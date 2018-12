L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (22/12)

LES ÉTATS-UNIS EN SITUATION DE "SHUTDOWN" PARTIEL

WASHINGTON - Le gouvernement fédéral des Etats-Unis est en situation de "shutdown" partiel après que le Congrès n'est pas parvenu vendredi à voter en urgence une loi budgétaire, du fait d'un désaccord autour des fonds réclamés par Donald Trump pour la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

La Chambre des représentants puis le Sénat ont ajourné vendredi soir leur séance, peu avant l'heure butoir, sans adopter de texte prolongeant le financement des agences fédérales. Les débats vont reprendre samedi à 17h00 GMT.

Cette impasse s'est dessinée lorsque Donald Trump a refusé de promulguer le texte bipartisan adopté mercredi qui ne prévoyait pas les fonds réclamés par le président américain pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine.

Le financement de près d'un quart des agences du gouvernement fédéral, parmi lesquelles les départements de la Sécurité intérieure, de la Justice et de l'Agriculture, a pris fin vendredi à minuit (05h00 GMT samedi).

Environ 380.000 employés fédéraux se retrouvent désormais en congé sans solde. Plus de 400.000 autres employés, dont le rôle est jugé "essentiel", vont travailler sans être payés le temps qu'un accord soit trouvé.

Les Etats-Unis s'étaient retrouvés à deux reprises en situation de "shutdown" au début de l'année.

---

MACRON AU TCHAD POUR SOUTENIR LES TROUPES FRANÇAISES ET LE G5 SAHEL

PARIS - Emmanuel Macron sera samedi et dimanche au Tchad pour rencontrer avant Noël le millier de militaires français déployés à N'Djamena dans le cadre de l'opération Barkhane dans un contexte de menaces djihadistes persistantes dans la région.

"Ce déplacement s'inscrit dans la continuité de l'engagement du président sur la lutte contre le terrorisme au Sahel et en particulier de la mise en place de la force du G5 Sahel", souligne-t-on à l'Elysée. "Le Tchad est l'un des piliers de la force conjointe et a vu son rôle renforcé avec la nomination en juillet d'un Tchadien au poste de chef d'état-major adjoint".

Le chef de l'Etat, qui s'efforce depuis le début de son quinquennat de mobiliser la communauté internationale autour de la force conjointe du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), avait déjà réveillonné l'an dernier avec les troupes françaises présentes à Niamey, au Niger voisin.

Pour son premier déplacement au Tchad, Emmanuel Macron visitera samedi le poste de commandement de Barkhane à N'Djamena, centre névralgique de l'opération antiterroriste française lancée en août 2014.

---

"GILETS JAUNES"

DES FRANÇAIS TIRÉS AU SORT POUR PARTICIPER AUX DÉBATS

PARIS - Le gouvernement souhaite que des Français tirés au sort participent dans chaque région à des conférences organisées dans le cadre du grand débat promis pour répondre à la crise des "Gilets jaunes", a déclaré vendredi Edouard Philippe.

Le Premier ministre a jugé utile que "des Français qui ne sont pas forcément les plus impliqués dans la vie publique, dans le débat public, puissent donner leur avis sur le débat et donner leur avis sur les propositions".

L'exécutif et la majorité espèrent que ce débat national et les mesures d'urgence adoptées par le Parlement permettront d'apaiser la crise à la veille d'un sixième samedi de mobilisation en France.

LES MESURES D'URGENCE "GILETS JAUNES" VOTÉES À L'ASSEMBLÉE

PARIS - Les députés français ont adopté dans la nuit de jeudi à vendredi une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat décidées dans l'urgence par l'exécutif pour tenter de mettre fin à la crise des "Gilets jaunes" grâce à la mobilisation de plus de 10 milliards d'euros.

Le Parlement avait d'abord définitivement adopté jeudi le projet de loi de finances (PLF) 2019, un texte revu en toute fin de marathon budgétaire automnal pour intégrer une partie des concessions consenties par le gouvernement.

Ce PLF intègre l'annulation de la hausse de la taxe carbone, l'alignement du diesel sur l'essence et le maintien de l'avantage fiscal dont bénéficiaient les entreprises sur le gazole non routier, ou encore le déblocage des crédits destinés à financer la hausse de la prime d'activité pour revaloriser les salaires proches du smic.

---

GB-DEUX ARRESTATIONS EN LIEN AVEC LES DRONES QUI ONT SURVOLÉ L'AÉROPORT DE GATWICK

LONDRES - La police britannique a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi avoir procédé à l'arrestation de deux personnes en lien avec le survol de drones qui ont provoqué l'interruption du trafic aérien à l'aéroport londonien de Gatwick.

Le trafic aérien a pu reprendre vendredi soir à l'aéroport de Gatwick après une nouvelle interruption dans la journée en raison de la présence signalée d'un drone dans la zone aéroportuaire. Cette brève interruption était intervenue seulement quelques heures après la réouverture décidée vendredi matin.

Les autorités du deuxième plus important aéroport britannique avaient été contraintes jeudi d'interrompre leurs activités en raison de la présence de drones qui ont paralysé le trafic aérien, piégeant plus de 120.000 passagers à quelques jours des fêtes de Noël.

Rien ne permet de privilégier la piste terroriste, ont dit les autorités.

---

HONGRIE: NOUVELLE MANIFESTATION CONTRE LE GOUVERNEMENT ORBAN

BUDAPEST - Des milliers de Hongrois ont manifesté vendredi à Budapest contre une nouvelle loi sur le travail et contre le gouvernement du Premier ministre nationale Viktor Orban, qu'ils considèrent de plus en plus autoritaire.

La réforme du code du travail, premier motif de protestation, autorise les employeurs à exiger jusqu'à 400 heures supplémentaires par an. Les détracteurs de ce texte l'ont qualifié de "loi esclavagiste".

Le gouvernement a également fait voter une loi qui met en place de nouveaux tribunaux administratifs compétents pour des questions sensibles telles que la loi électorale, les manifestations et la corruption.

---

PÉKIN APPELÉ À LIBÉRER DEUX RESSORTISSANTS CANADIENS

WASHINGTON - Ottawa et Washington ont demandé vendredi à Pékin de libérer les deux ressortissants canadiens arrêtés à la suite de l'interpellation au début du mois au Canada de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei.

L'ancien diplomate Michael Kovrig et l'homme d'affaires Michael Spavor ont été interpellés la semaine dernière en Chine après l'arrestation le 1er décembre à Vancouver, à la demande de la justice américaine, de Meng Wanzhou, directrice financière et fille du fondateur de Huawei.

Si le gouvernement canadien refuse d'établir un lien entre l'interpellation de Meng et l'arrestation de ses ressortissants, des diplomates occidentaux en poste à Pékin et d'anciens diplomates canadiens estiment qu'il s'agit de mesures de rétorsion prises par le gouvernement chinois.

---

TROIS PALESTINIENS TUÉS À LA FRONTIÈRE GAZA-ISRAËL

GAZA - Trois Palestiniens, dont un adolescent de 16 ans, ont été tués par des tirs israéliens lors d'une manifestation vendredi à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, ont annoncé les secours palestiniens.

Environ 8.000 manifestants se sont rassemblés près de la clôture frontalière, a déclaré l'armée israélienne. La plupart sont restés à distance mais certains ont brûlé des pneus et tenté de lancer des engins explosifs côté israélien, provoquant une riposte des militaires, a précisé Tsahal.

Depuis la fin mars, 220 Palestiniens ont été tués par les tirs israéliens à la frontière avec Gaza, selon les autorités de l'enclave.

---

COLOMBIE: LE CHEF D'UN GROUPE DISSIDENT DES FARC A ÉTÉ TUÉ

BOGOTA - Le chef du Front Oliver Sinisterra, un groupe de rebelles dissidents des Farc ayant refusé de se démobiliser dans le cadre de l'accord de paix de 2016, a été tué lors d'une opération près de la frontière avec l'Equateur, a déclaré vendredi le président colombien Ivan Duque.

Walter Patricio Arizala, connu sous le nom de guerre "Guacho", a été tué lors d'une opération menée conjointement par la police et l'armée colombiennes, a précisé Ivan Duque lors d'une allocution télévisée. Le gouvernement colombien avait déployé plus de 3.000 membres des forces de sécurité pour localiser et neutraliser Arizala.

"Guacho", qui était âgé de 29 ans, était accusé de trafic de drogue, d'extorsion et d'homicide. Il était activement recherché pour avoir enlevé et tué en avril dernier deux journalistes équatoriens et leur chauffeur qui effectuaient un reportage à la frontière entre l'Equateur et la Colombie.