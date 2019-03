L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (30/03)

TROISIÈME ESSAI, TROISIÈME ÉCHEC

LA CHAMBRE DES COMMUNES REJÈTE l'ACCORD DE BREXIT

LONDRES - Les députés de la Chambre des communes ont rejeté vendredi, pour la troisième fois depuis janvier, l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE) par 344 voix contre 286, le jour même de la date initialement prévue pour le Brexit.

A la suite de ce nouveau rejet, le Brexit devrait avoir lieu sans accord le 12 avril, sauf si Londres présente d'ici là une alternative et demande un nouveau report.

Aussitôt l'issue du vote connue, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire de l'UE le 10 avril.

A Bruxelles, la Commission européenne a estimé qu'une sortie sans accord du Royaume-Uni le 12 avril était "un scénario probable".

Jeremy Corbyn, chef de file du Labour (opposition britannique), a affirmé que la Première ministre devait partir sans attendre et a réclamé la tenue d'élections législatives anticipées pour permettre aux Britanniques de décider de leur avenir.

---

"GILETS JAUNES"-LE MAIRE DE BORDEAUX CRAINT UN SAMEDI NOIR

BORDEAUX - Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, qui redoute une journée apocalyptique" samedi dans sa ville lors de la manifestation des "Gilets jaunes", a appelé vendredi les Bordelais à rester chez eux et les commerçants à baisser leur rideau.

"C'est une journée qui peut être apocalyptique. Nous avons des centaines de personnes qui viendraient pour détruire, incendier. Donc moi je m'inquiète beaucoup sur la situation de la ville demain. Et j'appelle carrément à une ville morte", a-t-il déclaré en marge d'une conférence de presse.

---

ALGER

MANIFESTATION MONSTRE POUR RÉCLAMER LE DÉPART DE BOUTEFLIKA

ALGER - Les autorités algériennes ont démenti vendredi le chiffre de un million de manifestants dans les rues d'Alger pour réclamer la démission du président Abdelaziz Bouteflika obtenu par Reuters auprès de policiers sur place.

"La police algérienne n'a pas parlé ou communiqué aux journalistes étrangers de chiffres relatifs aux manifestations", a déclaré une source officielle. "Le chiffre publié par Reuters est faux", a-t-elle ajouté sans plus de détail.

Une foule immense a néanmoins manifesté dans les rues de la capitale algérienne, formant la plus grande manifestation depuis le début de la contestation il y a six semaines.

Le mouvement exige également un rajeunissement de la classe politique qui reste largement dominée par les vétérans de la guerre d'indépendance, qui s'est achevée en 1962.

Mardi, le chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, a demandé que le président, âgé de 82 ans et considérablement affaibli depuis un AVC en 2013, soit déclaré par le Conseil constitutionnel inapte à exercer le pouvoir en vertu de l'article 102 de la Constitution.

---

LE PAPE FRANÇOIS EN VISITE AU MAROC

RABAT - Le pape François est au Maroc, samedi et dimanche, la première visite d'un chef de l'Eglise catholique au Maroc depuis celle de Jean Paul II en août 1985.

Le souverain pontife passera deux jours à Rabat, la capitale, où il rencontrera la communauté catholique, composée en majorité d'Européens expatriés, surtout des Français, et d'immigrés venus d'Afrique subsaharienne.

---

TRUMP MENACE DE FERMER LA FRONTIÈRE USA-MEXIQUE

WASHINGTON/PALM BEACH, Floride - Donald Trump a menacé vendredi de fermer la semaine prochaine la frontière avec le Mexique, ce qui pourrait compromettre des milliards de dollars d'échanges commerciaux, si le Mexique n'empêche pas les caravanes de migrants d'atteindre les Etats-Unis.

Le président américain a demandé au Mexique de faire davantage pour empêcher les migrants d'arriver aux Etats-Unis. "C'est très facile pour eux d'empêcher les gens d'aller vers le nord, mais ils choisissent de ne pas le faire", a-t-il dit aux journalistes depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.

Trump a déclenché le mois dernier l'urgence nationale après le refus du Congrès de lui octroyer les 5,7 milliards de dollars de budget qu'il réclamait pour construire un mur à la frontière mexicaine. Il a opposé son veto à la résolution adoptée ce mois-ci par le Sénat pour annuler cette procédure.

---

BRÉSIL-L'EX-PRÉSIDENT MICHEL TEMER INCULPÉ POUR CORRUPTION

SAO PAULO - L'ancien président brésilien Michel Temer, accusé par la justice brésilienne d'avoir été à la tête d'un système criminel qui a détourné 1,8 milliards de reals (415 millions d'euros environ) de pots-de-vin, a été inculpé pour corruption vendredi, a-t-on appris auprès du parquet fédéral.

Plus de 150 politiciens et hommes d'affaires ont été inculpés depuis l'ouverture en 2014 d'une vaste enquête anti-corruption. Michel Temer est le deuxième ancien chef d'Etat à être inculpé pour corruption, après Luiz Inacio Lula da Silva qui a été condamné à 12 ans d'emprisonnement.

---

USA-UNE VERSION EXPURGÉE DU RAPPORT MUELLER D'ICI MI-AVRIL

WASHINGTON - L'Attorney General (ministre de la Justice) William Barr a révélé vendredi qu'il envisageait de rendre publique d'ici la mi-avril une version expurgée du rapport du procureur spécial Robert Mueller sur l'"enquête russe".

Le procureur Mueller a dirigé pendant près de deux ans les investigations portant sur des soupçons d'ingérence russe dans la campagne électorale de 2016, de collusion entre Moscou et des membres de l'équipe Trump et d'entrave à la justice de la part du président américain.

Son rapport, remis il y a une semaine à William Barr, ne fournit pas de preuve permettant de dire que Trump s'est rendu coupable de collusion avec la Russie ou de lui imputer une quelconque obstruction à la justice, a déclaré ce dernier dimanche dernier.

---

USA-CHINE: DISCUSSIONS "SINCÈRES ET CONSTRUCTIVES" À PÉKIN

PÉKIN - Les Etats-Unis et la Chine ont dit vendredi avoir réalisé des progrès lors des négociations commerciales qui ont eu lieu cette semaine à Pékin, que Washington a qualifié de "sincères et constructives".

"Les deux parties ont continué d'avancer pendant ces discussions sincères et constructives concernant les négociations et les prochaines étapes importantes", a déclaré la Maison blanche dans un communiqué, ajoutant se réjouir de la venue à Washington la semaine prochaine d'une délégation chinoise menée par le vice-premier ministre Liu He.

Le communiqué n'a apporté aucune précision sur la nature des progrès évoqués.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, ont rencontré Liu He dans la capitale chinoise pour les premiers tête-à-tête entre hauts responsables des deux pays depuis que le président Donald Trump a reporté, le 2 mars, le relèvement des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois.

---

SLOVAQUIE

UNE AVOCATE ANTI-CORRUPTION FAVORITE DE LA PRÉSIDENTIELLE

BRATISLAVA - Une avocate et activiste novice en politique, Zuzana Caputova, portée par un mouvement national de protestation contre la corruption, est favorite du second tour de l'élection présidentielle en Slovaquie samedi.

Zuzana Caputova a remporté ce mois-ci le premier tour du scrutin avec 40,6% des suffrages, devant Maros Sefcovic, le "candidat de la continuité" soutenu par le parti du Smer (centre gauche) au pouvoir, qui a obtenu 18,7% des voix.

D'après l'unique sondage publié pendant l'entre-deux-tours, la candidate libérale pro-européenne est créditée de 60,5% des voix et deviendrait donc la première femme à présider le pays.

---

PIONNIÈRE DE LA NOUVELLE VAGUE,

AGNÈS VARDA EST MORTE À 90 ANS

PARIS - La cinéaste Agnès Varda est morte vendredi à l'âge de 90 ans des suites d'un cancer à son domicile de la rue Daguerre, à Paris.

Née le 30 mai 1928 à Bruxelles, elle s'est imposée en 1962 comme réalisatrice emblématique de la Nouvelle vague avec le film "Cléo de 5 à 7", avant de multiplier les succès critiques, dont "L'une chante, l'autre pas" (1977) et de créer à partir des années 2000 des documentaires à mi-chemin avec les arts visuels, comme "Les Glaneurs et la Glaneuse".

En 2017, année où Hollywood l'honore d'un Oscar pour l'ensemble de son oeuvre, elle arpentait encore la France en camionnette avec l'artiste JR pour leur projet "Visages, Villages".

Dans son dernier film en forme de leçon de cinéma, "Varda par Agnès", sorti cette année, elle revenait sur sa carrière et son statut de pionnière, notamment à la sortie de son premier long-métrage, "La Pointe courte", en 1954.