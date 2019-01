L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (15/01)

A LA VEILLE DU VOTE AUX COMMUNES, MAY DRAMATISE LES ENJEUX

LONDRES - A la veille du vote décisif à la Chambre des communes, la Première ministre britannique Theresa May a exhorté lundi les députés à donner une seconde chance à son accord de Brexit, avertissant que le fait de le rejeter pourrait entraîner à terme une dislocation pure et simple du Royaume-Uni.

"Je le dis aux élus de tous bords de cette chambre: quoi que vous ayez décidé, je vous prie, au cours des 24 heures qui viennent, de donner une seconde chance à l'accord", a déclaré la Première ministre.

"Non, il n'est pas parfait", a-t-elle dit à propos du texte soumis au vote. "Et oui, il s'agit d'un compromis", a-t-elle continué en invitant les députés à se demander comment le vote qu'ils exprimeront mardi sera jugé dans les manuels d'histoire.

Le vote sur l'accord de Brexit, initialement prévu le 11 décembre mais reporté in extremis par Theresa May pour tenter de fournir de nouvelles garanties et de convaincre les députés réticents, doit avoir lieu finalement mardi soir à la Chambre des communes, à deux mois et demi de la date du Brexit (29 mars à 23H00 GMT).

Il lui faut 318 voix pour faire passer l'accord de retrait négocié avec Bruxelles. Mais, en un mois, la situation ne semble cependant pas avoir évolué et un rejet apparaît dès lors comme l'issue la plus probable de ce vote crucial.

---

MACRON RENOUE AVEC LE TERRAIN POUR LE "GRAND DÉBAT"

GRAND-BOURGTHEROULDE, Eure - Emmanuel Macron renoue ce mardi avec le terrain à l'occasion du "Grand débat national" dont il va donner le coup d'envoi officiel dans l'Eure avec l'espoir de clore la crise des "Gilets jaunes" qui a ébranlé son quinquennat et bousculé son agenda de réformes.

Avant de se rendre à Toulouse jeudi pour les voeux aux armées - les seuls voeux qu'il prononcera cette année - et une étape à Souillac (Lot) vendredi, le chef de l'Etat est attendu vers 15h à Grand-Bourgtheroulde, une commune de 3.800 habitants.

Le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu et la secrétaire d'Etat à la transition écologique et solidaire Emmanuelle Wargon - chargés lundi d'animer cette grande concertation qui durera jusqu'au 15 mars - seront également présents, tous comme les ministres Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires) et Bruno Le Maire (Economie).

Après des propos introductifs, Emmanuel Macron assistera aux échanges aux côtés de quelque 600 maires de Normandie, lors de ce coup d'envoi d'un exercice "inédit" qui n'est "ni une élection ni un référendum" et qui doit permettre de répondre à la colère exprimée depuis deux mois par les "Gilets jaunes".

L'éruption de ce mouvement hétéroclite sans leader attitré, le 17 novembre dernier a pris de court l'exécutif, ébranlé par les violences et les actes de dégradations qui ont émaillé les manifestations et dont les images ont fait le tour du monde.

---

TRUMP AFFIRME N'AVOIR JAMAIS TRAVAILLÉ POUR LA RUSSIE

WASHINGTON - Donald Trump, démentant des allégations de presse sur l'"enquête russe" et sur ses rencontres avec le président russe Vladimir Poutine, a affirmé lundi qu'il n'avait jamais travaillé pour la Russie.

"Non seulement je n'ai jamais travaillé pour la Russie mais je trouve que c'est une honte que vous posiez cette question parce que c'est un gros canular", a-t-il dit aux journalistes à la Maison blanche, avant de partir pour La Nouvelle-Orléans.

Il a également démenti avoir confisqué, pour les garder secrètes, les notes de son interprète après une rencontre avec Poutine à Hambourg en 2017, comme l'assure le Washington Post. "Je ne sais rien de tout ça", a-t-il indiqué.

La commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, a annoncé samedi qu'elle allait examiner des informations rapportées par le New York Times selon lesquelles le FBI aurait enquêté pour déterminer si Donald Trump avait travaillé pour le compte de la Russie, contre les intérêts des Etats-Unis.

Les responsables à l'origine de cette enquête du FBI sont "des canailles bien connues", a affirmé lundi Donald Trump.

---

LE PENTAGONE PROLONGE LA MISSION DE L'ARMÉE À LA FRONTIÈRE MEXICAINE

WASHINGTON - L'armée américaine va prolonger sa mission de maintien de la sécurité et de protection à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique jusqu'au 30 septembre, a annoncé le Pentagone lundi.

Le secrétaire à la Défense par intérim Patrick Shanahan a approuvé l'extension de la mission conformément à la demande formulée par le département de la Sécurité intérieure, dit un communiqué du département de la Défense.

Plusieurs milliers de migrants d'Amérique centrale vivent depuis novembre dernier dans des camps de fortune à Tijuana, après avoir fui la violence dans leur pays d'origine avec l'intention de demander l'asile aux Etats-Unis.

Des centaines d'autres migrants honduriens ont pris lundi la route vers le nord dans le but de rejoindre les Etats-Unis.

Donald Trump avait ordonné le déploiement de l'US army en octobre, peu avant les élections de mi-mandat, pour endiguer l'immigration clandestine.

---

UN CANADIEN CONDAMNÉ À LA PEINE DE MORT EN CHINE

PÉKIN - Un Canadien a été condamné lundi en Chine à la peine capitale pour trafic de drogue, dans un contexte de relations tendues entre Pékin et Ottawa.

Robert Lloyd Schellenberg avait été condamné à quinze ans de prison le 20 novembre dernier à Dalian, dans le nord de la Chine. Il avait fait appel. Lors de l'examen de son recours, en décembre, les procureurs avaient déclaré que la peine était trop légère et inappropriée.

Son avocat a annoncé mardi qu'il allait faire appel de cette décision.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a dénoncé une application "arbitraire" de la peine de mort par les autorités chinoises et exprimé l'inquiétude du gouvernement canadien.