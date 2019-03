L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (16/03)

ATTAQUES CONTRE DEUX MOSQUÉES DE CHRISTCHURCH:

LE TIREUR PRÉSUMÉ EN DÉTENTION ET INCULPÉ DE MEURTRES

WELLINGTON/CHRISTCHURCH - L'auteur présumé des fusillades contre deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a été inculpé de meurtres et sera maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la Haute Cour le 5 avril, a fait savoir samedi la justice néo-zélandaise.

Brenton Harrison Tarrant est accusé d'avoir abattu 49 personnes et blessé plus de 40 autres vendredi à l'heure des prières dans deux mosquées de Christchurch.

La Première ministre Jacinda Ardern, qui a évoqué l'"un des jours les plus sombres" du pays, a déclaré que la législation sur le contrôle des armes à feu serait modifiée.

Le tueur, muni d'une caméra, a diffusé une partie du carnage en direct sur les réseaux sociaux après avoir publié un "manifeste" de plusieurs dizaines de pages sur un forum de discussion dans lequel il dénonce les immigrants, qualifiés d'"envahisseurs".

La vidéo, qui a largement circulé sur internet, montre le tireur se rendre en voiture devant une des mosquées visées, où il pénètre en ouvrant le feu sur les fidèles.

Jamais la Nouvelle-Zélande n'avait connu une telle tuerie de masse. Le niveau d'alerte a été relevé à son maximum.

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné les fusillades "odieuses et lâches" dont ont été la cible deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande.

De son côté, le président américain Donald Trump a téléphoné à Jacinda Ardern et lui a assuré que les Etats-Unis étaient disposés à fournir toute aide nécessaire après ces fusillades.

--- URGENCE NATIONALE-TRUMP MET SON VETO À LA RÉSOLUTION DU CONGRÈS

WASHINGTON - Donald Trump a opposé vendredi son veto à une résolution du Congrès fédéral américain annulant la procédure d'urgence nationale décrétée pour débloquer des fonds destinés à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

Il s'agit du premier veto de la présidence Trump. Pendant les deux premières années de son mandat, le président n'a jamais eu à utiliser son droit de veto, grâce au caractère accommodant d'un Congrès totalement contrôlé par les républicains. La donne a changé depuis que les démocrates ont gagné la Chambre des représentants aux élections de mi-mandat de novembre dernier.

---

MANIFESTATION MONSTRE À ALGER POUR LE DÉPART DE BOUTEFLIKA

ALGER - Des centaines de milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi dans le centre d'Alger pour exiger le départ du président Abdelaziz Bouteflika et maintenir la pression sur les autorités qui ont proposé lundi une feuille de route pour la transition rejetée par l'opposition.

Il s'agit de la manifestation la plus imposante dans la capitale depuis le début de la contestation le mois dernier.

Dans la soirée, la police a annoncé que 75 manifestants avaient été interpellés et que 11 policiers avaient été blessés en marge des manifestations de la journée à Alger.

Après les prières du vendredi, la foule a envahi les rues et les places. De nombreux manifestants s'étaient drapés dans les couleurs nationales.

La police a bloqué les rues conduisant au siège du gouvernement et au Parlement.

D'autres rassemblements ont eu lieu dans d'autres villes du pays, comme Béjaïa, Oran, Batna et Tizi Ouzou.

Après trois semaines de manifestations sans précédent depuis des décennies, le chef de l'Etat, qui est âgé de 82 ans et a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, a renoncé lundi à briguer un cinquième mandat mais reste à la tête de l'exécutif. L'élection présidentielle programmée le 18 avril a été repoussée sine die.

Jeudi soir, Hocine Kheldoun, un responsable du Front de libération nationale (FLN) au pouvoir, a déclaré sur la chaîne Ennahar que le président Bouteflika faisait "maintenant partie de l'Histoire".

Kheldoun, ancien porte-parole du FLN, a ajouté que le parti devait se tourner vers l'avenir et répondre aux espérances des manifestants.

--- DES DIZAINES DE MILLIERS DE JEUNES MANIFESTENT POUR LE CLIMAT

PARIS - Des dizaines de milliers de jeunes ont manqué les cours et manifesté en France vendredi pour pousser les responsables politiques à lutter davantage contre le dérèglement climatique.

Ils participaient au mouvement mondial de grèves scolaires fédéré autour de la lycéenne Greta Thunberg, qui manifeste tous les vendredis depuis août devant le Parlement suédois. Elle avait participé le 22 février au deuxième rassemblement français et avait été reçue par Emmanuel Macron.

Vendredi, 29.000 personnes ont manifesté à Paris sans incident, selon la police, et des milliers d'autres dans d'autres villes comme Lyon, où plus de 12.000 collégiens, lycéens et étudiants ont défilé derrière une banderole "Un avenir juste. Juste un avenir".

Ces mobilisations interviennent à la veille d'une "marche du siècle" pour le climat et contre les injustices, à Paris et d'autres villes françaises, à laquelle appellent de nombreuses organisations non gouvernementales.

Des manifestations similaires ont eu lieu aux Etats-Unis, en Océanie et en Asie.

---

PYONGYANG POURRAIT SUSPENDRE LES DISCUSSIONS AVEC WASHINGTON

SEOUL - La Corée du Nord envisage de suspendre les discussions menées avec les Etats-Unis sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de mettre fin au gel des tests de missiles, a déclaré vendredi une représentante du ministère des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à Pyongyang.

La Corée du Nord n'a pas l'intention de céder à toutes les exigences américaines, a déclaré Choe Son-hui, citée par l'agence de presse russe Tass.

D'après la même source, elle a ajouté que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un allait effectuer bientôt une annonce sur sa position concernant les négociations avec les Etats-Unis et les mesures envisagées par la Corée du Nord.

---

SLOVAQUIE-PRÉSIDENTIELLE SUR FOND DE LUTTE ANTI-CORRUPTION

BRATISLAVA - Une candidate novice en politique fait figure de favorite pour l'élection présidentielle slovaque samedi, les électeurs tournant le dos au parti au pouvoir depuis l'assassinat d'un journaliste d'investigation l'an dernier qui a provoqué de grandes manifestations contre la corruption.

Zuzana Caputova, une avocate et activiste âgée de 45 ans n'ayant jamais exercé de fonction dans l'administration, est devenue la figure de proue d'un mouvement de contestation déclenché par l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne en février 2018.

Ces assassinats ont provoqué une onde de choc dans le pays et alimenté la colère de l'opinion contre la corruption. La Slovaquie a connu ses plus importantes manifestations depuis la chute du régime communiste fin 1989, et la pression de la rue a conduit à la démission du Premier ministre Robert Fico et de deux de ses ministres.

---

EUROPÉENNES: GLUCKSMANN OFFICIALISE SA LISTE POUR "LEVER UN ESPOIR" À GAUCHE

PARIS - L'essayiste Raphaël Glucksmann a annoncé vendredi la constitution d'une liste aux élections européennes avec l'ambition de créer une dynamique à même de fédérer une large part de la gauche hors France insoumise, aujourd'hui morcelée.

L'aventure dans laquelle se lance l'intellectuel, cofondateur du jeune mouvement Place publique, ressemble à un pari tant elle suscite de scepticisme, voire de rejet parmi les autres formations de gauche, y compris au Parti socialiste, son allié le plus probable.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, est favorable à une liste commune emmenée par Raphaël Glucksmann mais il doit encore faire accepter cette option aux autres cadres socialistes lors d'un conseil national, prévu samedi.

---

FRANCE-FORTE BAISSE DU DÉFICIT DE LA SÉCU EN 2018

PARIS - Le déficit de la Sécurité sociale (régime général + Fonds de solidarité vieillesse, FSV) s'est réduit à 1,2 milliard d'euros l'an passé, soit son meilleur niveau depuis 2001, ont annoncé vendredi les ministères de la Santé et des Comptes publics.

Il s'améliore ainsi de 3,9 milliards par rapport au déficit cumulé de 5,1 milliards enregistré en 2017.

Par comparaison, l'objectif initial de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 était un déficit à 2,2 milliards d'euros, un montant ramené à 1,0 milliard au moment de la présentation de la LFSS 2019 à l'automne dernier.

---

S&P RELÈVE LA NOTE SOUVERAINE DU PORTUGAL

Standard & Poor's a relevé vendredi la note de crédit du Portugal à "BBB" contre "BBB-" en abaissant sa perspective de positive à stable.

L'agence de notation motive sa décision par une réduction de la dette publique du pays et une croissance équilibrée.

S&P souligne en outre que le Portugal a pris des mesures pour au moins atténuer les effets sur le tourisme d'un éventuel Brexit sans accord.