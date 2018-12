L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (16/12)

LA MOBILISATION DES "GILETS JAUNES" EN NETTE BAISSE

PARIS - La mobilisation des "Gilets jaunes" était en forte baisse samedi en cette cinquième journée nationale de contestation en France, à Paris comme en régions.

En fin de journée, le ministère de l'Intérieur évaluait le nombre de participants à 66.000 dans toute la France, dont 4.000 à Paris, contre 126.000 manifestants (dont 10.000 à Paris) comptabilisés la semaine dernière.

Malgré quelques échauffourées et des tirs sporadiques de gaz lacrymogènes, notamment sur les Champs-Elysées à Paris et dans les centre-villes de Bordeaux, Lyon, Nantes et Toulouse, aucune violence grave n'était à déplorer.

Sept blessés "en urgence relative" ont été signalés à Paris, deux policiers ont été blessés à Nantes, dix personnes dont trois policiers ont été blessés à Toulouse.

Au terme d'une semaine marquée par les annonces du président Emmanuel Macron pour le pouvoir d'achat et l'attentat meurtrier de Strasbourg, la tension est donc retombée, à dix jours de Noël, période cruciale pour le chiffre d'affaires des commerçants.

MACRON ET PHILIPPE EN BAISSE DANS LE BAROMÈTRE IFOP/JDD

PARIS - En pleine crise des "Gilets jaunes", la cote de popularité du président Emmanuel Macron a perdu deux points pour atteindre un plancher de 23% dans le baromètre mensuel Ifop pour le Journal du dimanche.

La part de Français qui se disent mécontents de l'action du chef de l’Etat passe de 73% à 76%.Le Premier ministre, Edouard Philippe, perd pour sa part trois points, à 31% de satisfaits.

LES ENTREPRISES PAIERONT POUR LES "GILETS JAUNES"-PRESSE

PARIS - Le gouvernement français envisage de mettre les entreprises à contribution, notamment par le biais d'une baisse de charges moins importante que prévu, pour financer les quelque 10 milliards d'euros de mesures annoncées en faveur des "Gilets jaunes", rapporte Le Parisien dans son édition de samedi.

Dans l'entourage du ministre des Finances et de l'Economie, Bruno Le Maire, on assure que les arbitrages ne sont pas terminés. "Rien n'est arbitré, le travail continue", a-t-on dit.

---

COP24 - ACCORD SUR DES RÈGLES D'APPLICATION DE L'ACCORD DE PARIS

KATOWICE, Pologne - Près de 200 pays sont parvenus à surmonter leurs divisions samedi pour se mettre d'accord sur des règles de mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat, mais certains ont estimé ce compromis insuffisant pour lutter contre les effets du réchauffement climatique.

Après deux semaines de négociations à Katowice en Pologne, les pays parties à l'Accord sur le climat, adopté en décembre 2015 à Paris et entré en vigueur en novembre 2016, sont parvenus à un consensus sur les détails de sa mise en oeuvre. Cet accord vise à limiter la hausse de la température mondiale à moins de deux degrés Celsius par rapport à l'époque pré-industrielle.

"Il n'est pas facile de se mettre d'accord sur un texte aussi spécifique et aussi technique. Grâce à ce texte, vous avez fait ensemble un millier de petits pas en avant. Vous pouvez être fiers", a déclaré aux délégués le Polonais Michal Kurtyka qui présidait les débats de la 24e conférence (COP24) de la Convention-cadre de l'Onu sur le changement climatique (CCNUCC).

---

TRUMP ANNONCE LE DÉPART DE SON SECRÉTAIRE À L'INTÉRIEUR

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a annoncé samedi dans un tweet le départ à la fin de l'année de son secrétaire à l'Intérieur Ryan Zinke, zélé promoteur de sa politique de développement des énergies fossiles, plusieurs fois mis en cause pour infraction au code éthique du gouvernement.

Cet ancien membre des Navy Seals, les forces spéciales de la marine américaine, et ancien représentant républicain du Montana a été accusé d'avoir recouru à l'argent de l'Etat pour financer un voyage privé en avion, pour 12.000 dollars, ou assurer sa protection ainsi que celle de son épouse lors d'un voyage en Turquie et en Grèce, pour 25.000 dollars.

Il est également suspecté d'infraction dans le cadre d'un contrat immobilier dans le Montana entre une fondation qu'il a créée et un groupe soutenu par David Lesar, le président de la compagnie de services pétroliers Halliburton.

---

CONTE ESPÈRE UN ACCORD SUR LE BUDGET AVEC L'UE CE WEEK-END

BRUXELLES - Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, a dit vendredi qu'il espérait parvenir à un accord avec la Commission européenne ce week-end sur le projet de budget révisé de 2019 afin d'éviter une procédure disciplinaire.

Cependant, Rome ne peut réduire son objectif en deçà des 2,04% qui ont été proposés cette semaine, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse donnée à l'issue du sommet européen qui s'est tenu à Bruxelles.

Conte a ajouté que son gouvernement s'emploierait à "maîtriser la dette" souveraine italienne et à ramener en 2021 le déficit budgétaire sous les 1,5% du PIB, contre un objectif initial à 1,8%.

---

L'ÉGLISE ORTHODOXE D'UKRAINE OFFICIALISE SA SCISSION

KIEV - L'Eglise orthodoxe ukrainienne s'est choisi samedi un nouveau patriarche, officialisant le schisme avec Moscou lors d'une cérémonie comparée par le pouvoir à la rupture avec l'Union soviétique en 1991.

Le président ukrainien Petro Porochenko a annoncé que le métropolite Epiphanie, gouverneur du patriarcat de Kiev âgé de 39 ans, avait été élu pour diriger la nouvelle Eglise par un concile réuni à la cathédrale Sainte-Sophie, dans la capitale ukrainienne.

"Ce jour entrera dans l'Histoire comme un jour sacré (...) le jour de notre indépendance définitive de la Russie", a proclamé par la suite le chef de l'Etat devant des milliers de partisans, dont beaucoup arboraient les couleurs jaune et bleu du drapeau national ukrainien.

L'établissement d'une Eglise d'Ukraine "autocéphale" (indépendante), après plus de 300 ans sous la tutelle de l'Eglise orthodoxe russe, a été autorisé en octobre dernier par le Patriarcat oecuménique de Constantinople.

---

L'AUSTRALIE RECONNAÎT JÉRUSALEM-OUEST COMME CAPITALE D'ISRAËL

SYDNEY - L'Australie reconnaît formellement Jérusalem-Ouest en tant que capitale d'Israël, a déclaré samedi le Premier ministre Scott Morrison, ajoutant que l'ambassade d'Australie ne serait toutefois pas transférée à Jérusalem dans l'immédiat.

Cette annonce survient un an après que les Etats-Unis ont annoncé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Washington y a transféré l'ambassade américaine le 14 mai.

La décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël a semé la discorde entre les Etats-Unis et l'Union européenne et provoqué la colère des Palestiniens.

Scott Morrison a déclaré que l'Australie ne déplacerait pas son ambassade à Jérusalem-Ouest tant que le statut définitif de la ville ne serait pas déterminé. Il a ajouté que Canberra était favorable à ce que Jérusalem-Est soit la capitale d'un Etat palestinien.

---

XI JINPING S'EXPRIMERA MARDI POUR LES 40 ANS DES RÉFORMES EN CHINE

PEKIN - Le président chinois Xi Jinping va prononcer un discours majeur mardi à l'occasion du 40ème anniversaire des réformes économiques et d'ouverture du pays, rapporte dimanche l'agence de presse Chine nouvelle.

Xi Jinping s'exprimera à 10 heures locales (02h00 GMT) au Palais de l'Assemblée du peuple à Pékin.

Le programme de réformes économiques et d'ouverture du pays a été mis en oeuvre à partir de 1978 sous l'égide de l'ancien dirigeant Deng Xiaoping, permettant à des millions de Chinois de sortir de la pauvreté et transformant le pays en puissance économique.

---

SRI LANKA: RANIL WICKREMESINGHE VA RETROUVER SON POSTE DE PREMIER MINISTRE

COLOMBO, 16 décembre (Reuters) - L'ancien Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe va reprendre les rênes du gouvernement dimanche, a-t-on appris de source présidentielle et parlementaire, ce qui devrait mettre fin à la crise politique qui dure depuis son limogeage surprise en octobre dernier.

Le président Maithripala Sirisena avait nommé Mahinda Rajapaksa fin octobre à la tête du gouvernement pour remplacer Ranil Wickremesinghe. Après deux motions de censure adoptées au Parlement, Mahinda Rajapaksa a annoncé sa démission samedi.