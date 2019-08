L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 09H30 GMT (28/08)

BREXIT-BORIS JOHNSON VEUT METTRE LE PARLEMENT HORS SESSION PLUS LONGTEMPS

LONDRES - Le gouvernement britannique a fait savoir qu'il souhaitait prolonger jusqu'au 14 octobre la période durant laquelle le Parlement ne siège pas, mais affirme que ce n'est pas pour empêcher l'opposition de faire capoter son plan pour le Brexit.

Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a fait savoir qu'il ferait tout son possible pour empêcher un Brexit sans accord. Une telle éventualité, a-t-il dit, mettrait le Royaume-Uni à la merci du président Donald Trump et des entreprises américaines.

Boris Johnson a fait savoir que le Royaume-Uni quitterait l'UE le 31 octobre, avec ou sans accord.

Les partis d'opposition ont d'ailleurs annoncé mardi un accord de coopération en vue de prévenir un "no deal", après des discussions entre Jeremy Corbyn, le Parti national écossais (SNP), les libéraux-démocrates, le Parti Vert et le Groupe indépendant pour le changement.

---

LA FRANCE PROPOSE SYLVIE GOULARD À LA COMMISSION EUROPÉENNE

PARIS - La France a proposé Sylvie Goulard, éphémère ministre des Armées au début de son quinquennat, comme candidate pour la Commission européenne, a-t-on appris mercredi de source diplomatique française.

Il revient désormais à la future présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen, d'accepter ou non les dossiers soumis par les Etats membres puis d'attribuer aux candidats retenus un portefeuille dans l'équipe qui entrera en fonctions le 1er novembre prochain.

Ex-députée européenne élue sous les couleurs du MoDem et désormais sous-gouverneure de la Banque de France, Sylvie Goulard, 54 ans, a dirigé le ministère des Armées pendant un mois, en 2017, avant de démissionner en raison des soupçons d'emplois fictifs du MoDem au Parlement européen.

---

ITALIE

LES DISCUSSIONS M5S-PD VONT SE POURSUIVRE MERCREDI

ROME - Les discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement italien entre le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et le Parti démocrate (PD, centre gauche) ont repris dans une atmosphère "positive" et vont se poursuivre mercredi, ont déclaré des élus des deux partis.

Le président de la République Sergio Mattarella a donné aux deux partis jusqu'à mercredi pour sceller un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement, après la désintégration de la coalition formée par le M5S et la Ligue (extrême droite) qui était au pouvoir depuis juin 2018. Si les deux partis ne parviennent pas à s'entendre, le chef de l'Etat nommera un gouvernement intérimaire et organisera des élections anticipées.

---

TROIS POLICIERS PALESTINIENS TUÉS DANS DES EXPLOSIONS À GAZA

GAZA - Trois policiers palestiniens ont été tués mardi dans des explosions qui ont frappé deux postes de contrôle de la police situés dans la bande de Gaza, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans l'enclave palestinienne.

Un porte-parole de l'armée israélienne a dit ne pas être au courant d'aucune implication d'Israël dans les incidents.

---

LES PAYS VOISINS DU BRÉSIL APPELLENT À UN PACTE POUR LA PROTECTION DE L'AMAZONIE

LIMA - Le Pérou et la Colombie ont appelé mardi les pays amazoniens à participer à une rencontre le mois prochain sur les incendies qui font rage au Brésil et en Bolivie et à conclure un pacte pour la protection de la plus grande forêt tropicale du monde.

La réunion devrait se tenir le 6 septembre dans la région amazonienne de Leticia, en Colombie, ont annoncé les deux pays dans un communiqué à l'issue d'une rencontre entre le président péruvien Martin Vizcarra et son homologue colombien Ivan Duque.

Le sort de l'Amazonie a déclenché une passe d'armes à distance entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président français accusant son homologue brésilien d'avoir "menti" sur ses engagements climatiques lors du sommet du G20 en juin dernier.

Jair Bolsonaro a demandé mardi à Emmanuel Macron de retirer ses "insultes", faute de quoi son pays n'acceptera pas l'enveloppe d'urgence de 20 millions de dollars proposée par les pays du G7 pour aider les Etats amazoniens à lutter contre les incendies en cours.

Le gouvernement brésilien a ensuite annoncé qu'il acceptait toute l'aide étrangère des organisations ou des pays pour éteindre les incendies en Amazonie, à condition de décider de son utilisation.

---

LIMA - Le Pérou et la Colombie ont appelé mardi les pays amazoniens à participer à une rencontre présidentielle le mois prochain sur les incendies qui font rage au Brésil et en Bolivie et à conclure un pacte pour la protection de la plus grande forêt tropicale du monde.

La réunion devrait se tenir le 6 septembre dans la région amazonienne de Leticia, en Colombie, ont annoncé les deux pays dans un communiqué à l'issue d'une rencontre entre le président péruvien Martin Vizcarra et son homologue colombien Ivan Duque.

Martin Vizcarra a estimé que le but de cette réunion était que les pays s'engagent dans un plan commun de protection de la forêt tropicale du bassin amazonien, partagé par le Brésil, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, l'Equateur, la Bolivie, Guyana et le Suriname.

Les incendies ne se limitent pas au Brésil: au moins 10.000 km 2 (un million d'hectares) brûlent en Bolivie, près de la frontière avec le Paraguay et le Brésil.

---

FRANCE-NOUVELLE HAUSSE DES EMBAUCHES DANS LE SECTEUR PRIVÉ

PARIS - Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois dans le secteur privé, hors intérim, a progressé de 0,7% en juillet en France après une hausse de 2,6% le mois précédent, selon les données publiées mercredi par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

La progression sur un an est de 4,0%.

La hausse de juillet a été alimentée par les déclarations d'embauche en CDI (+1,6%) tandis que celles en CDD sont restées quasiment stables (-0,2%).