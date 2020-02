L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (21/02)

CORONAVIRUS-HAUSSE DU NOMBRE DE CAS DE CONTAMINATION RALENTIT EN CHINE CONTINENTALE

PEKIN - L'épidémie de coronavirus a causé 118 décès supplémentaires jeudi en Chine continentale, ont rapporté vendredi les autorités sanitaires locales, ce qui porte à 2.236 le nombre de décès liés à l'épidémie depuis que celle-ci s'est déclarée dans le centre du pays.

Dans son bilan quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état de 889 nouveaux cas de contamination jeudi en Chine continentale, où 75.465 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus depuis l'apparition du virus.

Il s'agit d'un nombre de cas supplémentaires supérieur à celui rapporté la veille. Selon les données officielles, 394 nouveaux cas d'infection avaient été recensés mercredi dans le pays.

Les autorités sanitaires de la province de Hubei, foyer de l'épidémie, ont indiqué vendredi que le virus avait causé 115 décès supplémentaires jeudi. Elles ont dit avoir confirmé 631 cas de contamination supplémentaires, contre 349 nouveaux cas la veille.

---

UE-BLOCAGE AU SOMMET SUR LE BUDGET 2021-2027, AMPUTÉ PAR LE BREXIT

BRUXELLES - Les dirigeants des Vingt-Sept n'ont fait aucune avancée jeudi lors des négociations sur le budget conjoint pour la période 2021-2027, amputé de 75 milliards d'euros après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).

Alors que le budget pluriannuel de l'UE représente la traduction la plus concrète des priorités des Etats membres, l'équation s'annonce encore plus délicate à résoudre qu'à l'accoutumée.

Le bloc doit en effet concilier le financement de défis coûteux comme la lutte contre le réchauffement climatique et la perte de recettes résultant du départ fin janvier du Royaume-Uni, deuxième contributeur net au budget communautaire derrière l'Allemagne.

"J'espère que nous allons faire des progrès considérables(...) C'est une tâche compliquée et de grandes divergences doivent être surmontées", a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel à son arrivée au sommet européen.

Pour le cycle septennal à venir, le point de départ des négociations budgétaires s'établit à 1,074% du revenu national brut (RNB) des Etats membres - c'est-à-dire la richesse qu'ils produisent chaque année - soit un montant de 1.095 milliards d'euros.

"Nous devons acter du départ des Britanniques; pour autant il serait inacceptable d'avoir une Europe qui compense le départ des Britanniques en réduisant ses moyens", a affirmé le président français Emmanuel Macron. "Je passerai tout le temps qu'il faut pour aller vers un accord ambitieux."

Les dirigeants de l'UE ont présenté leurs positions un à un avant que le président du Conseil européen, Charles Michel, ne s'entretienne avec chacun d'entre eux dans la nuit afin de trouver un nouveau point de départ lors de la reprise des négociations vendredi matin.

---

SYRIE-MACRON ET MERKEL APPELLENT POUTINE À AIDER À L'ARRÊT DES COMBATS À IDLIB

PARIS/BRUXELLES - Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont entretenus par téléphone jeudi avec le président russe, Vladimir Poutine, pour lui demander de contribuer à faire cesser les combats dans la province syrienne d'Idlib, a annoncé l'Elysée.

Le président français et la chancelière allemande, qui participent à Bruxelles à un Conseil européen, "ont tenu à alerter le président Poutine au sujet de la situation humanitaire de la population civile" dans la région d'Idlib, précise un communiqué.

"Ils ont appelé à la cessation immédiate des hostilités et à ne pas entraver l'accès à l’aide humanitaire des populations dans le besoin."

Ils ont ajouté être prêts à se réunir "rapidement" avec Vladimir Poutine et le président turc, Recep Tayyip Erdogan, pour trouver une solution politique à cette crise.

---

PÊCHE-MACRON PRÊT À DEMANDER DES COMPENSATIONS SI BESOIN APRÈS LE BREXIT

PARIS - La France réclamera des compensations si ses pêcheurs sont privés de l'accès à certaines eaux à cause de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a déclaré le président Emmanuel Macron dans un entretien à plusieurs journaux régionaux publié jeudi. Le dossier de la pêche est pour la France l'un des multiples enjeux sensibles des négociations à venir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après la sortie de celui-ci de l'UE. Des pourparlers qui doivent définir régissant leurs relations au-delà de la période de transition qui s'étend jusqu'à la fin de l'année. "Je veux dire à nos pêcheurs que je me battrai pour eux. Si nous n'obtenons pas les mêmes accès qu'aujourd’hui, nous chercherons des compensations", a dit Emmanuel Macron dans l'entretien publié jeudi.

La pêche a été l'objet des toutes premières frictions "post-Brexit" entre Paris et Londres au début du mois, les bateaux de pêche français étant privés de l'accès aux eaux de l'île anglo-normande de Guernesey. Le Royaume-Uni a accordé à la France une autorisation de pêche dans cette zone valable jusqu'à la fin de l'année.

---

ALLEMAGNE-LE RACISME, MOBILE APPARENT DE LA DOUBLE FUSILLADE-PROCUREUR

HANAU, Allemagne - L'homme soupçonné d'avoir tué neuf personnes dans une double fusillade visant des bars à chicha de Hanau, près de Francfort, en Allemagne, avant d'abattre sa mère et de se suicider, avait publié sur internet un texte incluant des théories du complot et des déclarations racistes, a déclaré le parquet jeudi.

Identifié comme Tobias R., cet homme de 43 ans a été retrouvé mort près d'une arme peu après les fusillades, mercredi soir, a-t-il précisé.

Le parquet fédéral de Karlsruhe, habilité à traiter les affaires terroristes, s'est saisi de l'enquête en évoquant "des indices d'un arrière-plan d'extrême droite".

"Sur la page d'accueil de l'auteur présumé, il avait publié des messages vidéo et une sorte de manifeste qui, en plus de pensées obscures et de théories du complot absurdes, reflétait des opinions profondément racistes", a déclaré le procureur général Peter Frank.

Il a précisé à la presse que les neuf personnes abattues devant ou dans les bars à chicha, âgées de 21 à 44 ans, étaient d'origine étrangère. Ses services ont précisé par la suite que certaines avaient la nationalité allemande.

Six autres personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Après la deuxième fusillade, les policiers ont pris en chasse la voiture du tireur, qui les a conduits à une adresse, qui s'est révélée être son domicile, où son corps a été retrouvé ainsi que celui de sa mère de 72 ans, ont dit les autorités.

Le tireur était titulaire d'une licence de tir sportif.

---

ELECTIONS LÉGISLATIVES EN IRAN, LES CONSERVATEURS FAVORIS

DUBAI - Les Iraniens se rendent aux urnes ce vendredi pour les élections législatives à l'issue desquelles le camp conservateur devrait sortir renforcé, profitant de l'affaiblissement du gouvernement modéré sortant dont la cote de confiance s'est effritée après le rétablissement des sanctions américaines et l'accident d'un avion de ligne abattu par "erreur" par Téhéran.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 04h30 GMT, rapporte la télévision locale.

Le scénario d'une victoire des conservateurs s'est consolidé ces derniers jours avec l'invalidation de près de 50% de candidats réformateurs et modérés (6.850 sur 14.000) par le Conseil des gardiens de la Constitution, dominé par les ultra-conservateurs, en vue du scrutin lors duquel quelque 58 millions d'Iraniens sont appelés à élire leurs 290 députés.

---

NETANYAHU RELANCE UN PLAN DE 3.000 LOGEMENTS POUR COLONS PRÈS DE JÉRUSALEM-EST

JERUSALEM - Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi la relance d'un projet de construction de 3.000 logements pour colons juifs près de Jérusalem-Est, qui avait été de fait gelé en raison d'une réprobation internationale.

Cette annonce du chef du gouvernement israélien a été dénoncée par les Palestiniens comme un coup supplémentaire porté à leurs espoirs de création d'un Etat viable et indépendant.

En campagne pour les élections législatives du 2 mars en Israël, au cours desquelles il espère attirer les partisans de la colonisation, Benjamin Netanyahu s'est déjà engagé à annexer les colonies juives de Cisjordanie et de la vallée du Jourdain dans le cadre du plan de paix proposé le mois dernier par le président américain Donald Trump et rejeté par les Palestiniens.

Les adversaires du projet relancé jeudi, dans le secteur de Givat Hamatos adjacent au quartier palestinien de Beit Safafa, affirment qu'il entraînera la séparation d'une partie de Jérusalem-Est de la ville voisine palestinienne de Bethléem.