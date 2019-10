L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (28/10)

TRUMP ANNONCE LA MORT DU CHEF DE L'ETAT ISLAMIQUE DANS UN RAID US

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que le chef de l'Etat islamique (EI), Abou Bakr al Baghdadi, avait trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche dans un raid militaire américain dans le Nord-Ouest de la Syrie.

Le décès d'Al Baghdadi, qui avait proclamé le califat de l'EI le 29 juin 2014, avait déjà été annoncé à de nombreuses reprises. Dans un de ses derniers messages, il avait revendiqué 92 opérations dans huit pays différents, dont les attentats de Pâques au Sri Lanka.

Donald Trump, qui a suivi l'assaut en direct, a souligné lors d'une conférence de presse à la Maison blanche qu'al Baghdadi était mort sans gloire dans un tunnel en cul-de-sac.

"Le voyou qui s'est donné tant de mal pour intimider les autres a passé ses dernières heures dans la peur, la panique et la terreur", a-t-il déclaré.

"Il a atteint le bout du tunnel, traqué par nos chiens. Il a déclenché son gilet d'explosifs, causant sa mort et celle de ses trois enfants. Son corps a été mutilé par les explosions et le tunnel s'est effondré sur lui", a ajouté le président américain. "Il est mort (en) gémissant, pleurant et criant."

Des responsables de la sécurité à la Maison blanche ont déclaré que l'identité du chef de l'Etat islamique ne faisait aucun doute grâce à un test ADN dont les résultats ont été connus dimanche matin.

Sur Twitter, Emmanuel Macron a évoqué un "coup dur porté contre Daech". "Mais ce n'est qu'une étape", ajoute le président français. "Le combat continue avec nos partenaires de la coalition internationale pour que l'organisation terroriste soit définitivement défaite. C'est notre priorité au Levant".

Sur le même réseau social, la ministre des Armées Florence Parly a félicité les Etats-Unis. "Retraite anticipée pour un terroriste, mais pas pour son organisation", a-t-elle écrit.

---

UE/BREXIT-VERS UN REPORT AU 31 JANVIER, AVEC DÉPART POSSIBLE PLUS TÔT-SOURCES

BRUXELLES - Les 27 pays de l'Union européenne pourraient décider lundi de repousser au 31 janvier la date du départ du Royaume-Uni, avec la possibilité d'une sortie plus tôt si le Parlement britannique ratifie l'accord régissant le divorce, selon des sources.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a demandé à contrecoeur un délai supplémentaire de trois mois, jusqu'à fin janvier 2020, après le refus de la chambre basse du Parlement d'approuver rapidement le nouvel accord sur le Brexit qu'il avait négocié avec les 27.

Tout report de la date du Brexit doit être décidé à l'unanimité de ces derniers. Ils se sont entendus sur un report au-delà de la date du 31 octobre mais ils n'ont pas encore fixé de nouvelle échéance, préférant attendre, sous l'impulsion de la France, le résultat du vote des parlementaires britanniques sur des élections anticipées en décembre.

Des sources diplomatiques ont dit à Reuters que les 27 ambassadeurs de l'UE qui se réunissent lundi à 09h00 (GMT) à Bruxelles pourraient se mettre d'accord sur un nouveau délai de trois mois, à compter du 31 octobre.

---

ARGENTINE-VICTOIRE DES PÉRONISTES À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

BUENOS AIRES - Le candidat de centre gauche Alberto Fernandez est arrivé en tête de l'élection présidentielle en Argentine, devant le président sortant Mauricio Macri, une victoire qui marque le retour au pouvoir des péronistes, dans un pays miné par la récession et l'inflation, où un tiers des Argentins vit dans la pauvreté.

Après le dépouillement de 90% des bulletins de vote, Alberto Fernandez est crédité de 47,79%, devant le conservateur Mauricio Macri à 40,71%.

Le candidat de centre gauche est ainsi au-dessus du seuil d'au moins 45% des suffrages dont il avait besoin pour éviter un second tour, qui aurait été organisé le 24 novembre.

Macri, qui s'exprimait depuis son siège de campagne, a concédé sa défaite et félicité son adversaire. Il a invité Fernandez au palais présidentiel lundi matin pour discuter ensemble de la transition du pouvoir.

Alberto Fernandez a déclaré pour sa part qu'il allait collaborer "de toutes les manières possibles" avec Macri pour faire face à la situation économique désastreuse du pays.

---

HONG KONG-UN 21E WEEK-END DE PROTESTATIONS ÉMAILLÉ DE VIOLENCES

HONG KONG - Des manifestants hostiles au gouvernement de Hong Kong ont mis le feu à des magasins et lancé des cocktails molotov dimanche, a annoncé la police, après que les policiers anti-émeutes ont utilisé des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en caoutchouc pour disperser les milliers de personnes rassemblées dans le quartier hôtelier de Tsim Sha Tsui.

Les manifestants, pour beaucoup d'entre eux vêtus de noir et masqués malgré les interdictions, entendaient dénoncer les brutalités policières montrées du doigt pendant les manifestations qui secouent depuis plusieurs mois dl'ancienne colonie britannique.

C'était le 21e week-end consécutif de rassemblement au cris de "Se battre pour Hong Kong" et "Cinq demandes, pas une de moins", en référence au combat pour le suffrage universel et pour l'ouverture d'une enquête indépendante sur le travail de la police.

---

FRANCE-MACRON RENCONTRE LUNDI DES RESPONSABLES MUSULMANS

PARIS - Emmanuel Macron recevra lundi des membres du Conseil français du culte musulman (CFCM), avec qui il évoquera les questions de laïcité et de communautarisme, annonce le président français dans une interview diffusée dimanche soir sur RTL.

Dans cet entretien enregistré dans l'avion qui le ramenait de l'île de la Réunion, le chef de l'Etat évoque des mesures appelées à être prises avant la fin de l'année en réponse à des débats qui divisent jusqu'au sein de la majorité.

Le chef de l'Etat prévoit pour "les prochaines semaines" des annonces préparées par le gouvernement pour lutter contre le communautarisme "dans l'éducation, la santé, le travail, les différents services publics".

"Ce qui veut dire : avoir des mesures d'interdiction, dissoudre parfois certaines associations encore davantage, interdire certaines pratiques qui se sont installées et qui ne sont pas conformes aux lois de la République", détaille-t-il. "Cela veut dire être intraitable avec les lois de la République."

---

LA SNCF PRÉVOIT ENCORE DES PERTURBATIONS LUNDI DANS L'OUEST

PARIS - La circulation des trains reste perturbée par un mouvement social en France, avec trois TGV sur 10 prévus sur l'axe Atlantique lundi, au début de la deuxième et dernière semaine des vacances scolaires de la Toussaint.

"En raison d'un mouvement social au centre de maintenance du TGV Atlantique, SNCF prévoit un trafic perturbé sur votre ligne jusqu'au lundi 28 octobre inclus", a annoncé la compagnie ferroviaire sur son site internet.

Dimanche, des perturbations ont affecté le trafic dans l'Ouest et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La circulation des trains avait déjà été très affectée trois jours durant la semaine dernière dans plusieurs régions à cause d'un conflit entre la direction et les syndicats qui évoquent respectivement "une grève sauvage" et l'exercice légitime du droit de retrait.

---

UN PETIT TABLEAU DE CIMABUE ATTRIBUÉ 24 MILLIONS D'EUROS

SENLIS, Oise - Un tableau de Cimabue, peintre florentin majeur du XIIIe siècle, retrouvé dans la cuisine d'une vieille dame française a été attribué pour la somme de 24 millions d'euros, a annoncé dimanche la maison d'enchères chargée de la vente.

Le "Christ moqué" avait été évalué entre quatre et six millions d'euros.

"C'était la vente de tous les possibles. Un peintre immense et une oeuvre unique sur le marché : ceux qui voulaient une oeuvre de Cimabue aujourd'hui étaient prêts à tout", a dit à la presse Dominique Le Coënt, commissaire-priseur, à Senlis (Oise).

Le petit tableau de 20 centimètres sur 26 faisait partie, selon les spécialistes, d'un ensemble de huit oeuvres. Il avait été découvert en juin lors du débarras d'une maison de la région de Compiègne.

Né à Florence, Cimabue, également connu sous le nom de Cenni di Pepo, est un peintre de l'ère primitive dont seule une dizaine d'oeuvres ont survécu.