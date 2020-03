L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (15/03)

CORONAVIRUS

LA FRANCE FERME "JUSQU'À NOUVEL ORDRE" RESTAURANTS, CAFÉS ET COMMERCES NON ESSENTIELS

PARIS - Face à l'accélération de la progression du coronavirus, qui a désormais contaminé 4.500 personnes en France, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé samedi la fermeture à compter de minuit des restaurants, des cafés, des cinémas, des discothèques et des autres établissements publics et commerces non essentiels.

Le premier tour des élections municipales est en revanche maintenu ce dimanche, a-t-il ajouté lors d'une allocution au ministère des Solidarités et de la Santé alors que les pouvoirs publics sont officiellement passés dans la journée au stade 3 de la gestion de l'épidémie.

"J'ai décidé jusqu'à nouvel ordre la fermeture à compter de ce (samedi) soir minuit de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays", a dit Edouard Philippe.

"Il s'agit notamment des restaurants, cafés, cinémas, discothèques", a-t-il énuméré.

L'ordre de fermeture concerne aussi "tous les commerces à l'exception des commerces essentiels", a poursuivi le chef du gouvernement. "Resteront notamment ouverts les magasins et marchés alimentaires, les pharmacies, les stations-essence, les banques et les bureaux de tabac et de presse", a-t-il dit.

Tous les services publics essentiels resteront ouverts et les transports urbains continueront de fonctionner. Mais le Premier ministre a appelé les Français à diminuer leur déplacement et à éviter les déplacements inter-urbains.

VOIR AUSSI:

ENCADRE-Elections municipales maintenues en France dans un contexte épidémique inédit

LA FRANCE COMPTE 4.500 CAS CONFIRMÉS, PASSE AU STADE 3

PARIS - Avec douze décès et 839 cas confirmés supplémentaires en 24 heures, la France compte désormais 4.500 cas confirmés de contamination par le nouveau coronavirus, dont 91 mortels, a annoncé samedi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

Plus de 300 patients sont dans un état grave et se trouvent en réanimation, a-t-il ajouté, précisant que plus de 50% d'entre eux sont âgés de moins de 60 ans.

"Ce soir, nous avons un doublement du nombre de cas en 72 heures", a-t-il insisté lors de son point de presse quotidien, une évolution, a-t-il dit, qui donne une idée de la rapidité avec laquelle le virus se propage en France.

Le précédent bilan vendredi soir faisait état de 3.661 cas et 79 décès.

VOIR AUSSI:

La France met en garde contre les anti-inflammatoires

Des "Gilets jaunes" manifestent à Paris malgré le coronavirus

Les autorités françaises mobilisées pour rapatrier les Français bloqués au Maroc

PRÈS DE 6.000 DÉCÈS IMPUTÉS AU CORONAVIRUS DANS LE MONDE

PARIS - Le coronavirus apparu en décembre dans le centre de la Chine est à l'origine de près de 6.000 décès dans le monde, dont près de 3.200 en Chine continentale et 1.441 en Italie, selon les dernières données disponibles.

La présence du virus est désormais confirmée dans 140 pays, avec des premières contaminations signalées samedi en République centrafricaine, en Namibie ou encore au Rwanda et en Mauritanie.

Bilan des contaminations dans les pays ayant recensé au moins dix cas confirmés.

L'ESPAGNE OPTE À SON TOUR POUR LE CONFINEMENT AFIN DE LUTTER CONTRE LE CORONAVIRUS

MADRID - Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a confirmé samedi soir que le pays et ses 47 millions d'habitants seraient placés en état de confinement partiel d'ici lundi pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Tous les Espagnols devront rester chez eux sauf pour aller acheter des vivres ou des médicaments, se rendre à l'hôpital ou sur leur lieu de travail ou se déplacer pour des raisons urgentes, a-t-il dit dans une allocution télévisée, décrétant quinze jours d'état d'urgence pour contrer l'épidémie.

Avec 6.250 cas confirmés et 193 décès selon les dernières données disponibles samedi, l'Espagne est le deuxième pays européen le plus touché après l'Italie.

Pedro Sanchez a ajouté qu'il était conscient que ces mesures auraient un impact majeur sur ses concitoyens et sur les entreprises espagnoles, mais il a promis que "le gouvernement espagnol fera tout ce qui est possible pour atténuer les effets de cette crise".

PLUS DE 2.000 CAS DE CORONAVIRUS ET 50 DÉCÈS AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON - Le coronavirus a contaminé 2.226 personnes à travers les Etats-Unis, et l'épidémie n'a pas encore atteint son pic, a déclaré samedi le directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, Anthony Fauci, principal responsable fédéral en maladie infectieuse.

Donald Trump a annoncé pour sa part que la maladie avait fait 50 décès sur le territoire des Etats-Unis.

Le président américain, qui s'exprimait lors d'un point de presse à la Maison blanche, a ajouté qu'il s'était lui-même soumis vendredi soir à un test de dépistage dont il attendait les résultats. Il a indiqué cependant que sa température corporelle était "absolument normale".

Trump a décrété vendredi l'urgence nationale, une étape qui permet aux autorités fédérales de s'engager "à pleine puissance" dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Son décret ouvre notamment la voie au déblocage de 50 milliards de dollars d'aide fédérale supplémentaire.

LE PRÉSIDENT AMÉRICAIN DONALD TRUMP NÉGATIF AU CORONAVIRUS

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a été testé négatif au coronavirus, a annoncé samedi le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley.

Donald Trump a décidé vendredi de faire un test de dépistage au coronavirus, qui a causé près de 6.000 décès dans le monde, et les résultats se sont révélés négatifs, précise Sean Conley dans un communiqué diffusé par la Maison blanche.

Ce test intervient après que le président a été en contact avec un responsable brésilien qui a été testé positif au coronavirus.

"Une semaine après avoir dîné avec la délégation brésilienne à Mar-a-Lago (Floride), le président ne présente aucun symptôme", ajoute-t-il.

LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE À LEUR TOUR CONCERNÉS PAR LE DÉCRET TRUMP SUSPENDANT LE TRANSPORT AÉRIEN

WASHINGTON - Les Etats-Unis vont étendre à la Grande-Bretagne et à l'Irlande l'interdiction temporaire faite aux ressortissants de 26 Etats européens de se rendre sur le territoire américain, a confirmé samedi le vice-président américain, Mike Pence.

Donald Trump avait initialement exclu ces deux pays de son décret signé mercredi interdisant aux ressortissants de vingt-six pays européens de se rendre aux Etats-Unis pour une durée de 30 jours.

Les restrictions concernant le Royaume-Uni et l'Irlande entreront en vigueur lundi soir, a précisé le vice-président des Etats-Unis lors d'un point de presse à la Maison blanche.

Les ressortissants américains de retour de ces deux pays transiteront par des aéroports spécifiques, a-t-il ajouté.