L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 09H00 GMT (08/08)

CLIMAT: LE GIEC APPELLE À CHANGER EN PROFONDEUR L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION

GENEVE - La gestion des terres, la production agricole et l'alimentation doivent changer en profondeur pour réduire le réchauffement climatique, relève le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dans un nouveau rapport publié jeudi à Genève.

A défaut, la sécurité alimentaire, la santé et la biodiversité seront menacés.

Le document d'une soixantaine de pages observe que la croissance démographique mondiale couplée à des mutations des habitudes alimentaires font peser une pression inédite sur les terres arables et les réserves d'eau.

L'agriculture, l'exploitation forestière et d'autres activités liées à l'utilisation de la terre représentent, sur la période 2007-2016, quelque 23% des émissions nets de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. En y ajoutant les industries de transformation des aliments, cette part monte à 37%.

"C'est un enchaînement désastreux: des terres limitées, une population humaine en expansion, le tout enveloppé dans la couverture suffocante de l'urgence climatique", commente Dave Reay, professeur spécialisé dans les techniques de gestion du carbone à l'université d'Edimbourg.

Le rapport du GIEC publié jeudi s'inscrit dans la préparation de la prochaine conférence sur le changement climatique qui se tiendra en décembre au Chili. La COP-25 est censée aboutir sur des moyens d'appliquer l'accord de Paris sur le climat de décembre 2015.

---

TUERIES AUX ÉTATS-UNIS: TRUMP ACCUEILLI PAR DES MANIFESTANTS À DAYTON ET EL PASO

EL PASO, Texas - Donald Trump s'est rendu mercredi au chevet de survivants des tueries de Dayton et d'El Paso, où des manifestants se sont rassemblés pour dénoncer ses discours jugés incendiaires sur l'immigration.

Les deux tueries, survenues le week-end dernier, ont fait 32 morts au total, en comptant l'un des tireurs. L'une au moins a été liée par la police à une idéologie d'extrême droite.

A El Paso, à la frontière avec le Mexique, le président américain a visité l'University Medical Center où sont soignés les rescapés de la fusillade qui a coûté la vie à 22 personnes samedi matin dans un supermarché Walmart.

Des centaines de manifestants étaient rassemblés dans un parc voisin pour condamner sa présence dans la ville texane. "Trump est raciste", "L'amour contre la haine", ou "Renvoyez-le !" - allusion à un slogan employé par Trump contre quatre élues démocrates issues de minorités -, pouvait-on lire sur les pancartes des protestataires.

---

LE PROBLÈME N'EST PAS LA CHINE MAIS LA FED, DIT TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump a une nouvelle fois critiqué mercredi la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, affirmant que le principal problème auquel devait faire face l'économie des Etats-Unis n'était pas la guerre commerciale avec la Chine mais la prudence stratégique de la Fed.

"Notre problème n'est pas la Chine - Nous sommes plus forts que jamais, l'argent coule à flots aux Etats-Unis tandis que la Chine perd des entreprises par milliers au profit d'autres pays et sa monnaie est assaillie - Notre problème est la Réserve fédérale", écrit le président américain dans une série de messages matinaux sur Twitter.

Selon lui, la Fed est "trop fière pour admettre son erreur d'avoir agi trop vite et d'être trop restrictive". Pour Donald Trump, la banque centrale américaine doit procéder à une nouvelle baisse de ses taux directeurs de manière plus importante et plus rapide.

---

CACHEMIRE: ISLAMABAD RÉDUIT SES RELATIONS AVEC L'INDE

ISLAMABAD - Le Pakistan a annoncé mercredi qu'il réduisait ses relations diplomatiques avec l'Inde et suspendait le commerce bilatéral en représailles à la décision de New Delhi de supprimer le statut d'autonomie de la partie indienne du Cachemire.

La question du Cachemire, ajoute le gouvernement pakistanais, sera par ailleurs portée devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Les forces armées pakistanaises sont parallèlement appelées à la plus grande vigilance.

Les autorités indiennes ont arrêté au moins 300 responsables politiques et militants séparatistes au Cachemire afin de limiter les risques de manifestation contre la révocation de l'autonomie dont disposait le territoire, a-t-on appris par ailleurs jeudi auprès de plusieurs sources à SRINAGAR, la plus grande ville du Jammu-et-Cachemire.

Le chiffre de 300 arrestations émane d'un responsable de la police indienne. Le quotidien indien Mail Today rapporte pour sa part que plus de 400 responsables politiques ont été assignés à résidence.

---

SYRIE: TURQUIE ET USA VONT CRÉER UN CENTRE D'OPÉRATIONS CONJOINTES

ISTANBUL - La Turquie et les Etats-Unis ont annoncé mercredi la création en Turquie d'un centre d'opérations conjointes destiné à coordonner et gérer la mise en place d'une "zone de sécurité" dans le nord-est de la Syrie.

Ce compromis, fruit de trois jours de discussions entre délégations militaires des deux pays, pourrait amener Ankara à renoncer pour l'instant à une opération dans la région.

Recep Tayyip Erdogan a annoncé dimanche le lancement imminent d'une offensive contre les forces kurdes soutenues par Washington dans le nord de la Syrie, à l'est de l'Euphrate.

---

TAPIE SOUHAITE LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UE

PARIS - L'homme d'affaires Bernard Tapie demande à chaque juridiction européenne qui a eu à connaître de l'affaire du Crédit Lyonnais, dans laquelle il a été relaxé le 9 juillet dernier, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

"J'espère que c'est la France qui les posera la première", écrit-il dans une tribune publiée par Le Figaro.

Les six prévenus, dont faisait également partie Stéphane Richard, le PDG d'Orange, étaient initialement jugés pour escroquerie, détournement de fonds publics et complicité de ces deux infractions.

Mais le tribunal n'a retenu finalement que la qualification d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, pour décider en fin de compte que l'accusation n'avait pas apporté la preuve de la culpabilité des prévenus.