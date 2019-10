L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (27/10)

BREXIT-LE DUP DEVRAIT S'OPPOSER À UNE ÉLECTION ANTICIPÉE

LONDRES - De hauts responsables du DUP (Democratic Unionist Party) d'Irlande du Nord ont déclaré en privé qu'il était improbable qu'ils soutiennent l'appel du Premier ministre britannique Boris Johnson à des élections législatives anticipées le 12 décembre, rapporte samedi le Financial Times.

Le journal britannique ajoute toutefois que la décision finale du DUP ne sera pas prise avant lundi, jour prévu du vote du Parlement sur la tenue du scrutin réclamé par Boris Johnson afin de sortir de la "paralysie".

Les vingt-sept pays de l'Union européenne se sont entendus vendredi sur un report du Brexit au-delà du 31 octobre mais n'ont pas encore fixé de nouvelle date, préférant attendre, sous l'impulsion de la France, le résultat du vote des parlementaires britanniques sur les élections anticipées.

VOIR AUSSI

ENCADRE Feuilleton du Brexit: et maintenant ?

CHRONOLOGIE L'interminable feuilleton du Brexit

---

NOUVELLES MANIFESTATIONS EN IRAK, 15 MORTS ET DES DIZAINES DE BLESSÉS

BAGDAD - Au moins 67 Irakiens ont été tués et des centaines blessés ce week-end lors de manifestations contre le gouvernement du Premier ministre Adel Abdoul Mahdi, marquées par des affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre.

Afin de mettre un terme à la violence grandissante, le Premier ministre irakien a ordonné le déploiement des forces d'élite de lutte contre le terrorisme (CTS) dans les rues de la capitale Bagdad et de Nassiriya, dans le sud du pays.

Il leur a été dit "d'utiliser toutes les ressources nécessaires" pour mettre fin aux manifestations, a-t-on appris de source sécuritaire.

Vers minuit, les forces d'élite avaient repris des points de contrôle dans les quartiers entourant la place Tahrir, au centre de Bagdad, et ont commencé à regrouper les manifestants. Les forces de sécurité, qui avaient lancé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, avaient échoué jusque là à faire évacuer la place.

À Nassiriya, des soldats de la CTS ont dispersé les manifestants, en frappant et en arrêtant des dizaines de personnes, ont indiqué des sources au sein de la police et des forces de sécurité.

Des milliers de personnes s'étaient rassemblées samedi dans ces deux villes pour une deuxième journée de protestation contre l'incapacité du pouvoir à améliorer les conditions de vie de la population après plusieurs années de conflit et de crise économique

Quatre manifestants ont été tués à Bagdad après avoir été frappés directement à la tête par les grenades lacrymogènes. Quatre autres manifestants ont trouvé la mort à Nassiriya lors de scènes de chaos. Sept personnes ont été tuées lors de manifestations à Hilla, dans le centre du pays.

---

DIXIÈME JOUR DE MANIFESTATIONS AU LIBAN

BEYROUTH - Des nouvelles manifestations ont paralysé le Liban samedi, contrant les efforts de l'armée visant à débloquer les routes du pays au dixième jour du mouvement de colère contre l'actuel gouvernement.

Selon un communiqué de l'armée, responsables militaires et forces de sécurité se sont concertés pour trouver le moyen de rouvrir les artères principales à la circulation tout en "assurant la sécurité des manifestants".

Ces derniers ont coupé des routes avec des barrières et organisé des "sit-ins" pour demander la démission du gouvernement. Ils accusent la classe politique de corruption, de mauvaise gestion des finances publiques et la jugent responsable de la pire crise économique depuis la guerre civile des années 1975-1990.

Le train de réformes d'urgence annoncé cette semaine par le gouvernement n'a pas calmé l'ardeur des protestataires. Des soldats et des membres de la police anti-émeute ont été déployés sur les routes principales du pays.

---

PRÈS D'UN MILLION DE CHILIENS MANIFESTENT CONTRE LES INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

SANTIAGO - Près d'un million de Chiliens ont manifesté vendredi dans les rues de la capitale Santiago pour protester contre les inégalités économiques et la hausse du coût de la vie, le plus grand rassemblement depuis que la contestation a éclaté et donné lieu depuis une semaine à des débordements violents.

La manifestation de samedi s'est déroulée de manière pacifique. Face au mouvement, le président chilien Sebastian Pinera a annoncé qu'il allait remanier profondément son cabinet.

"J'ai prévenu tous mes ministres afin de restructurer mon cabinet pour faire face à ces nouvelles demandes", a-t-il dit à des journalistes depuis le palais présidentiel.

Aux sons des klaxons et sifflets, les manifestants ont envahi les rues de la capitale, agitant le drapeau national et brandissant des pancartes pour demander un changement politique et social. Des scènes similaires se sont produites dans d'autres villes du pays.

Etudiants et lycéens ont initié le mouvement de contestation après que le gouvernement a décidé le 6 octobre de la hausse du prix des titres de transport, la justifiant par la hausse du coût de l'énergie et la faiblesse de la devise nationale.

Les manifestations ont basculé dans la violence en fin de semaine dernière, donnant lieu à des pillages, incendies, et heurts entre contestataires et forces de sécurité qui ont fait au moins 17 morts et plusieurs milliers de blessés. Plus de 7.000 personnes ont été arrêtées.

---

ELECTION PRÉSIDENTIELLE EN ARGENTINE, LE CANDIDAT PÉRONISTE FAVORI

BUENOS AIRES - Le candidat de centre gauche Alberto Fernandez est le favori de l'élection présidentielle qui se tient dimanche en Argentine, loin devant le président sortant Mauricio Macri, dans un pays miné par la récession et l'inflation, où un tiers des Argentins vit dans la pauvreté.

Les derniers sondages publiés avant le scrutin de dimanche montraient Alberto Fernandez avec une avance de 20 points sur Mauricio Macri.

Lors des primaires au mois d'août, Fernandez, dont la colistière est l'ancienne présidente Cristina Fernandez, avait recueilli 47,65% des suffrages, reléguant Macri à plus de 15 points.

Pour remporter la présidence, et s'éviter un second tour le 24 novembre, un candidat doit disposer d'au moins 45% des suffrages ou de 40% des voix avec une différence de 10 points avec le deuxième.

---

LE SYNODE DU VATICAN PROPOSE L'ORDINATION D'HOMMES MARIÉS EN AMAZONIE

VATICAN - Une assemblée d'évèques de l'église catholique romaine d'Amazonie a proposé samedi que les hommes mariés de cette région reculée puissent être autorisés à devenir prêtres, ce qui marquerait un tournant historique dans la règle du célibat des prêtres en vigueur depuis plusieurs siècles.

La proposition, contenue dans un document final élaboré lors de l'assemblée de trois semaine, connue sous le nom de synode, a recueilli 128 voix pour, bien davantage que les 40 voix qui se sont portées contre.

Le Pape François va désormais étudier cette proposition, ainsi que d'autres sur l'environnement et le rôle des femmes.

---

TÉLÉVISION-AVEC ENDEMOL, LE FRANÇAIS BANIJAY DEVIENT 1ER PRODUCTEUR MONDIAL

PARIS - Banijay, fondé par le Français Stéphane Courbit, a officialisé samedi l'ambitieux rachat de l'un des géants mondiaux de la production audiovisuelle, Endemol Shine, dans le cadre d'une transaction atteignant environ deux milliards d'euros, selon deux sources au fait du dossier.

Endemol, dont le siège est aux Pays-Bas, compte dans son volumineux catalogue de divertissements les émissions à succès "The Voice", "Masterchef" ou encore les célèbres séries "Black Mirror" et "The Fall".

Le groupe néerlandais est aussi à l'origine du programme de téléréalité "Big Brother", qui a connu son heure de gloire en France sous le nom "Loft Story" à partir de 2001.

Banijay produit pour sa part les émissions "Fort Boyard", "Koh Lanta" et des programmes présentés par les animateurs vedettes Nagui et Cyril Hanouna.

Leur rapprochement fera naître un nouveau géant mondial générant un chiffre d'affaires annuel estimé à environ trois milliards d'euros pour 2019, riche d'un catalogue comprenant l'équivalent de 100.000 heures de programmes et de séries.