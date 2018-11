L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (17/11)

Brexit: Theresa May lutte pour sa survie politique

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May lutte pour sa survie politique face à la crise provoquée par l'accord de Brexit qu'elle a négocié avec l'Union européenne et qui a entraîné la démission de plusieurs de ses ministres.

Des élus eurosceptiques de son Parti conservateur ont déposé des lettres appelant au vote d'une motion de censure contre son gouvernement. Il en faut 48 pour qu'un tel vote soit organisé.

Ce scrutin ne concernerait que les seuls élus du parti de Theresa May. Si 158 députés conservateurs, sur 315, devaient voter la censure, la Première ministre serait renversée.

Les partisans du Brexit s'attendent à ce que ce vote ait lieu mardi, affirme le journal The Telegraph. Vendredi à la mi-journée, seuls 21 députés avaient cependant confirmé publiquement avoir déposé une lettre en ce sens.

Theresa May a reçu vendredi le soutien de son ministre de l'Environnement Michael Gove, fervent défenseur du Brexit, et de quatre autres de ses ministres eurosceptiques, dont celui du Commerce international, Liam Fox, qui a jugé vendredi matin qu'"un accord vaut mieux que pas d'accord".

Vacant depuis la démission, jeudi, de Dominic Raab, le portefeuille de ministre de Brexit a été confié à Stephen Barclay.

---

La Chine veut un accord sur le commerce, dit Trump

WASHINGTON - La Chine souhaite un accord commercial avec les Etats-Unis, qui pourraient ne pas avoir à imposer de nouveaux droits de douane dans le conflit qui oppose les deux premières puissances mondiales, a déclaré vendredi Donald Trump.

Le président américain a qualifié d'"assez complètes" les propositions faites par la Chine en la matière, tout en disant que les conditions pour aboutir à un accord n'étaient pas encore réunies.

"La Chine veut sceller un accord. Ils ont envoyé une liste de choses qu'ils sont disposés à faire, c'est une longue liste qui n'est pour l'heure pas acceptable en l'état", a dit le président américain.

Cette liste, qui comporte 142 entrées est "relativement complète" mais "il y a quatre ou cinq choses qui ont été laissées de côté", a-t-il ajouté.

Donald Trump, qui a entrepris de rééquilibrer les échanges bilatéraux, a relevé en plusieurs étapes les droits de douanes pesant sur 250 milliards de dollars (221 milliards d'euros) de produits importés de Chine, et menace d'en taxer 267 milliards de plus afin de contraindre Pékin à faire des concessions.

---

Californie-Le bilan de l'incendie porté à 71 morts

PARADISE, Californie - Le bilan de l'incendie qui ravage le nord de la Californie s'est alourdit à 71 morts après que les restes de sept nouvelles victimes ont été découverts, ont annoncé vendredi soir les autorités, précisant que le nombre de portés disparus s'élevait désormais à plus de 1.000 personnes.

L'incendie, baptisé "Camp Fire", est le plus meurtrier de l'histoire de l'Etat américain.

Le président Donald Trump, qui a suscité la polémique le week-end dernier en imputant le sinistre à la "piètre" gestion des forêts californiennes, est attendu samedi sur les lieux.

---

Selon la CIA, Mohamed ben Salman a ordonné l'assassinat de Jamal Khashoggi

WASHINGTON - La CIA a conclu que le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed ben Salman (MbS), avait ordonné l'assassinat du journaliste et dissident Jamal Khashoggi, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier, ce qui risque de mettre à mal les efforts de Donald Trump visant à préserver les liens entre les deux pays.

De même source, on apprend que la CIA a informé le gouvernement américain de ses conclusions contredisant la version de Ryad, qui nie toute implication de MbS.

Les conclusions de la CIA, rapportées dans un premier temps par le Washington Post, sont à ce jour les plus formelles à associer Mohamed ben Salman à la mort du journaliste.

Jamal Khashoggi, qui vivait en exil aux Etats-Unis, écrivait régulièrement pour le Washington Post des tribunes très critiques envers Mohamed ben Salman.

---

NATIONS UNIES - Les différentes parties impliquées dans le conflit yéménite ont réaffirmé leur engagement à participer aux négociations de paix qui doivent se tenir en Suède d'ici la fin de l'année, a déclaré vendredi le nouvel émissaire de l'Onu, Martin Griffiths.

Le diplomate s'est en outre engagé à accompagner, si nécessaire, la délégation houthie.

Sous la conduite de l'Arabie saoudite et des Emirats, une coalition de pays arabes s'est engagée militairement au Yémen en mars 2015 contre les miliciens chiites houthis, appuyés par l'Iran chiite, qui tiennent la capitale Sanaa et une partie du pays.

---

La mobilisation des "Gilets jaunes" attendue ce samedi

PARIS - Les "Gilets jaunes" opposés à la hausse des taxes sur le carburant doivent donner le coup d'envoi samedi à leurs actions sur le terrain dans le cadre d'une mobilisation protéiforme qui a pris de court gouvernement, partis politiques et syndicats.

Environ 1.500 actions sont annoncées partout en France, selon des prévisions du gouvernement, qui peine à jauger le niveau de cette colère née sur internet, sans porte-parole identifiable, ni structure.

L'exécutif a élaboré en catastrophe un plan de 500 millions d'euros destiné à aider les ménages les plus modestes à faire face à la hausse des prix et, au-delà, à apaiser les mécontentements, dont une "super prime" à la conversion pour les automobilistes changeant de véhicule et un élargissement des indemnités kilométriques.

Le gouvernement a cependant mis en garde contre tout débordement ou blocage total des axes routiers lors de cette journée de contestation pour laquelle 2.500 policiers et gendarmes sont prévus en renfort.

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, le mouvement est soutenu par 74% des Français.

---

Paris et Berlin présentent lundi leur projet de budget zone euros

PARIS - France et Allemagne présenteront lundi leur projet de budget commun pour la zone euro qui dans un premier temps se limitera à financer des investissements, ont déclaré vendredi des sources du ministère des Finances français.

Il ne sera pas question, par exemple, d'employer ce budget à aider des pays de la zone euro qui traversent une passe économique difficile.

Paris et Berlin avaient convenu en juin d'étoffer leur projet de budget d'ici la fin de l'année, projet qui s'inscrit dans un programme plus général de renforcement de l'intégration de la zone euro, répondant ainsi aux voeux du président Emmanuel Macron.

---

Bruxelles s'apprête à lancer une procédure contre l'Italie

BRUXELLES - La Commission européenne prendra la semaine prochaine une première mesure disciplinaire contre l'Italie au sujet de son projet de budget de 2019, ont déclaré vendredi trois hauts fonctionnaires au fait du dossier, après le refus de Rome de prendre en compte les objections de Bruxelles.

Le gouvernement de Giuseppe Conte a de nouveau soumis mardi un projet de loi de finances intégrant les prévisions de déficit que la Commission avait pourtant rejetées le mois dernier en jugeant qu'elles contrevenaient aux règles du Pacte de stabilité.

La prochaine étape du différend entre Rome et Bruxelles sera le déclenchement d'une procédure de déficit excessif (PDE) le 21 novembre, qui s'appuiera sur l'absence de réduction de la dette italienne, ont précisé les sources.

---

Les syndicats radicaux de la SNCF en danger

PARIS - La bataille fait rage entre les syndicats de cheminots à l'approche des élections professionnelles à la SNCF, qui pourraient se traduire par un affaiblissement du front radical CGT/Sud-Rail au profit d'une montée des syndicats réformistes.

Les élections professionnelles du 16 au 22 novembre, qui permettront de nommer pour quatre ans les membres des CSE (Conseil social et économique) du groupe ferroviaire, pourraient donc entraîner un changement de ton crucial avec la direction.

Au coeur des enjeux, on trouve la nouvelle convention collective d'entreprise prévue par la réforme de la SNCF qui a autorisé l'ouverture à la concurrence et la fin des embauches au statut des cheminots à l'issue du long bras de fer du printemps.

---

Michel Fourniret condamné à la perpétuité, Monique Olivier à 20 ans

VERSAILLES - La cour d’assises des Yvelines a condamné vendredi le tueur en série Michel Fourniret à la prison à perpétuité et sa complice Monique Olivier à 20 ans de prison pour avoir assassiné en 1988 la compagne d’un truand afin de s’emparer d’un magot.

Michel Fourniret, 76 ans, a déjà été condamné en 2008 à la prison à perpétuité réelle et Monique Olivier, 70 ans, à la perpétuité avec 28 ans de sûreté pour le meurtre de sept adolescentes et jeunes femmes entre 1987 et 2001.

La cour a pris en compte vendredi l'absence de casier judiciaire de Monique Olivier au moment des faits et sa personnalité, celle d'une "femme dominée et manipulée par Michel Fourniret".

L'avocat général de la cour d'assises des Yvelines avait requis vendredi la réclusion criminelle à perpétuité contre les deux accusés.