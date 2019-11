L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (14/11)

LE DJIHAD ISLAMIQUE ANNONCE UNE TRÊVE AVEC ISRAËL À GAZA

GAZA - Le groupe palestinien Djihad islamique a annoncé qu'une trêve conclue avec Israël sous médiation de l'Egypte était respectée dans la bande de Gaza depuis jeudi matin, laissant entrevoir une issue au pire regain de violences survenu en plusieurs mois.

Le cessez-le-feu est entré en vigueur à 03h30 GMT, a indiqué Mousab al Braim, porte-parole du groupe allié au Hamas, qu'Israël considère comme des organisations terroristes.

Un journaliste de Reuters a constaté que les combats avaient cessé dans l'enclave palestinienne, hormis le lancement d'une seule roquette, après 48 heures d'échanges de tirs de roquettes des deux côtés de la clôture de sécurité séparant la bande de Gaza et Israël.

Cette annonce est intervenue alors qu'une frappe aérienne menée avant l'aube par Israël contre l'enclave palestinienne a tué les six membres d'une famille de civils et blessé 12 autres personnes, ont rapporté des représentants des services de santé et des habitants.

Le regain de violences a été provoqué par la mort dans la bande de Gaza mardi d'Abou Al Atta, l'un des principaux chefs militaires du Djihad islamique, lors d'une opération de l'armée israélienne.

---

TRUMP ÉVOQUE LA DÉCEPTION DES TURCS APRÈS LES DÉCLARATIONS DE MACRON SUR L'OTAN

WASHINGTON - Le président turc Recep Tayyip Erdogan est très déçu par les propos tenus par Emmanuel Macron sur la question de l'Otan, a déclaré mercredi son homologue américain Donald Trump, qui le recevait à la Maison blanche.

A un mois du sommet des 70 ans de l'Otan, les propos du président français, qui a déclaré au journal The Economist que l'Alliance atlantique était dans un état de "mort cérébrale", ont provoqué une onde de choc et relancé le débat sur le devenir et la finalité stratégique de l'organisation, déjà sous le coup des critiques répétées de Donald Trump.

"L'Otan en tant que système ne régule pas ses membres", a dit Emmanuel Macron à l'hebdomadaire. "C'est quoi, l'article 5 demain ? C'est-à-dire que si le régime de Bachar al Assad décide de répliquer à la Turquie (membre de l'Otan, NDLR), est-ce que nous allons nous engager, c'est une vraie question".

"Je pense que je peux le dire parce que d'autres personnes sont au courant, et d'autres personnes pensent la même chose, qu'ils ont été très déçus et qu'il (Erdogan) a été très déçu par les déclarations de la France sur les engagements vis-à-vis de l'Otan", a déclaré Donald Trump en présence du chef d'Etat turc.

"Je pense que cela a beaucoup irrité le président et je ne pense qu'il en a été très content et d'autres personnes pensent la même chose", a-t-il ajouté, sans plus de précisions.

---

TRUMP RAPPELLE SON HOSTILITÉ À L'ACHAT PAR ANKARA DE S-400 RUSSES

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a pressé mercredi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de renoncer à l'acquisition de systèmes de défenses russes S-400, la décrivant comme "très problématique", ajoutant espérer que les Etats-Unis et la Turquie seraient capables de résoudre ce différend.

"L'acquisition par la Turquie d'équipements militaires russes sophistiqués, comme les S-400, nous pose problème et nous en parlons constamment", a déclaré Trump à l'issue d'une entrevue avec le président turc à la Maison blanche. Le gouvernement turc a fait récemment l'acquisition d'un système de défense antimissile russes S-400 que les Etats-Unis jugent incompatible avec les dispositifs de l'Otan.

---

HONG KONG PARALYSÉ PAR DE NOUVELLES MANIFESTATIONS

HONG KONG - Les manifestants pro-démocratie ont paralysé Hong Kong en différents points jeudi pour une quatrième journée consécutive, les étudiants notamment ayant érigé des barricades pour bloquer des routes et contraindre plusieurs établissements scolaires à fermer.

La tension est encore montée d'un cran ces derniers jours. Les contestataires ont incendié des véhicules et des bâtiments, lancé des cocktails Molotov contre des commissariats et des trains, ainsi que vandalisé plusieurs centres commerciaux.

Plusieurs milliers d'étudiants se sont barricadés à l'intérieur de campus universitaires, préparant des stocks de nourriture mais aussi des projectiles divers - briques, cocktails Molotov - dans l'hypothèse de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre.

Un homme d'une trentaine d'année est mort suite à une chute, a dit la police jeudi, sans davantage de précisions. On ne savait pas pour l'heure si cette chute était liée à des heurts.

---

BOLIVIE

ANEZ PROMET UNE NOUVELLE PRÉSIDENTIELLE DÈS QUE POSSIBLE

LA PAZ - Jeanine Añez, présidente par intérim de la Bolivie, a promis mercredi la tenue dès que possible d'une nouvelle élection et a condamné les violences commises par des partisans de l'ex-chef de l'Etat Evo Morales, qui a démissionné après sa réélection contestée.

La vice-présidente du Sénat, qui est âgée de 52 ans, a prêté serment mardi suite au départ de Morales, qui s'est réfugié au Mexique après avoir passé 14 ans au pouvoir.

Dans un premier temps, elle va devoir faire face à l'hostilité d'un Parlement où le Mouvement pour le socialisme (MAS), parti de Morales, reste majoritaire et menace d'invalider son investiture.

La démission du premier président indigène de Bolivie est survenue après plusieurs semaines de manifestations violentes contre le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. L'opposition accuse Morales, qui a été proclamé vainqueur, d'avoir manipulé les résultats. L'Organisation des Etats américains (OEA) a fait état de graves irrégularités, dans un rapport publié dimanche, qui a précipité les événements.

Morales se dit quant à lui victime du "coup d'Etat le plus sournois et désastreux de l'histoire". Réfugié au Mexique, il a accusé les Etats-Unis d'être liés à une "conspiration politique et économique" le visant.

---

USA/"IMPEACHMENT"-DÉBUT DES AUDITIONS PUBLIQUES AU CONGRÈS

WASHINGTON - Le premières auditions publiques au Congrès américain dans le cadre de l'enquête préalable à une éventuelle procédure de destitution ("impeachment") visant Donald Trump ont débuté mercredi.

"Cette enquête en destitution a pour but de déterminer si le président Trump a cherché à exploiter la vulnérabilité de cet allié et a invité l'Ukraine à s'immiscer dans nos élections", a déclaré Adam Schiff, président de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, à l'ouverture des auditions.

Donald Trump réfute ces accusations et a annoncé mercredi que l'intégralité de la transcription de la conversation téléphonique qu'il a eue avec Volodimir Zelenski, et dont le contenu prête à controverse, serait publiée jeudi.

Les commissions de la Chambre des représentants chargées de l'enquête ont publié les retranscriptions d'auditions à huis clos effectuées en octobre, dont celle de William Taylor, ancien ambassadeur en Ukraine désormais chargé d'affaires à Kiev.

D'après l'un des documents, William Taylor a déclaré que Donald Trump avait conditionné le déblocage d'une aide financière à l'Ukraine à l'ouverture d'une enquête sur la compagnie d'énergie ukrainienne Bourisma dans le but de nuire à Joe Biden, un des favoris de la course à l'investiture démocrate que Donald Trump pourrait donc affronter lors de l'élection présidentielle de novembre 2020, ce qu'il a répété mercredi.

---

VENISE, SOUS LES EAUX, CRAINT DE SUBIR DES DÉGÂTS MAJEURS

VENISE, Italie - Les "hautes eaux" ("acqua alta") qui ont déferlé mardi soir sur Venise, les deuxièmes plus importantes jamais enregistrées dans la ville, ont probablement provoqué des centaines de millions d'euros de dégâts, a déclaré mercredi le maire Luigi Brugnaro.

La basilique Saint-Marc risque notamment de subir des dégâts "irréparables", a dit l'archevêque de la ville, alors que de nombreuses places et ruelles de la Cité des Doges restaient inondées mercredi après la brusque montée des eaux de la veille amplifiée par un vent violent.

Selon les autorités, l'eau a atteint mardi soir (21h50 GMT) un pic à 1,87 mètre, soit le deuxième plus haut niveau jamais enregistré depuis le record de 1,94 m en 1966.

---

LA GUERRE COMMERCIALE PÈSE SUR L'INDUSTRIE CHINOISE

PEKIN - La Chine a enregistré en octobre un ralentissement plus important qu'attendu de sa production industrielle, alors que se sont accentuées sur l'économie du pays les pressions provoquées par le ralentissement de la demande mondiale et domestique sur fond de guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Les statistiques officielles publiées jeudi montrent aussi que d'autres secteurs s'essoufflent, avec des indicateurs inférieurs au consensus, la croissance des ventes au détail étant revenue à un creux de 16 ans et l'investissement en actifs immobilisés ayant chuté à un plus bas inédit.

Cette situation pourrait pousser Pékin à engager des mesures de soutien à l'économie supplémentaires alors que la croissance de la Chine est tombée au troisième trimestre à un plus bas de près de 30 ans.