRUS

BRUXELLES - L'Union européenne va mettre en place un fonds de 37 milliards d'euros dans le cadre des mesures visant à limiter l'impact de la pandémie de coronavirus sur les économies des pays membres, a déclaré vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Elle a ajouté que les autorités de l'UE feraient preuve de souplesse en matière d'application des règles communautaires sur les déficits budgétaires et les aides d'Etat, ce qui donnera à l'Italie - le pays européen le plus touché par l'épidémie - une flexibilité totale sur ses dépenses.

L'UE va utiliser un milliard d'euros de fonds européens pour garantir jusqu'à huit milliards d'euros de prêts destinés à 100.000 entreprises européennes du tourisme, de la distribution, des transports et d'autres secteurs en difficulté, a-t-elle annoncé.

"Je suis convaincue que l'Union européenne peut encaisser ce choc", a dit Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse. "Mais chaque Etat membre doit assumer pleinement ses responsabilités et l'Union européenne dans son ensemble doit être déterminée, coordonnée et unie."

Ursula von der Leyen n'a pas précisé l'origine des fonds promis. La Commission européenne avait annoncé mardi la création d'un fonds doté de 25 milliards d'euros à partir de ressources existantes.

PRÈS DE 800 CAS SUPPLÉMENTAIRES EN FRANCE

PARIS - Près de 800 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés au cours des 24 dernières heures en France, où le bilan s'élève désormais à 3.661 cas pour 79 décès, a annoncé vendredi le ministre de la Santé.

"La circulation du virus s'accélère et nous devons plus que jamais le freiner", a souligné Olivier Véran, précisant que 154 personnes se trouvent dans un état grave.

LES RASSEMBLEMENTS DE PLUS DE 100 PERSONNES INTERDITS EN FRANCE-PHILIPPE

PARIS - Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits en France, a annoncé vendredi le Premier ministre, Edouard Philippe, sur TF1.

"J'ai consulté le Comité scientifique pour prendre des mesures (...) et nous allons faire passer la limite à 100 personnes pour les rassemblements sur tout le territoire national, dès maintenant", a déclaré le chef du gouvernement.

"Notre objectif n'est pas de créer la psychose. (...) Mais il y aura des conséquences importantes pour les théâtres, les cinémas", a-t-il ajouté.

VOIR AUSSI:

La culture touchée de plein fouet en France

La Tour Eiffel ferme ses portes

Le championnat de France de football suspendu

Le championnat français de TOP 14 de rugby suspendu

LES DIRIGEANTS DU G7 SE CONCERTERONT LUNDI - ELYSÉE

PARIS - es dirigeants du G7 se réuniront par visioconférence lundi pour débattre d'une réponse coordonnée à la crise du coronavirus, a indiqué vendredi l'Elysée.

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont mis d'accord sur ce rendez-vous lors d'un entretien téléphonique.

La France a demandé à la Commission européenne d'envisager un contrôle renforcé voire des restrictions d'accès aux frontières de l'espace Schengen, a-t-on précisé de même source.

Le président de la République s'en est entretenu avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Cette mesure est en cours d'examen et des discussions se poursuivront entre partenaires européens durant le week-end, selon l'Elysée.

PRÈS DE 1.300 MORTS POUR 17.660 CAS EN ITALIE

ROME - Le bilan de l'épidémie due au coronavirus s'est alourdi vendredi de 250 décès supplémentaires, soit une augmentation de 25%, ce qui porte le total à 1.266 morts, rapporte la Protection civile.

Il s'agit de la plus forte augmentation quotidienne en valeur absolue depuis l'apparition de la maladie dans la péninsule.

Le nombre de cas est quant à lui passé en 24 heures de 15.113 à 17.660, soit 17% d'augmentation. Sur ce total, 1.439 patients sont guéris et 1.328 se trouvent en soins intensifs.

VOIR AUSSI:

PÉKIN ENVOIE DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX À ROME POUR AIDER L'ITALIE

DONALD TRUMP DÉCRÈTE L'URGENCE NATIONALE

WASHINGTON - Donald Trump a décrété vendredi l'Etat d'urgence nationale pour faire face à l'épidémie de coronavirus, ouvrant la voie au déblocage d'une aide fédérale supplémentaire de 50 milliards de dollars à destination des Etats et localités affectés.

Le président des Etats-Unis, qui pourrait avoir côtoyé un porteur du virus, a en outre annoncé qu'il se soumettrait prochainement à test de dépistage.

"Pour libérer les pleins pouvoirs du gouvernement fédéral dans le cadre cet effort, je déclare aujourd'hui officiellement une urgence nationale. Ce sont deux mots très forts", a-t-il déclaré. "L'initiative que je prends donnera aux Etats et territoires ou localité accès à 50 milliards de dollars - un montant très important - dans le cadre de notre lutte commune contre cette maladie."

"Les choses pourraient empirer. Les huit prochaines semaines seront décisives", a averti Donald Trump, qui n'a pas hésité à échanger des poignées de mains avec les chefs d'entreprise venus assister à son allocution, dans la roseraie de la Maison blanche. Le président a été en contact samedi avec un haut fonctionnaire brésilien qui s'est ensuite avéré porteur du virus.

L'urgence nationale, qui s'appuie sur le Stafford Act voté en 1988, autorise l'Agence fédérale de gestion des secours (FEMA) à mettre des fonds à la disposition des Etats et des comtés, et de déployer des équipes de secours. Cette loi n'a été utilisée qu'une fois, par le président Bill Clinton en 2000 face à l'épidémie de virus du Nil occidental.

Donald Trump a par ailleurs déclaré vendredi qu'il soutenait un programme d'aide sur le coronavirus, élaboré avec les démocrates, visant à rendre plus accessibles les tests de dépistage et accorder des congés maladie payés pour les travailleurs.

Le coronavirus apparu en décembre dans le centre de la Chine est désormais présent dans 130 pays et 138.000 cas ont été dénombrés à travers le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Aux Etats-Unis, le bilan s'élève à 46 morts.

LE PRÉSIDENT BRÉSILIEN BOLSONARO NÉGATIF AU CORONAVIRUS

RIO DE JANEIRO - Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a rencontré son homologue américain Donald Trump le week-end dernier, a été testé négatif au coronavirus, contrairement à des informations rapportées par plusieurs médias selon lesquels un premier test se serait révélé positif.

"Il a été testé négatif, point final", a déclaré son fils Eduardo à Fox News, l'une des chaînes ayant annoncé le contraire.

LA COMPAGNIE KLM VA SUPPRIMER 1.500 À 2.000 EMPLOIS

AMSTERDAM - La compagnie aérienne KLM, branche néerlandaise du groupe Air France-KLM, va supprimer 1.500 à 2.000 emplois pour faire face à la crise du coronavirus, a annoncé vendredi son PDG Pieter Elbers, confirmant une information de RTL.

Elle réduira en outre ses vols de 20% en mars puis de 30% en avril et renoncera à 200 millions d'euros d'investissements déjà programmés, ajoute-t-il dans un communiqué.

Selon RTL, KLM compte par ailleurs demander l'aide du gouvernement pour diminuer d'un tiers le temps de travail de ses 35.000 salariés le mois prochain.

VOIR AUSSI:

ENCADRE-Plus de 5.000 décès imputés au coronavirus dans le monde