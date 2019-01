L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (22/01)

BREXIT

MAY FAIT UNE OFFRE DE LA DERNIÈRE CHANCE AU PARLEMENT

LONDRES - Six jours après le rejet massif par la Chambre des communes de son projet de divorce avec l'Union européenne, Theresa May a déclaré lundi qu'elle tenterait de sortir de l'impasse sur le Brexit en tentant d'obtenir de nouvelles concessions de l'UE.

A moins de dix semaines de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'UE, le 29 mars à 23h00 GMT, aucun consensus n'a encore émergé à Londres sur la manière, ni même l'opportunité de mener à bien ce retrait approuvé par près de 52% des Britanniques lors du référendum de juin 2016.

La Première ministre britannique a promis d'écouter davantage les élus lorsqu'il s'agira de lever les inquiétudes des élus sur la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et de négocier les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Elle a en revanche de nouveau refusé d'exclure une sortie sans accord ("no deal"), comme le réclame le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, et elle a jugé peu probable que l'UE accepte une extension de l'article 50 du Traité de Lisbonne, et donc un report de la date du Brexit, à moins d'un projet assuré d'obtenir une majorité aux Communes.

Quant à un second référendum, elle a estimé qu'il pourrait renforcer la main des partisans d'un démembrement du Royaume-Uni et endommager la cohésion sociale en réduisant la confiance dans le système démocratique.

May doit convaincre à la fois l'UE de rouvrir des négociations et au moins 115 élus récalcitrants d'approuver son accord. Un nouveau vote aura lieu le 29 janvier.

Le bloc communautaire, dont l'économie représente six fois celle du Royaume-Uni, souhaite un Brexit "ordonné" et redoute une sortie sans accord, mais il exclut de renégocier le projet de traité qu'il a validé en novembre.

LE POINT sur les négociations du Brexit

---

UN TRAITÉ DE CONVERGENCE FRANCO-ALLEMAND

SUR FOND DE FRUSTRATION

PARIS - Emmanuel Macron et Angela Merkel signent ce mardi à Aix-la-Chapelle un traité bilatéral pour accélérer la convergence franco-allemande et contribuer à l'approfondissement européen, dans un contexte international et communautaire bouleversé.

Ce traité, qui complète celui signé en 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer pour sceller la réconciliation franco-allemande, intervient dans une période de frustration des défenseurs du projet européen, née de la timidité des réponses allemandes aux propositions du président français.

Le traité d'Aix-la-Chapelle affirme la volonté des deux pays de "faire converger leurs économies et leurs modèles sociaux" et de "rapprocher leurs sociétés". La France et l'Allemagne s'y engagent à coordonner leurs positions européennes, à approfondir leur coopération en matière de politique étrangère et à faire converger leurs politiques de sécurité et de défense.

---

LE BILAN DE L'EXPLOSION D'UN OLÉODUC AU MEXIQUE S'ALOURDIT À 91 MORTS

MEXICO - L'explosion d'un oléoduc vendredi soir au Mexique a fait 91 morts, selon un nouveau bilan communiqué lundi par le gouverneur de l'Etat d'Hidalgo, tandis que la société pétrolière publique Pemex défend sa gestion de l'un des incidents les plus meurtriers des dernières années dans le pays.

Des centaines de personnes près de la localité de Tlahuelilpan, dans l'État d'Hidalgo, sont venus avec des bidons en plastique récupérer du carburant qui s'échappait du conduit autour du pipeline.

Fin décembre, un mois après sa prise de fonction, le nouveau président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a lancé un programme visant à mettre fin aux réseaux de distribution illégale de carburant. Ces détournements font perdre environ trois milliards de dollars de carburant par an à Pemex.

Le plan présidentiel a entraîné une pénurie généralisée d'essence dans le centre du Mexique en janvier, y compris dans l'Etat d'Hidalgo.

Après la catastrophe de Tlahuelilpan, le président Lopez Obrador a été confronté à de nombreuses questions sur la stratégie. Certains se sont demandés pourquoi Pemex a mis si longtemps à couper l'alimentation de l'oléoduc, alors que la société avait détecté la fuite depuis plusieurs heures.

---

BENALLA SE DÉFEND ET ESQUIVE DEVANT LES SÉNATEURS

PARIS - Alexandre Benalla s'est défendu lundi, devant la commission d'enquête du Sénat, d'avoir menti au sujet de ses passeports diplomatiques qui, a-t-il dit "solennellement" et "sous serment", lui ont été restitués début octobre, soit bien après son licenciement de l'Elysée à la fin juillet.

Durant l'audition, sa deuxième depuis le début de cette affaire à tiroirs, les sénateurs se sont la plupart du temps heurtés à un mur, l'ex-homme de confiance d'Emmanuel Macron refusant de répondre à de nombreuses questions au nom du respect des institutions et des enquêtes judiciaires en cours.

Deux heures durant, les échanges ont tourné autour des passeports diplomatiques et de service d'Alexandre Benalla, qui lui ont été délivrés dans le cadre de ses fonctions à l'Elysée. "Je les ai restitués dans le courant du mois d'août 2018" et "ces passeports m'ont été rendus à nouveau, alors que j'avais été contacté par un membre de l'Elysée (...), début octobre 2018", a-t-il précisé, sans donner l'identité du salarié de l'Elysée auquel il faisait allusion.

---

LA NOUVELLE DEMANDE DE LIBÉRATION SOUS CAUTION DE CARLOS GHOSN REJETÉE

TOKYO - La nouvelle demande de libération sous caution de Carlos Ghosn, détenu depuis le 19 novembre au Japon, a été rejetée mardi par le tribunal de district de Tokyo.

L'ancien président de Nissan, inculpé pour trois chefs d'accusation de malversations financières, pour avoir notamment minimisé son salaire pendant huit ans et transféré temporairement chez Nissan des pertes personnelles, nie les accusations portées contre lui.

Nissan et Mitsubishi ont rapidement limogé Carlos Ghosn de ses fonctions de président mais ce dernier est toujours PDG de Renault et de l'alliance automobile Renault-Nissan. Selon des sources proches du dossier, le conseil d'administration de Renault mettra fin aux fonctions de PDG de Carlos Ghosn et choisira une nouvelle direction pour tenter de tourner la page sur deux mois de crise de gouvernance dans le courant de la semaine.

Le tribunal de Tokyo n'a pas fourni de détails sur le rejet de cette nouvelle demande mais il est rare au Japon qu'un inculpé qui nie les accusations portées contre lui soit libéré sous caution avant leur procès.

---

CROISSANCE MONDIALE: LE FMI ABAISSE À NOUVEAU SES PRÉVISIONS

PARIS - Le Fonds monétaire international (FMI) a revu lundi une nouvelle fois en baisse ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale en raison d'un moindre dynamisme de l'activité au deuxième semestre 2018, de la dégradation du sentiment sur les marchés financiers mais aussi de l'attente d'une contraction plus forte que précédemment prévu de l'économie turque.

Les économistes du FMI anticipent désormais une croissance mondiale de 3,5% cette année et de 3,6% en 2020 soit respectivement 0,2 point et 0,1 point de moins que dans leurs perspectives économiques d'automne, publiées en octobre.

L'abaissement de la prévision de la croissance mondiale pour cette année résulte en grande partie de celle de la zone euro. La révision est de 0,3 point à 1,6%, sous l'effet d'un recul de 0,6 point pour l'Allemagne à 1,3% et de 0,4 point pour l'Italie à 0,6%.

A Bruxelles, où il participait à l'Eurogroupe, le ministre italien de l'Economie, Giovanni Tria, a jugé que les politiques économiques prônées par le Fonds monétaire international (FMI), et non celle suivie par son gouvernement, représentaient un risque pour l'économie mondiale.

La prévision de croissance du FMI pour la France n'est en revanche révisée en baisse que de 0,1 point, à 1,5%, en dépit du mouvement des "Gilets jaunes" et d'autres mouvements sociaux.