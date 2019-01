L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 10H00 GMT (02/01)

(bien lire tentative dans le titre, conformément au texte)

ALLEMAGNE/ATTAQUE XENOPHOBE-LE SUSPECT INCULPÉ DE TENTATIVE DE MEURTRE

BERLIN - L'homme qui a foncé par deux fois sur la foule dans la nuit de lundi à mardi en Allemagne, faisant huit blessés, a été inculpé de tentative de meurtre.

Cet Allemand âgé de 50 ans a été arrêté après avoir précipité sa Mercedes sur des personnes qui fêtaient le nouvel an, à Bottrop et à Essen. Huit étrangers ont été blessés.

Toutes les personnes blessées sauf une étaient originaires de Syrie et d'Afghanistan. Le huitième homme, victime d'une blessure à la jambe, est un Turco-Allemand de 34 ans originaire d'Essen.

---

DANEMARK-SIX MORTS DANS UN ACCIDENT DE TRAIN SUR UN PONT

COPENHAGUE - Six personnes ont été tuées mercredi dans un accident de train survenu sur un pont au Danemark, selon un bilan fourni par la compagnie ferroviaire DSB.

Le train, qui se dirigeait vers la capitale, Copenhague, a été heurté par des objets provenant d'un train de marchandises.

L'accès au train est compliqué par les conditions météo. Une forte tempête souffle sur le Danemark. Le train est immobilisé sur la liaison fixe du Grand Belt qui relie les deux principales îles du Danemark, Seeland et la Fionie.

---

PHILIPPINES : 85 MORTS DUS À UNE TEMPÊTE TROPICALE

MANILLE - Glissements de terrain et inondations dus à une dépression tropicale ont fait 85 morts aux Philippines. Vingt personnes sont portées disparues.

Les autorités ont mis trois provinces en "état de calamité" pour leur donner accès aux fonds d'urgence.

En INDONÉSIE, les glissements de terrain ont fait 15 morts.

---

PLUS DE 500 MORTS DANS DES CATASTROPHES AÉRIENNES EN 2018

WASHINGTON - Après les 13 morts de 2017, l'aviation civile a compté plus de 500 victimes dans le monde en 2018, tout en restant l'un des moyens de transport les plus sûrs, selon la firme de conseil To70 et le collecteur de données Aviation Safety Network.

Le taux d'accidents mortels dans l'aviation civile n'a cessé de baisser depuis 20 ans dans le monde. En 2005, le nombre de décès était encore de 1.015.

Malgré la hausse de la mortalité, 2018 reste la troisième année la plus sûre en termes d'accidents mortels et la neuvième plus sûre en termes de décès.

---

USA-NOUVEAU CONGRÈS JEUDI, L'ADMINISTRATION TOUJOURS BLOQUÉE

WASHINGTON - Le Congrès des Etats-Unis devait se réunir mercredi pour une dernière séance avant la nouvelle législature alors que l'administration américaine est partiellement fermée depuis une dizaine de jours en l'absence d'accord sur son financement.

Jeudi, les démocrates seront majoritaires dans la nouvelle Chambre des représentants de la législature 2019-2020 issue des élections de mi-mandat du mois de novembre. Au Sénat, les républicains du camp de Donald Trump restent majoritaires.

A la Chambre, les démocrates commenceront leur travail en examinant un plan de financement de l'administration en deux parties visant à mettre fin au "shutdown".

Donald Trump a déclenché la fermeture partielle de l'administration le 22 décembre en insistant pour que l'enveloppe des dépenses visant à son financement prévoie un montant de cinq milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) pour financer un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Le président présente ce mur comme un élément-clé de sa stratégie de lutte contre l'immigration clandestine.

---

JAIR BOLSONARO A PRIS SES FONCTIONS A LA TÊTE DU BRÉSIL

BRASILIA - Jair Bolsonaro, premier président du Brésil issu de l'extrême droite depuis la dictature militaire, a prêté serment mardi à Brasilia, en s'engageant à lutter contre la corruption et la violence endémique et à défendre l'économie de marché.

L'accession au pouvoir de cet ancien officier âgé de 63 ans a été facilitée par le rejet dans l'électorat du Parti des travailleurs, la formation de gauche qui a dirigé le Brésil pendant treize des quinze dernières années avant d'être emportée par des scandales de corruption à répétition.

Jair Bolsonaro, qui est ouvertement nostalgique de la junte militaire au pouvoir de 1964 à 1985, a promis d'employer la manière forte contre les gangs de trafiquants de drogue qui gangrènent le pays.

Il entend aussi modifier le cap du Brésil en matière de politique étrangère, voulant diminuer l'engagement du pays dans les blocs régionaux comme le Mercosur pour privilégier les relations bilatérales, et aligner sa politique sur celle du président américain Donald Trump, notamment en matière environnementale.

---

L'INDÉPENDANCE DE TAIWAN MÈNERAIT AU DÉSASTRE-XI JINPING

PEKIN - L'indépendance de Taiwan mènerait à un "terrible désastre", a déclaré mercredi le président chinois Xi Jinping, qui a prôné des efforts destinés à une "réunification" pacifique avec l'île mais a prévenu que la Chine n'avait pas renoncé à l'usage de la force pour mettre Taiwan sous son contrôle.

La Chine considère l'île autonome comme une province rebelle ayant vocation à revenir à terme dans son giron.

A TAIPEI, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a répondu que l'île n'accepterait pas une formule du type "un pays, deux systèmes" avec la Chine et que les négociations entre la Chine et Taïwan devaient se faire de gouvernement à gouvernement.

La formule "un pays, deux systèmes" avait été employée par l'ancien dirigeant chinois Deng Xiaoping en 1997 en prévision de la rétrocession par le Royaume-Uni de Hong Kong à la Chine pour expliquer que le territoire britannique pouvait réintégrer le giron communiste chinois en conservant son système capitaliste.

---

FRANCE-HAMON : MÉLENCHON A "QUITTÉ LES RIVES DE LA GAUCHE"

PARIS - L'ex-ministre socialiste Benoît Hamon a accusé mercredi Jean-Luc Mélenchon d'avoir "quitté les rives de la gauche", comme en témoignent selon lui les louanges que le chef de file de La France insoumise a adressées à Eric Drouet, figure des "Gilets jaunes".

Dans une note publiée le 31 décembre sur son site personnel, Jean-Luc Mélenchon a exprimé sa "fascination" pour Eric Drouet, comparé à un révolutionnaire du XVIIIe siècle, et salué à la fois sa "détermination" et son "incroyable aptitude au combat".

Ce chauffeur routier, sans affiliation politique, s'est rendu célèbre en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux, ce qui lui a valu d'apparaître comme l'un des porte-parole de facto des "Gilets jaunes" puis d'être reçu fin novembre au ministère de la Transition écologique.

Interpellé fin décembre à Paris, il doit comparaître le 5 juin devant le tribunal correctionnel pour "port d'arme prohibé de catégorie D", "participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations" et "organisation illicite d'une manifestation sur la voie publique".