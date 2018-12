L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (17/12)

"GILETS JAUNES"-LES ENTREPRISES, L'ETAT MIS À CONTRIBUTION

PARIS - Le déficit public de la France devrait s'établir à environ 3,2% du PIB en 2019 sous l'effet des mesures annoncées pour les "Gilets jaunes", qui seront en partie contrebalancées par des dispositions touchant l'Etat et les entreprises, annonce le Premier ministre Edouard Philippe dans une interview aux Echos.

"Nous assumons une légère augmentation du déficit du fait de l'accélération de la baisse des impôts. Mais nous faisons attention aux comptes publics, et nous prenons une série de mesures, sur les entreprises et sur les dépenses, de l'ordre de 4 milliards. Cela devrait permettre de contenir le déficit à environ 3,2% pour 2019", déclare le Premier ministre dans cet entretien diffusé dimanche sur le site du quotidien.

Le coût de l'ensemble des mesures en faveur du pouvoir d'achat annoncées par le chef de l'Etat et le Premier ministre pour apaiser la contestation des "Gilets jaunes" est évalué à 10 milliards d'euros.

La hausse de 100 euros du Smic promise par le chef de l'Etat "passera par une hausse massive de la prime d’activité". "Cela permet d’aller vite : dès le 5 février, la prime sera versée pour compléter le salaire de janvier et atteindre ainsi la hausse de 100 euros", précise Edouard Philippe.

MACRON EN BAISSE POUR L'IFOP, EN LÉGÈRE HAUSSE POUR OPINIONWAY

PARIS - La cote de confiance d'Emmanuel Macron remonte légèrement dans un sondage OpinionWay pour LCI réalisé au lendemain de l'attentat de Strasbourg et au surlendemain des mesures de soutien au pouvoir d'achat annoncées par le président.

Le chef de l'Etat est crédité de 31% d'opinions positives dans cette enquête publiée dimanche, soit une progression de deux points de pourcentage par rapport au mois dernier.

Un sondage mensuel Ifop publié dans Le Journal du Dimanche relève un recul de deux points d'Emmanuel Macron à 23% d'opinions positives et une chute de trois points du Premier ministre Edouard Philippe à 31% de satisfaits.

LES TARIFS RÉGLEMENTÉS DU GAZ N'AUGMENTERONT PAS JUSQU'À FIN JUIN

Engie a annoncé dimanche qu'il réaliserait d'ici fin décembre des opérations de couverture pour garantir que les tarifs réglementés du gaz n'augmentent pas jusqu'à l'été prochain.

"Engie a pris bonne note de la demande du gouvernement et va réaliser des opérations visant à garantir les tarifs réglementés du gaz jusqu'à fin juin", a dit un porte-parole de l'énergéticien.

Par souci d'apaisement, face à la colère des Gilets jaunes, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé le 4 décembre que les tarifs de l'électricité et du gaz n'augmenteraient pas au cours de l'hiver 2018-2019..

---

MORT D'UNE CINQUIÈME VICTIME DE L'ATTENTAT DE STRASBOURG

PARIS - Une cinquième victime de l'attentat de mardi à Strasbourg, de nationalité polonaise, est décédée dimanche, a annoncé le parquet de Paris.

Habitant à Strasbourg, Barto Pedro Orent-Niedzielski, dit Bartek, avait été déclaré durant plusieurs jours en état de mort cérébrale.

Il était musicien et l'un des fondateurs du festival strasbourgeois de bandes dessinées Strasbulles, selon la presse locale. Il avait également travaillé dans le passé comme vacataire pour le Parlement européen, a-t-on appris auprès des services de la Chambre européenne.

Onze personnes ont également été blessées dans les rues de Strasbourg par les tirs de Cherif Chekatt qui a été abattu jeudi soir par la police après 48 heures de cavale.

---

COP24-DE RUGY SALUE L'ACCORD, BEAUCOUP RESTE À ACCOMPLIR

PARIS - François de Rugy "salue" dimanche le compromis trouvé à l'issue de la COP 24 sur l'application de l'accord de Paris sur le climat, qui a selon lui le mérite d'effacer "la crainte d'un retour en arrière" en matière de lutte contre le réchauffement.

Après deux semaines de négociations à Katowice en Pologne, les pays parties à l'Accord sur le climat, adopté en décembre 2015 à Paris et entré en vigueur en novembre 2016, sont parvenus à un consensus sur les détails de sa mise en oeuvre, un résultat critiqué par certains pays et ONG qui appelaient à des réductions d'émissions plus ambitieuses pour freiner la hausse des températures.

---

LA COALITION ITALIENNE D'ACCORD SUR LES CHIFFRES DU BUDGET

ROME - La coalition gouvernementale italienne est tombée d'accord dimanche soir sur "les chiffres et le contenu" du projet de budget révisé de 2019 qui sera proposé à la Commission européenne.

La Commission européenne a rejeté en octobre le projet initial, qui tablait sur un déficit de 2,4%, ouvrant la voie à une procédure disciplinaire pour "déficit excessif".

Matteo Salvini et Luigi Di Maio, chefs de file de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles (M5S), les deux composantes de la coalition gouvernementale, se sont entretenus dimanche avec Giuseppe Conte, le président du Conseil italien, pour trouver un compromis sur le budget afin d'éviter une procédure disciplinaire de la Commission européenne.

"Nous avons trouvé un accord sur davantage de réductions budgétaires, ce qui devrait plaire à l'UE", a déclaré Salvini à l'issue des discussions dimanche soir, cité par l'agence de presse Ansa.

---

DES MILLIERS DE HONGROIS PROTESTENT CONTRE LE GOUVERNEMENT

BUDAPEST - Pour la quatrième fois cette semaine, plusieurs milliers de Hongrois sont descendus dimanche dans les rues de Budapest pour protester contre la politique du Premier ministre nationaliste Viktor Orban, qu'ils jugent de plus en plus autoritaire.

La manifestation de dimanche, baptisée "Joyeux Noël, M. Le Premier ministre" par les organisateurs, a réuni quelque 10.000 personnes à l'appel de l'opposition de gauche, des groupes d'étudiants, des syndicats et de simples citoyens.

Munis de drapeaux hongrois ou européens, les protestataires ont appelé au retrait d'une nouvelle loi travail jugée "esclavagiste" et défendu la liberté des médias et l'indépendance de la justice.

---

VISITE À DAMAS DE BACHIR, PREMIER DIRIGEANT ARABE EN SYRIE DEPUIS 2011

AMMAN - Le président soudanais Omar al Bachir a effectué dimanche à Damas la première visite d'un dirigeant arabe en Syrie depuis le début de la guerre en 2011.

Les médias officiels syriens ont diffusé des photos du président syrien Bachar al Assad accueillant son homologue soudanais à l'aéroport de Damas.

La Ligue arabe a exclu provisoirement la Syrie en novembre 2011, en réponse à la violente répression par le régime d'Assad des manifestations en faveur de la démocratie, mais les appels à une normalisation des liens se sont de plus en plus nombreux ces derniers mois dans le monde arabe.

---

RENAULT DEMANDE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE NISSAN

PARIS - Renault demande une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Nissan en raison de l'inculpation du japonais en début de semaine, a-t-on appris dimanche de source proche du groupe français, ce qui pourrait faire monter d'un cran la lutte de pouvoir entre les deux constructeurs.

L'arrestation du PDG de Renault et désormais ex-président de Nissan Carlos Ghosn le 19 novembre, puis son inculpation - pour ne pas avoir déclaré l'intégralité de sa rémunération versée par Nissan entre 2010 et 2015 - ainsi que celle de Nissan lundi dernier, a fragilisé l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le DG de Nissan Hiroto Saikawa appelant de ses voeux des mesures pour affaiblir le poids de Renault.

Dans un courrier daté du 14 décembre adressé à Nissan, Thierry Bolloré, le directeur général adjoint de Renault, "demande respectueusement que le conseil d'administration envisage la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Nissan aussi rapidement que possible".