L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 10H00 GMT (24/12)

INDONÉSIE: AU MOINS 281 MORTS APRÈS LE TSUNAMI

LABUAN, Indonésie - Le bilan du tsunami qui a frappé samedi soir les côtes des îles indonésiennes de Java et de Sumatra après une éruption du volcan Anak Krakatoa s'est alourdi lundi à 281 morts, alors que les équipes de secours continuaient de fouiller les décombres à la recherche de survivants.

Des centaines d'habitations, d'hôtels, de magasins ont été détruits ou endommagés par le passage du tsunami, survenu presque sans laisser le temps d'alerter les populations des rivages du détroit de la Sonde, et des milliers de personnes ont dû se réfugier sur des positions plus élevées.

On compte également un millier de blessés.

Les autorités ont prévenu les habitants et les touristes des régions riveraines du détroit de la Sonde, qui sépare Java et Sumatra, de ne pas s'approcher des plages. L'alerte aux fortes marées a été prolongée jusqu'à mercredi.

Dwikorita Karnawati, le directeur de l'Agence météorologique nationale, a précisé lundi que l'éruption avait provoqué un glissement de terrain vers l'océan qui a ensuite déclenché le tsunami.

Le président Joko Widodo s'est rendu lundi dans les zones sinistrées.

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,5 a provoqué un tsunami géant qui a tué 226.000 personnes le long des côtes de l'océan Indien, dont plus de 126.000 en Indonésie.

GRAPHIQUE Le tsunami en Indonésie: https://tmsnrt.rs/2RdjsMd

---

SELON TRUMP, ERDOGAN A PROMIS D'ÉRADIQUER L'EI EN SYRIE

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré tard dimanche soir que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lui avait affirmé que la Turquie allait "éradiquer" ce qui reste du groupe Etat islamique en Syrie.

"Le président Erdogan de Turquie m'a très fermement informé qu'il éradiquerait ce qui reste de l'EI en Turquie", écrit https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1077064829825966081 le président américain sur son fil Twitter.

"Nos soldats rentrent à la maison !", conclut Trump, qui a annoncé mercredi dernier le retrait des quelque 2.000 soldats américains déployés en Syrie, pour l'essentiel en soutien des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance de combattants arabo-kurdes qui opèrent dans le nord de la Syrie.

La décision surprise de Trump de retirer les troupes américaines de Syrie a semé la consternation dans certaines capitales alliées des Etats-Unis et conduit à la démission du secrétaire américain à la Défense, James Mattis.

Les Kurdes syriens redoutent d'être les victimes collatérales de ce retrait. Les miliciens kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), soutenus par Washington mais considérés comme des terroristes par Ankara, craignent de se retrouver pris dans un étau entre l'armée turque et les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés.

Emmanuel Macron, lors de son déplacement au Tchad, a critiqué dimanche la décision de Donald Trump, jugeant qu'un allié se devait "d'être fiable" et appelant les Etats-Unis à la responsabilité quant à l'avenir des combattants kurdes.

"Etre alliés, c'est combattre épaule contre épaule, c'est la chose la plus importante pour un chef d'Etat et chef des armées", a-t-il dit. "Un allié se doit d'être fiable."

---

TOUJOURS PAS D'ACCORD BUDGÉTAIRE AUX USA, LE "SHUTDOWN" SE POURSUIT

WASHINGTON - L'impasse budgétaire s'est prolongée dimanche aux Etats-Unis, où le secrétaire général et directeur des services budgétaires de la Maison blanche, Mick Mulvaney, estime que le blocage partiel de l'administration fédérale pourrait se poursuivre jusqu'au 3 janvier.

Ce "shutdown" découle de l'incapacité de Donald Trump et du Congrès à s'entendre sur une loi de finance du fait des sommes exigées par le président américain pour construire un mur à la frontière avec le Mexique.

Le Sénat a ajourné ses travaux samedi, avec reprise prévue le 27 décembre.

Le chef de la majorité républicaine à la chambre haute du Congrès, Mitch McConnell, a esquissé la possibilité d'une convocation du Sénat à tout moment en cas d'accord, mais étant donné la difficulté d'organiser des votes au Congrès pendant la période de Noël, une résolution rapide de la situation paraît peu probable.

"Il est tout à fait possible que ce 'shutdown' se poursuive au-delà du 28 décembre et jusqu'à l'inauguration du nouveau Congrès (ndlr, le 3 janvier)", a déclaré Mick Mulvaney, invité dimanche sur Fox News. "Je ne pense pas que les choses évolueront très rapidement dans les prochains jours", a-t-il expliqué.

---

LA JUSTICE BIRMANE EXAMINE L'APPEL DES DEUX JOURNALISTES DE REUTERS

RANGOUN - La justice birmane a examiné lundi le recours en appel des deux journalistes de Reuters condamnés à sept ans de prison en Birmanie pour violation de la législation birmane sur les secrets d'Etat.

Les deux journalistes birmans, Wa Lone, 32 ans, et Kyaw Soe Oo, 28 ans, ont été condamnés en septembre pour détention de secrets d'Etat alors qu'ils enquêtaient sur le massacre de dix Rohingyas (musulmans apatrides) au cours d'une opération de l'armée menée voici un peu plus d'un an dans l'ouest de la Birmanie.

Les avocats des journalistes ont fait appel de leur condamnation, dénonçant un coup monté par la police mais aussi des vices de forme et l'incapacité de l'accusation à prouver les éléments clés du délit.

Pendant une heure, ils ont développé leurs arguments devant une cour d'appel de Rangoun avant que la séance ne soit ajournée. Aucune date n'a été fixée pour la suite de la procédure.

---

RAVALOMANANA DÉNONCE DES FRAUDES ÉLECTORALES À MADAGASCAR

ANTANANARIVO - Andry Rajoelina est en tête du dépouillement en cours du deuxième tour de l'élection présidentielle à Madagascar, a annoncé dimanche soir la commission électorale, provoquant aussitôt des accusations de fraude de la part de son adversaire, Marc Ravalomanana.

Après décompte de près de 90% des bureaux de vote, Rajoelina est crédité de 55,06% des suffrages exprimés le 19 décembre, contre 44,94% pour Ravalomanana.

"La fraude et la violence ont prévalu et cela a un impact sur ces résultats", a réagi ce dernier dans une déclaration diffusée dimanche. "Les résultats de cette élection ne sont pas crédibles et cette élection n'est pas transparente", ajoute-t-il.