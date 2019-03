L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (17/03)

"GILETS JAUNES"

REGAIN DE VIOLENCES AU 18E SAMEDI DE MOBILISATION

PARIS - Scènes d'émeutes, façades incendiées et boutiques saccagées: des violences d'une ampleur inédite depuis décembre ont éclaté à Paris, particulièrement sur les Champs-Elysées, lors du 18e samedi consécutif de mobilisation des "Gilets jaunes", quatre mois quasiment jour pour jour après l'éclosion du mouvement.

Les incidents les plus impressionnants se sont concentrés dans la capitale, point de rendez-vous stratégique de la plupart des manifestants, et non dans les grandes villes de province comme c'était parfois le cas ces dernières semaines.

En début d'après-midi, le ministère de l'Intérieur a recensé 14.500 participants, soit deux fois plus que le 9 mars à la même heure, dont 10.000 à Paris.

"Beaucoup de choses ont été faites depuis novembre mais très clairement, la journée d'aujourd'hui montre que, sur ces sujets-là et ces cas-là, nous n'y sommes pas", a déclaré le président Emmanuel Macron, en fin de soirée, lors d'une réunion à la cellule de crise du ministère de l'Intérieur.

"Je veux que nous analysions très précisément les choses et que, dans les meilleurs délais, on prenne des décisions fortes, complémentaires pour que ça n'advienne plus", a-t-il ajouté.

Dix-sept membres des forces de l'ordre, un pompier et 42 manifestants ont été blessés à Paris, selon la préfecture.

A Paris, 237 personnes été interpellées, selon un décompte donné à 19h50 (18h50 GMT) par la préfecture de police. Parmi elles, 144 ont été placées en garde à vue, selon le parquet.

Des heurts ont également éclaté à Bordeaux ou Toulouse.

Ce 18e samedi consécutif de mobilisation coïncidait par ailleurs avec la fin des deux mois de "grand débat national", un exercice inédit imaginé par l'exécutif comme une réponse au malaise exprimé lors de cette crise.

---

L'UE AIMERAIT SE DÉBARRASSER DE THERESA MAY - PRESSE

LONDRES - L'Union européenne travaille à la chute du gouvernement de la Première ministre britannique Theresa May qui a échoué à deux reprises à faire adopter par la Chambre des communes l'accord de retrait conclu par les négociateurs britanniques et européens, rapporte l'Observer dimanche.

Les dirigeants européens craignent que la chef du gouvernement britannique n'ait que peu de chances de faire accepter cet acte de divorce entre Londres et Bruxelles lorsqu'elle le présentera pour la troisième fois aux députés britanniques la semaine prochaine - peut-être mardi.

De son côté, Theresa May a mis une nouvelle fois en garde les députés britanniques contre un nouveau refus du texte qu'elle entend leur soumettre la semaine prochaine, avant le Conseil européen des 21 et 22 mars.

"Si on doit en revenir à la case départ et négocier un nouvel accord (...) cela signifiera presque à coup sûr que le Royaume-Uni participe aux élections européennes en mai", écrit-elle dans une tribune publiée par le Sunday Telegraph. "Il n'y aurait pas de symbole plus évident d'un échec politique collectif du parlement", poursuit-elle.

---

ATTAQUES CONTRE DEUX MOSQUÉES DE CHRISTCHURCH:

LE BILAN S'ALOURDIT À 50 MORTS

CHRISTCHURCH/WELLINGTON - Le bilan de l'attaque de deux mosquées de la ville de Christchurch, sur l'île de Sud en Nouvelle-Zélande, s'est alourdi à 50 morts, a annoncé le préfet de la police néo-zélandaise dimanche.

"Depuis hier soir nous avons pu évacuer toutes les victimes des scènes de crime. Ce faisant, nous avons découvert une victime supplémentaire", a expliqué Mike Bush, ajoutant que l'attentat avait fait 50 blessés.

Brenton Harrison Tarrant, un ressortissant australien âgé de 28 ans identifié comme un suprémaciste blanc au vu de son activité sur les réseaux sociaux, a été inculpé de meurtres et sera maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la Haute Cour le 5 avril prochain.

Jamais la Nouvelle-Zélande n'avait connu une telle tuerie de masse, qualifiée d'acte terroriste par la Première ministre Jacinda Ardern.

---

ETHIOPIAN AIRLINES

LES DONNÉES D'UNE BOÎTE NOIRE RÉCUPÉRÉE

PARIS/ADDIS-ABEBA - Les données contenues dans l'une des deux "boîtes noires" du Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche dernier près d'Addis-Abeba ont été téléchargées et remises aux enquêteurs éthiopiens, a annoncé samedi le Bureau français d'enquêtes et d'analyses (BEA).

Le téléchargement des données de l'enregistreur des conversations à bord du cockpit de l'appareil a pris plusieurs heures. Une photo diffusée par le BEA montre que cet enregistreur n'a pas été trop endommagé par l'accident.

Pour sa part, la compagnie Ethiopian Airlines a fait savoir samedi que l'identification par des analyses ADN des restes des victimes de l'accident prendrait jusqu'à six mois.

---

DES DIZAINES DE MILLIERS DE MANIFESTANTS POUR LE CLIMAT

PARIS - Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé samedi à la "marche du siècle", à Paris et ailleurs en France, à l'appel de nombreuses associations pour réclamer des "changements immédiats" en faveur du climat.

La manifestation parisienne, à laquelle se sont mêlés de nombreux "Gilets jaunes", s'est déroulée dans une atmosphère bon enfant sur toute la longueur du parcours, qui a abouti à la place de la République en fin d'après-midi.

Les organisateurs ont dénombré 107.000 personnes dans la capitale. La préfecture de police en a compté 36.000.

Les manifestants étaient également plusieurs milliers à Marseille, Lyon ou Bordeaux.

--- SLOVAQUIE-UNE NOVICE EN POLITIQUE EN TÊTE DE LA PRÉSIDENTIELLE

BRATISLAVA - Zuzana Caputova, novice en politique, est arrivée en tête du premier tour de l'élection présidentielle samedi en Slovaquie avec 40,5% des suffrages, d'après les résultats officiels communiqués dimanche.

Elle devance le commissaire européen Maros Sefcovic, "candidat de la continuité" soutenu par le parti du Smer (centre gauche) au pouvoir, qui a obtenu 18,7% des voix.

Un second tour les opposera le 30 mars. Pour être élu au premier tour, il fallait obtenir les voix de plus de 50% des inscrits - et pas seulement des suffrages exprimés-.

Caputova, avocate et activiste âgée de 45 ans n'ayant jamais exercé de fonction dans l'administration, est devenue la figure de proue d'un mouvement de contestation contre la corruption déclenché par l'assassinat du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne en février 2018.

---

MANIFESTATION DE MILLIERS DE SÉPARATISTES CATALANS À MADRID

MADRID - Plusieurs milliers de partisans de l'indépendance de la Catalogne ont défilé samedi dans le centre de Madrid pour protester contre le procès de 12 dirigeants catalans jugés pour avoir tenté d'organiser l'indépendance de leur région en 2017.

Selon les organisateurs, environ 120.000 personnes ont participé à cette manifestation tandis que la police avançait un chiffre de 18.000.

La tension reste vive entre les autorités au pouvoir à Barcelone et le gouvernement espagnol depuis la tentative de sécession menée à la fin de 2017 qui s'était soldée par une mise sous tutelle de la région.

--- EUROPÉENNES-L'ÉCONOMISTE THOMAS PORCHER QUITTE PLACE PUBLIQUE

PARIS - L'économiste de gauche Thomas Porcher annonce dans une interview au Journal du dimanche son départ du mouvement Place publique en raison d'un désaccord avec la stratégie d'alliance avec le Parti socialiste en vue des élections européennes du 26 mai.

Place publique, qu'il a cofondée il y a quatre mois, et le PS sont parvenus cette semaine à un accord pour former une liste commune sous la conduite de l'essayiste Raphaël Glucksmann, avec l'appoint de petites formations.

"Ce sera une liste d'apparatchiks, pas de citoyens", déplore Thomas Porcher. "C'est pourquoi je préfère quitter Place publique (...) Je n'ai pas envie de servir de caution de gauche au PS, ni que Place publique soit le nouvel emballage d'un produit périmé", ajoute-t-il.