L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 09H15 GMT (16/09)

LES ETATS-UNIS SONT PRÊTS À AGIR APRÈS LES ATTAQUES EN ARABIE

WASHINGTON - Les Etats-Unis sont prêts à riposter aux attaques menées contre des infrastructures pétrolières saoudiennes, a annoncé dimanche Donald Trump, après qu'un haut responsable de son administration en a imputé la responsabilité à l'Iran.

Le chef de la Maison blanche a autorisé dimanche le recours aux réserves stratégiques américaines de pétrole après les deux attaques de drones contre des installations de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, qui ont réduit de moitié la production de pétrole du royaume d'Arabie saoudite, entraînant une diminution de 5% de la production mondiale.

Lundi matin, les cours du baril de Brent LCOc1 prenaient 8,29% à 65,21 dollars vers 07h30 GMT tandis que ceux du baril de brut WTI CLc1 gagnaient 7,58% à 59,01 dollars.

"Nous avons des raisons de croire que nous connaissons le coupable, nous sommes prêts à agir en fonction des vérifications, mais nous attendons du royaume de nous dire qui, selon eux, est à l'origine de cette attaque et de quelle manière nous allons procéder!", écrit Donald Trump sur Twitter.

S'appuyant sur des images du site dévasté, le cabinet de conseil Rapidan Energy Group estime que la reconstruction pourrait prendre plusieurs mois et prolonger d'autant la pénurie de production.

"Aramco dispose cependant d'infrastructures vacantes susceptibles de contribuer au maintien de la production au cours des opérations de maintenance", dit Rapidan.

La France a de son côté condamné des attaques qui ne peuvent "qu'aggraver les tensions et les risques de conflit dans la région" et assuré l'Arabie saoudite de sa "pleine solidarité".

VOIR AUSSI

CHRONOLOGIE Le Golfe sous tension

---

TUNISIE: DEUX CANDIDATS HORS SYSTÈME AFFIRMENT S'ÊTRE QUALIFIÉS POUR LE SECOND TOUR

TUNIS - Deux candidats hors système, l'universitaire Kaïs Saïd et le magnat des médias Nabil Karoui, incarcéré depuis trois semaines pour fraude fiscale, ont revendiqué dimanche soir leur qualification pour le second tour de l'élection présidentielle en Tunisie.

Les sept millions d'électeurs tunisiens étaient appelés aux urnes pour le premier tour d'un scrutin qui désignera le successeur du président Béji Caïd Essebsi, mort en juillet. Les bureaux de vote ont fermé à 18h00 (17h00 GMT) et aucun résultat officiel n'a été diffusé.

Mais Kaïs Saïd, professeur de droit, qui était un inconnu avant la campagne, a déclaré que les sondages réalisés à la sortie des urnes le donnaient en tête du premier tour.

Un peu plus tôt dans la soirée, le porte-parole de Nabil Karoui avait affirmé que l'homme d'affaires incarcéré depuis le 23 août pour fraude fiscale et blanchiment d'argent serait lui aussi présent au second tour, le 13 octobre prochain.

VOIR AUSSI

CHRONOLOGIE La Tunisie depuis la chute de Ben Ali

---

ALGÉRIE: LA PRÉSIDENTIELLE FIXÉE AU 12 DÉCEMBRE

ALGER - L'élection présidentielle en Algérie aura lieu le 12 décembre prochain, a annoncé dimanche le président par intérim, Abdelkader Bensalah, lors d'une allocution télévisée.

Après plusieurs semaines de manifestations, le président Abdelaziz Bouteflika, qui était au pouvoir depuis 1999, a démissionné le 2 avril dernier sans mettre fin à la mobilisation.

Les contestataires réclament un renouvellement complet de la classe dirigeante avant la tenue de la présidentielle. Une manifestation appuyant cette demande a mobilisé des dizaines de milliers de manifestants vendredi dans les rues d'Alger.

L'armée en revanche s'est prononcée pour un scrutin cette année. Et le calendrier exposée par Bensalah coïncide avec la prise de position du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaed Saleh.

---

SALVINI PROMET DES RÉFÉRENDUMS POUR COMBATTRE LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

PONTIDA, Italie - Matteo Salvini, écarté du gouvernement italien à l'occasion d'un spectaculaire changement de coalition, a annoncé dimanche que la Ligue, son parti d'extrême droite, allait déclencher une série de référendums pour tenter de faire barrage aux réformes projetées par le nouvel exécutif.

La législation italienne prévoit qu'un référendum doit être organisé si ses promoteurs réunissent au moins 500.000 signatures.

L'ex-ministre de l'Intérieur, qui réunissait ses troupes en Lombardie, a par ailleurs accusé de trahison ses anciens alliés du Mouvement 5 Etoiles (M5S), avec lesquels il a gouverné pendant quatorze mois.

D'après la Ligue, 80.000 partisans avaient fait dimanche le déplacement vers Pontida. C'est dans cette même ville qu'un Salvini triomphant avait annoncé l'an dernier que la Ligue allait gouverner l'Italie pendant les trente années à venir.

L'expérience a duré un an à peine, avant de tourner court sous l'impulsion de Salvini, qui pensait forcer un retour anticipé aux urnes en faisant éclater la coalition mais n'avait pas anticipé la formation d'une coalition M5S-PD.

VOIR AUSSI

La tentation centriste de Renzi menace déjà la nouvelle donne politique en Italie

---

BREXIT: JOHNSON A RENDEZ-VOUS AVEC JUNCKER

LONDRES - Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'entretiendra ce lundi avec le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et Michel Barnier, négociateur en chef des Européens.

---

HEURTS À HONG KONG APRÈS UN APPEL DES MANIFESTANTS À LONDRES

HONG KONG - De nouveaux heurts ont éclaté dimanche entre la police et des milliers de manifestants qui défilaient près du Parlement et du siège de l'exécutif à Hong Kong, après s'être rassemblés plus tôt dans la journée devant le consulat britannique, où ils ont demandé à l'ancienne puissance coloniale de veiller à ce que Pékin honore ses engagements en matière de libertés.

La police a tiré des grenades de gaz lacrymogène et utilisé un canon à eau pour disperser les protestataires, toujours aussi déterminés après des mois de contestation née du rejet d'un projet de loi d'extradition vers la Chine désormais retiré.