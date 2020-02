L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (23/02)

CORONAVIRUS-HAUSSE DU NOMBRE DE CAS DE CONTAMINATION EN CHINE CONTINENTALE

SHANGHAI - L'épidémie de coronavirus a causé 97 décès supplémentaires samedi en Chine continentale, ont rapporté dimanche les autorités sanitaires chinoises, ce qui porte à 2.442 le nombre de décès liés à l'épidémie depuis que celle-ci s'est déclarée dans le centre du pays.

Dans son bilan quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état de 648 nouveaux cas de contamination samedi en Chine continentale, où 76.936 personnes ont été diagnostiquées porteuses du virus depuis l'apparition du virus.

Il s'agit d'un nombre de cas supplémentaires supérieur à celui rapporté la veille. Selon les données officielles, 397 nouveaux cas d'infection avaient été recensés vendredi dans le pays.

Dans la seule province du Hubei, foyer de l'épidémie, le virus a causé 96 décès supplémentaires samedi, ont indiqué les autorités sanitaires locales. Elles ont dit avoir confirmé 630 cas de contamination supplémentaires samedi, contre 366 nouveaux cas la veille.

PRIMAIRES DÉMOCRATES-SANDERS DONNÉ VAINQUEUR DANS LE NEVADA

LAS VEGAS, Nevada - Bernie Sanders a conforté samedi son statut de favori dans la course à l'investiture démocrate en remportant les caucus du Nevada, alors que Joe Biden semblait arriver deuxième, un résultat synonyme d'espoir après deux revers lors des précédents scrutins.

Selon les résultats portant sur 43% des lieux de vote, Bernie Sanders dispose d'une très large avance sur ses rivaux avec 47% des délégués de cet Etat de l'Ouest.

"Nous avons rassemblé une coalition multigénérationnelle et multiraciale qui va non seulement gagner dans le Nevada, mais aussi balayer le pays", a déclaré Sanders devant une foule de sympathisants à San Antonio.

Après avoir été distancé dans l'Iowa et le New Hampshire, l'ancien vice-président Joe Biden obtient quant à lui 21%, devant l'ex-maire de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg, à 15%. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, est donnée quatrième avec un peu plus de 9%.

Le marathon des primaires, qui désignera le futur adversaire de Donald Trump pour la présidentielle du 3 novembre prochain, s'arrêtera ensuite en Caroline du Sud le 29 février, juste avant le "Super Tuesday" du 3 mars, au cours duquel 14 Etats, dont la Californie et le Texas, se prononceront.

MACRON AU CHEVET D'UN MONDE AGRICOLE DANS LE DOUTE

PARIS - Emmanuel Macron a inauguré samedi le 57e Salon international de l'agriculture à Paris en exprimant son soutien aux agriculteurs dans un contexte de remise en cause d'une partie de leurs pratiques et d'inquiétudes sur la pérennité de la Politique agricole commune (Pac).

"Nous sommes derrière nos agriculteurs et nos paysans. Ce sont nos paysans qui nous nourrissent chaque jour. On doit être fier de notre agriculture française", a dit le président dans les allées du centre des expositions de la porte de Versailles.

"On lui demande (à l'agriculture) des changements très profonds pour l'environnement, la qualité, la sécurité alimentaire et elle est au rendez-vous de ces changements", a-t-il poursuivi.

"Je sais pouvoir compter sur l'ensemble du monde paysan pour réussir cette transformation (...) tout en gardant une agriculture forte, pour réussir à réduire nos pesticides, le faire de manière apaisée réconciliée et en permettant à nos paysans d'avoir leurs revenus", a insisté Emmanuel Macron, soulignant que "rien ne doit justifier des actions contre nos paysans" et promettant d'être "intraitable" sur le sujet.

Le chef de l'Etat est arrivé vers 08h15 à la Porte de Versailles, où il a eu un premier échange d'une demi-heure avec des jeunes agriculteurs et des représentants de la FNSEA, dont sa présidente, Christine Lambert.

Il a évoqué avec eux les motifs d'inquiétude du monde agricole, dont les distorsions de concurrence, l'impact des normes phytosanitaires ou les inquiétudes sur le maintien de la Politique agricole commune (Pac), les controverses sur l'environnement et le bien-être animal ou encore l'"agribashing", le dénigrement que les agriculteurs disent ressentir.

EMMANUEL MACRON DOUTE D'UN ACCORD UE-GB D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

PARIS - Le président de la République Emmanuel Macron a exprimé samedi des doutes quant à la capacité de l'Union européenne et du Royaume-Uni de parvenir à un accord commercial dans le cadre du Brexit d'ici la fin de l'année, les tractations sur la pêche s'annonçant très difficiles.

"Ça va se durcir car ils seront très durs... Boris Johnson a une carte en main, c'est la pêche. Et avec ça, ils vont essayer d'obtenir l'accès au marché", a dit Emmanuel Macron à des représentants de la filière française de la pêche au 57e Salon international de l'agriculture à Paris.

"Il n'est pas sûr qu'on aura un accord global d'ici la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Le dossier de la pêche est pour la France l'un des multiples enjeux sensibles des négociations à venir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après la sortie de celui-ci de l'UE.

LES CONSERVATEURS EN TÊTE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN IRAN

DUBAI - Les candidats affiliés aux gardiens de la Révolution semblaient en passe de remporter les élections législatives en Iran où les premiers résultats préliminaires donnent le camp conservateur nettement devant.

Un décompte établi par l'agence Reuters montre que les radicaux ont obtenu 178 des 290 sièges de députés qui étaient remis en jeu vendredi, contre 43 pour les indépendants et 17 pour les modérés.

A Téhéran, la capitale, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'une liste de candidats affiliés aux gardiens de la Révolution était en tête.

Dans certaines circonscriptions, où les candidats n'auront pas obtenu au moins 20% des suffrages, un second tour aura lieu, en avril prochain.

Aucun chiffre officiel n'a pour l'instant été communiqué sur le taux de participation.

LE RÉACTEUR N°1 DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM DÉFINITIVEMENT DÉBRANCHÉ

PARIS - EDF a débranché dans la nuit de vendredi à samedi le réacteur n°1 de Fessenheim, la plus ancienne centrale nucléaire en exploitation du parc français, entrée en service il y a 43 ans dans le Haut-Rhin.

Le réacteur, d'une puissance de 900 mégawatts, a été mis à l'arrêt et déconnecté du réseau électrique national vers 02h00 (01h00 GMT). Fessenheim 2 sera débranché le 30 juin.

"Le 22 février 2020, l'unité de production n°1 de la centrale de Fessenheim a été déconnectée définitivement du réseau électrique national", a confirmé l'électricien dans un communiqué. "Les opérations de refroidissement du circuit primaire ont été engagées pour procéder à l’ouverture de la cuve du réacteur et au déchargement du combustible", ajoute EDF.

Les deux réacteurs de la centrale de Fessenheim ont produit l'an dernier l'équivalent de 3% de la production d'électricité d'origine nucléaire en France.

Leur fermeture est le premier pas sur la voie d'une réduction de la part du nucléaire dans le "mix" énergétique français. Au total, 14 réacteurs doivent à être mis à l'arrêt d'ici 2035. A cette date, la part du nucléaire devrait reculer à 50% de la production totale, contre 75% aujourd'hui.