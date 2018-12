L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 06H00 GMT (30/12)

"GILETS JAUNES"-LA MOBILISATION FAIBLIT, TENSIONS EN PROVINCE

PARIS - Le mouvement des "Gilets jaunes" se poursuivait en France pour le septième week-end consécutif, avec une mobilisation en recul à Paris mais des points de tension persistants en province, notamment à Bordeaux et Rouen.

Plusieurs centaines de manifestants ont répondu samedi aux appels au rassemblement pour réclamer notamment une revalorisation de leur pouvoir d'achat et l'organisation d'un référendum d'initiative citoyenne.

Cible principale des slogans, Emmanuel Macron, actuellement en congé dans le sud de la France, devait s'adresser lundi soir aux Français pour les traditionnels voeux radio-télévisés à la Nation.

L'exécutif a répondu aux revendications diverses des "Gilets jaunes", mouvement qui s'est cristallisé à ses prémices autour de la hausse des prix des carburants, en annonçant le 10 décembre pour quelque dix milliards de mesures et l'ouverture d'un "grand débat national" à partir de la mi-janvier dans les régions, jusqu'au 1er mars.

Nombre de "Gilets jaunes" jugent la réponse insuffisante et entendent relancer la dynamique à la faveur du nouvel an, notamment.

DARMANIN INVITE LES "GILETS JAUNES" À UNE CATHARSIS PAR LES URNES

PARIS - "La catharsis des satisfactions et des mécontentements se fait par le vote", déclare Gérald Darmanin dans Le Journal du Dimanche, dans une invite aux "Gilets jaunes" qui se sont encore mobilisés pour certains samedi en France.

"Je ne me mets pas à leur place, mais le président a appelé à un grand dialogue, c'est une très bonne chose. Ensuite, il y aura des élections européennes, puis des municipales, des régionales…", souligne le ministre de l'Action et des Comptes publics dans cet entretien.

"Je déplore en tout cas les détériorations de bâtiments (...), les attaques à l'encontre de nos fonctionnaires et évidemment des policiers et gendarmes, les débordements racistes, xénophobes, antisémites ou homophobes auxquels on a assisté ; ils déshonorent leurs auteurs", juge Gérald Darmanin.

---

SCRUTIN SOUS TENSION EN RDC POUR DÉSIGNER LE SUCCESSEUR DE KABILA

KINSHASA - Les électeurs de République démocratique du Congo sont appelés aux urnes dimanche pour un scrutin présidentiel qui pourrait déboucher sur le premier transfert démocratique du pouvoir dans le pays, mais qui se déroule sous tension après que des violences sans précédent depuis plusieurs années ont éclaté ce mois-ci.

Cette élection présidentielle doit désigner le successeur de Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, atteint par la limitation du nombre de mandats.

Le scrutin devait initialement avoir lieu en 2016 mais a été reporté à plusieurs reprises, officiellement faute de moyens, ce qui a donné lieu à de violentes manifestations.

Des violences ont éclaté cette semaine dans l'est de la RDC après que la commission électorale (Ceni), invoquant des raisons de santé publique et de sécurité, a annoncé l'annulation du scrutin dans trois villes connues pour être des bastions de l'opposition.

Les derniers sondages placent Emmanuel Ramazani Shadary, un fidèle de Joseph Kabila que celui-ci a choisi comme candidat, en troisième position avec 19% des voix derrière l'homme d'affaires Martin Fayulu (47%) et le chef du premier parti d'opposition Félix Tshisekedi (24%).

Des détracteurs estiment que le vote sera terni par la fraude et que Joseph Kabila, qui n'a pas exclu de se présenter à nouveau devant les électeurs en 2023, continuera de diriger le pays en coulisses.

ENCADRÉ-Les principaux candidats à la succession de Kabila:

---

JUNCKER: L'UE NE CHERCHE PAS A RETENIR LA GRANDE-BRETAGNE

BRUXELLES - L'Union européenne ne cherche pas à retenir la Grande-Bretagne dans le bloc, a dit le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, précisant vouloir discuter avec Londres des relations post-Brexit dès que le Parlement britannique aura approuvé la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE.

"On insinue que notre objectif est de maintenir le Royaume-Uni dans l'Union européenne par tous les moyens possibles. Cela n'est pas notre intention", déclare Jean-Claude Juncker dans un entretien au journal allemand Welt am Sonntag publié dimanche.

"Tout ce que nous voulons, c'est de la clarté quant à nos relations futures", ajoute-t-il.

Jean-Claude Juncker estime que la Grande-Bretagne doit mettre de l'ordre dans ses affaires, alors que, à moins de 100 jours de la date fixée pour le Brexit, la Première ministre britannique Theresa May n'a toujours pas réussi à faire ratifier par son Parlement l'accord de retrait négocié avec Bruxelles.

Il y a une probabilité que le gouvernement britannique fasse machine arrière sur le Brexit si le Parlement rejette en janvier l'accord établi entre Londres et Bruxelles, a déclaré le ministre britannique du Commerce, Liam Fox, dans un entretien au Sunday Times.

---

TRUMP FAIT ÉTAT DE PROGRÈS DANS LES NÉGOCIATIONS AVEC PÉKIN

WASHINGTON/PEKIN - Le président américain Donald Trump a annoncé samedi avoir eu une conversation téléphonique fructueuse avec son homologue chinois Xi Jinping et indiqué que les Etats-Unis et la Chine avançaient bien sur la voie d'un accord commercial.

Les Etats-Unis et la Chine, en guerre commerciale depuis près d'un an, se sont mutuellement infligés des droits de douane sur des milliards de dollars de marchandises.

Donald Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord sur une trêve dans leur guerre commerciale depuis le 1er décembre. Ils ont décidé de s'abstenir d'imposer de nouveaux droits de douane pendant une durée de 90 jours à compter de cette date, le temps de négocier un accord de fond.

"Je viens d'avoir une longue et très bonne conversation avec le président chinois Xi", a déclaré Donald Trump sur Twitter. "L'accord avance très bien. S'il est conclu, il sera très complet et couvrira tous les sujets, domaines et points de litige. De grands progrès s'accomplissent!"

---

LES HOUTHIS ENTAMENT LEUR RETRAIT D'HODEÏDA AU YÉMEN

DUBAI - Les rebelles yéménites houthis ont entamé leur retrait d'Hodeïda, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu le 13 décembre en Suède sous l'égide de l'Onu.

La trêve négociée entre les miliciens pro-iraniens qui tiennent la ville portuaire et la coalition sous commandement saoudien, qui soutient les forces gouvernementales, est entrée en vigueur le 18 décembre.

L'accord prévoit également le retrait des forces présentes dans les ports de Salif et de Rass Issa, voisins de celui d'Hodeïda par lequel transite l'essentiel de l'aide humanitaire destinée aux millions de Yéménites menacés par la famine.

---

EGYPTE-QUARANTE EXTRÉMISTES PRÉSUMÉS TUÉS

LE CAIRE - Quarante membres présumés de mouvements extrémistes ont été tués samedi par les forces égyptiennes au cours de trois accrochages distincts, dans le Sinaï et à Gizeh, au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à trois touristes vietnamiens et à leur guide.

L'attentat de vendredi, qui s'est produit près des pyramides de Gizeh, n'a pas été revendiqué.

Trente suspects ont trouvé la mort dans une opération contre une cache de Gizeh où des "éléments terroristes" se préparaient à s'en prendre aux pouvoirs publics et à des sites touristiques.

Dix autres ont été tués dans le nord du Sinaï, où les services de sécurité ont lancé en février une vaste offensive contre les djihadistes qui se réclament de l'Etat islamique.

---

FRANCE-LE PARQUET DE PARIS OUVRE UNE ENQUÊTE VISANT BENALLA

PARIS - Le parquet de Paris, saisi par le ministère des Affaires étrangères, a ouvert samedi une enquête préliminaire visant Alexandre Benalla pour la non-restitution de deux passeports diplomatiques dont il aurait continué à faire usage malgré son licenciement de l'Elysée en juillet dernier.

Le Quai d'Orsay a dit cette semaine avoir demandé par deux fois à l'ex-chargé de mission de la présidence, le 26 juillet et le 10 septembre via lettre recommandée, la restitution de ses passeports, respectivement émis les 20 septembre 2017 et 24 mai 2018.

Lors de son audition sous serment devant la commission d'enquête du Sénat en septembre, Alexandre Benalla avait assuré avoir laissé les deux passeports dans son ancien bureau à l'Elysée.

Selon BFMTV, l'entourage d'Alexandre Benalla assure que les passeports lui ont été restitués en octobre par un salarié de la présidence.

---

LE DÉPUTÉ JOACHIM SON-FORGET QUITTE LAREM

PARIS - Le député La République en Marche Joachim Son-Forget, en délicatesse avec le parti majoritaire pour une série de tweets controversés, a annoncé samedi son départ du mouvement.

Agé de 35 ans, l'élu de la circonscription des Français de l'étranger de Suisse et du Liechtenstein explique sur Twitter, ainsi que sur le site de Valeurs actuelles, qu'il a reçu une lettre de suspension de LaRem.

Il a déclaré à Valeurs actuelles démissionner du groupe et du parti. Il siégera désormais à l'Assemblée parmi les députés non-inscrits. Il affirme avoir envoyé vendredi un sms à Emmanuel Macron pour regretter notamment que LaRem soit devenu une enceinte du "copinage" et de l'"entre-soi".