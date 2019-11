L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (24/11)

FRANCE-FORTE MOBILISATION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

PARIS - Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à Paris et dans d'autres villes de France contre les violences faites aux femmes, un phénomène mis en lumière par une multitude de faits divers et par un "Grenelle" dont le gouvernement dévoilera les conclusions la semaine prochaine.

Le collectif Nous Toutes a évalué à 150.000 le nombre de manifestants dans tout le pays, dont 100.000 à Paris, où la préfecture de police a compté pour sa part 35.000 personnes.

Des défilés ont aussi eu lieu à Lille, Strasbourg, Toulouse et Montpellier, notamment.

Au moins 137 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon le décompte d'un collectif qui recense les féminicides.

A Paris, le cortège, rassemblant une majorité de femmes mais aussi de nombreux hommes, s'est étiré entre la place de l'Opéra et celle de la Nation.

"Stop féminicides", "pas une de plus", "Etat coupable", "justice complice", pouvait-on lire sur les banderoles brandies dans la foule où résonnaient des slogans tels que "à bas le patriarcat" ou "solidarité avec les femmes du monde entier".

Le gouvernement, que certaines associations accusent d'inertie sur le sujet, doit présenter lundi le bilan de son "Grenelle des violences conjugales", une concertation longue de trois mois, avec de nouvelles mesures à la clef.

---

GB-LES CONSERVATEURS CONFORTENT LEUR AVANCE EN VUE DES LÉGISLATIVES-SONDAGES

LONDRES - Les conservateurs confortent leur place de favori en vue des élections législatives britanniques du 12 décembre, selon deux sondages publiés samedi.

A trois semaines du vote, le camp du Premier ministre Boris Johnson est en tête avec 47% des voix, en hausse de trois points, loin devant le Parti travailliste à 28% (inchangé), dans un sondage hebdomadaire Opinium pour le journal Observer.

La tendance est la même dans une enquête BMG pour The Independent, qui donne le Parti conservateur à 41%, en hausse de quatre points par rapport à un sondage du 10 novembre, tandis que le score du Labour est de 28%.

Toujours selon cet institut, les libéraux démocrates de Jo Swinson recueilleraient 18% des suffrages, en hausse de deux points, contre 12% dans le sondage Opinium.

VOIR AUSSI

Brexit: Corbyn ne prendrait pas parti dans l'éventualité d'un second référendum

---

BOLIVIE - LE CONGRÈS DONNE SON ACCORD À UN NOUVEAU SCRUTIN SANS MORALES

LIMA - Les deux chambres du Congrès bolivien ont adopté samedi à l'unanimité un projet de loi visant à annuler le scrutin contesté du 20 octobre dernier, ouvrant la voie à de nouvelles élections sans la participation de l'ancien président Evo Morales.

La sénatrice Jeanine Añez, opposante à Morales qui s'est proclamée présidente intérimaire de la Bolivie, a indiqué qu'elle signerait cette loi pour qu'elle puisse entrer en vigueur.

L'adoption de ce projet de loi intervient alors que des manifestants antigouvernementaux ont levé les blocages des routes pour tenir des pourparlers avec Jeanine Añez afin de mettre fin aux semaines de troubles qui ont fait plus de 30 morts dans des affrontements avec les forces de sécurité.

---

TROISIÈME JOURNÉE DE MANIFESTATIONS EN COLOMBIE

BOGOTA - Des milliers de Colombiens sont de nouveau descendus dans les rues samedi, au troisième jour d'un mouvement social émaillé de tensions notamment dans la capitale Bogota, où le couvre-feu a été décrété.

Plus de 250.000 personnes ont défilé jeudi pour exprimer leur mécontentement envers le gouvernement du président Ivan Duque, notamment à cause de rumeurs concernant des réformes économiques, et de son manque d'action pour éradiquer la corruption.

Vendredi, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis sur la place Bolivar à Bogota pour des "cacerolazos" (concerts de casseroles). D'autres rassemblements ont eu lieu samedi au même endroit, situé non loin du palais présidentiel.

Ce même jour, des centaines de personnes ont envahi le parc national de la capitale, où les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes.

Un couvre-feu a été décrété dans tout Bogota de vendredi soir à samedi matin. ---

ELECTIONS LOCALES À HONG KONG, UN TEST POUR CARRIE LAM

HONG KONG - Des centaines de milliers d'électeurs se rendaient aux urnes dimanche à Hong Kong pour des élections locales, considérées comme un indicateur clé du soutien accordé à la cheffe de l'exécutif de la ville, Carrie Lam, qui fait face à un mouvement de contestation contre son gouvernement depuis près de six mois.

Selon les données officielles, le taux de participation au cours des trois premières heures était près de trois fois supérieur à celui enregistré lors des précédentes élections il y a quatre ans.

Des journalistes de Reuters ont constaté une faible présence policière à l'ouverture des bureaux de vote à 7h30 locales (23h30 GMT).

Quelque 4,1 millions d'électeurs inscrits doivent choisir parmi plus de 1.100 candidats, un record, qui se disputent 452 sièges de conseillers de district, qui contrôlent certaines dépenses et ont un pouvoir de décision sur les questions de quartiers, comme sur le recyclage, les transports ou la santé publique. ---

LA POSSESSION D'ARMES NUCLÉAIRES EST INDÉFENDABLE, DÉNONCE LE PAPE FRANÇOIS

NAGASAKI, Japon - Le pape François, qui s'exprimait depuis Nagasaki, une des deux villes japonaises rasées par des bombes atomiques américaines à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a appelé dimanche à l'abolition des armes nucléaires, affirmant que leur possession était perverse et indéfendable.

"La possession d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive n'est pas la solution (au désir de paix)", a dit François dans son discours prononcé à l'Atomic Bomb Hypocenter Park de Nagasaki, point zéro de l'explosion de la bombe A larguée le 9 août 1945, tuant instantanément 27.000 personnes.

"Notre monde est marqué par la dichotomie perverse de vouloir défendre et garantir la stabilité et la paix sur la base d'un faux sentiment de sécurité soutenu par une mentalité de crainte et de méfiance", a déclaré le souverain pontife.