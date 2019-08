L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 09H00 GMT (13/08)

ITALIE: LE SÉNAT DÉBAT DE lA DATE DE LA MOTION DE CENSURE

ROME - Le Sénat italien se réunit dans la journée pour débattre du calendrier de l'examen de la motion de défiance déposée par la Ligue de Matteo Salvini pour faire chuter le gouvernement de coalition en place depuis quatorze mois.

Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a prévu de s'exprimer devant le Sénat autour du 20 août.

Salvini, dont le parti est largement en tête dans les sondages, a fait éclater jeudi dernier la coalition formée avec le Mouvement 5 Etoiles, expliquant que le tandem ne fonctionnait plus.

Le ministre de l'Intérieur réclame des élections législatives anticipées avec l'espoir de pouvoir gouverner seul le pays.

---

LE TRAFIC AÉRIEN RESTE PERTURBÉ À HONG KONG, EN "ÉTAT DE PANIQUE" SELON CARRIE LAM

HONG KONG - Le mouvement de contestation a plongé Hong Kong dans un "état de panique et de chaos" dont le territoire mettra du temps à se relever, a déclaré mardi la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, au lendemain de la fermeture de l'aéroport international.

Le trafic aérien a repris mardi matin mais les autorités aéroportuaires ont prévenu qu'il devrait encore être perturbé durant la journée et des centaines de vols ont été annulés.

Le mouvement de contestation, né en avril du rejet d'un projet de loi qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale, s'est élargi depuis le mois de juin à des revendications plus larges, dont la démission de Carrie Lam et la protection des libertés et de l'autonomie dont jouit l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

Un haut responsable du Bureau des affaires de Hong Kong et Macao à Pékin a déclaré lundi voir "les germes du terrorisme" à l'oeuvre dans les dernières manifestations, un terme employé pour la première fois par le pouvoir central et qui conduit des juristes hongkongais à redouter que Pékin ne prépare la mise en oeuvre de l'arsenal légal antiterroriste pour mater la contestation.

A Londres, le dernier gouverneur britannique de Hong Kong, Chris Patten, a estimé mardi matin sur la BBC qu'une intervention de la Chine à Hong Kong serait une "catastrophe".

---

PARIS RÉCUSE DES OBSERVATIONS SUR LE TRANSFERT DE DJIHADISTES

PARIS - Le Quai d'Orsay a qualifié lundi de "pure spéculation" les observations d'une rapporteure spéciale de l'Onu à propos de l'implication éventuelle de la France dans le transfert de djihadistes du nord-est de la Syrie vers l'Irak.

La rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, a interpellé le gouvernement français à ce sujet via une lettre officielle, datée de lundi et révélée par Le Monde et Le Figaro.

La juriste française y pose la question du rôle qu'a pu jouer la France dans le transfert de certains de ses ressortissants depuis les zones contrôlées par les forces kurdes en Syrie vers l'Irak, où ces détenus encourent la peine de mort en raison de leur appartenance présumée à l'Etat islamique (EI).

De fait, onze Français, capturés en Syrie par les Forces démocratiques syriennes (FDS) puis remis aux autorités irakiennes en février dernier, ont depuis lors été condamnés à la peine capitale.

---

USA: BARR NOTE DES IRRÉGULARITÉS DANS LA DÉTENTION D'EPSTEIN

NEW YORK - L'Attorney General William Barr a dénoncé lundi de "graves irrégularités" dans les conditions de détention du financier Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel, qui a été retrouvé mort samedi, apparemment en raison d'un suicide, dans une prison fédérale de New York.

Epstein, 66 ans, a été retrouvé pendu dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC) à Manhattan où il était détenu après son arrestation le 6 juillet.

Il avait plaidé non coupable des accusations de trafic sexuel impliquant des mineures dont certaines étaient âgées de 14 ans.

S'exprimant devant l'Ordre fraternel de la Grande Loge à l'occasion de la conférence nationale biennale de la police à La Nouvelle-Orléans, William Barr a déclaré qu'il attachait une importance personnelle aux poursuites pénales engagées contre Epstein parce la mort de ce dernier privait les victimes de le voir traduit en justice.

A PARIS, la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a réclamé lundi l'ouverture d'une enquête sur les ramifications françaises de l'affaire Jeffrey Epstein.

L'enquête sur le financier américain qui s'est suicidé en prison avant son procès pour trafic sexuel de mineures "a mis en lumière des liens avec la France", écrit-elle dans un communiqué commun co-signé par Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'enfance.

"Il nous semble fondamental, pour les victimes, qu'une enquête soit ouverte en France afin que toute la lumière soit faite", déclarent-ils.

---

LES LIVREURS À VÉLO PROMETTENT UNE RENTRÉE AGITÉE

PARIS - Les livreurs de repas à vélo, qui dénoncent la nouvelle politique de rémunération de Deliveroo, entendent accentuer leur mouvement de grève à la rentrée pour faire plier la plate-forme et inciter le gouvernement à les protéger.

"Il y a une colère qui prend de l'ampleur, on veut conserver cette flamme jusqu'en septembre. C'est à ce moment-là que ça aura un impact sur le chiffre d'affaires de Deliveroo", dit à Reuters Jean-Daniel Zamor, président du Collectif des livreurs autonomes parisiens (CLAP 75).

Le collectif tente de fédérer les actions pour l'instant éparses que mènent depuis deux semaines des livreurs de Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Besançon, Limoges, Nice ou encore Toulouse pour s'opposer à la nouvelle politique de Deliveroo.

L'entreprise britannique a diminué au début du mois d'août la rémunération des petites courses pour revaloriser les moyennes et longues distances, délaissées par les livreurs car jugées moins rentables.