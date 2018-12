L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 10H00 GMT (26/12)

USA/MIGRANTS-PROCÉDURES REVUES APRÈS LA MORT D'UN SECOND ENFANT

WASHINGTON - Le service américain des douanes et de protection des frontières (CBP) a annoncé une série de changements dans sa politique de suivi des migrants après la mort d'un deuxième enfant en détention ce mois-ci, selon CNN.

Le CBP va notamment effectuer des contrôles médicaux supplémentaires sur tous les enfants sous sa garde. Les enfants de moins de 10 ans seront tout particulièrement surveillés, rapporte la chaîne d'informations en continu.

Un garçon de huit ans venu du Guatemala est mort le jour de Noël après avoir été appréhendé en compagnie de son père par des agents des douanes américaines.

C'est la deuxième fois depuis le début du mois qu'un enfant de migrant meurt après avoir été arrêté à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Le 8 décembre, une fillette de sept ans, également originaire du Guatémaltèque, est morte dans des circonstances similaires dans un hôpital d'El Paso. Son cercueil a été acheminé lundi dans le village de sa famille.

---

PROCÈS À HUIS-CLOS D'UN CÉLÈBRE AVOCAT EN CHINE

TIANJIN, Chine - Le procès pour subversion de Wang Quanzhang, éminent avocat et défenseur des droits de l'homme, s'est ouvert mercredi à huis-clos à Tianjin dans le nord-est de la Chine.

Plusieurs diplomates occidentaux qui se trouvaient devant le palais de justice de Tianjin n'ont pas été autorisés à entrer.

Wang Quanzhang, qui s'occupait de cas sensibles, tels que la défense des membres du mouvement spirituel interdit Falun Gong ou de plaintes pour tortures par la police, est porté disparu depuis août 2015, époque d'une opération de répression à grande échelle des militants des droits de l'homme.

Le président chinois Xi Jinping a accentué la répression de la dissidence depuis son arrivée au pouvoir il y a six ans. Des centaines d'avocats et de militants des droits de l'homme ont été arrêtés et des dizaines de personnes emprisonnées.

---

LE JAPON VEUT REPRENDRE LA CHASSE COMMERCIALE À LA BALEINE

TOKYO - Le Japon a annoncé mercredi son intention de quitter la Commission baleinière internationale (CBI), l'organisme chargé de réglementer la chasse à la baleine, et de relancer la pêche commerciale des cétacés à partir du mois de juillet.

Le Japon mène ce qu'il qualifie de chasse à la baleine à des fins de recherche scientifique depuis 1987 après le moratoire international sur la chasse à la baleine décidé en 1986. Tokyo tentait depuis longtemps d'obtenir l'autorisation de la CBI de reprendre la pêche commerciale.

L'annonce a attiré les critiques de groupes de protection des baleines et des pays de l'Océanie. L'Australie s'est dite "extrêmement déçue". La Nouvelle-Zélande a regretté la chasse "obsolète et inutile" des mammifères marins.

Le Japon limitera sa chasse à la baleine à ses propres eaux territoriales et à sa zone économique exclusive (ZEE), a déclaré le secrétaire général du gouvernement, Yoshihide Suga.

---

INDONÉSIE-LES AUTORITÉS CRAIGNENT UNE NOUVELLE DÉFERLANTE

TANJUNG LESUNG, Indonésie - Les autorités indonésiennes s'inquiètent des conditions météorologiques extrêmes et des fortes marées près du volcan Anak Krakatoa et invitent les habitants à s'éloigner des côtes frappées ce week-end par un tsunami qui a fait 429 morts.

Le dernier bilan fourni par l'agence de gestion des catastrophes faisait état de plus de 1.400 blessés et 154 disparus.

L'Anak Krakatoa est entré en éruption samedi soir peu après 21h00 locales, 24 minutes avant que le tsunami ne frappe les côtes indonésiennes. Ce volcan crachait de la lave et des cendres depuis plusieurs mois.

Se basant sur des images prises par le satellite Sentinel-1 de l'Agence spatiale européenne (ESA), des scientifiques ont observé qu'une partie importante du flanc sud de l'île volcanique, l'équivalent de 90 stades de football, avait glissé vers l'océan peu avant le tsunami.

L'Agence météorologique nationale a averti mardi soir que les conditions météorologiques extrêmes près du volcan pourrait rendre le cratère encore plus fragile.

GRAPHIQUE Le tsunami en Indonésie: https://tmsnrt.rs/2RdjsMd

---

DONALD TRUMP PRÊT À FAIRE DURER LE "SHUTDOWN"

WASHINGTON - Donald Trump a répété mardi que le blocage d'une partie de l'administration fédérale américaine durera tant qu'il n'aura pas obtenu satisfaction sur le financement du mur qu'il veut faire construire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

Une partie du gouvernement américain est fermé depuis samedi et aucun effort tangible n'est perceptible afin de rouvrir les administrations touchées par ce "shutdown".

Le président des Etats-Unis a renouvelé ses attaques contre la Réserve fédérale américaine, l'accusant de procéder à une hausse trop rapide de ses taux.

---

PLUS DE 1,7 MILLION DE SIGNATURES SUR LA PÉTITION CLIMAT

PARIS - Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, voit dans le succès de la pétition sur le climat lancée voici une semaine par quatre associations de défense de l'environnement une réponse au mouvement "Gilets jaunes".

Le site internet "L'Affaire du siècle" affichait mardi plus de 1,7 million de signataires, un record en France, loin devant la pétition des "Gilets jaunes" réclamant une baisse du prix des carburants (plus de 1,168 million de signataires), à laquelle Emmanuel Macron a répondu le 20 décembre.

Interrogé par Le Parisien, François de Rugy se déclare "agréablement surpris" et "heureux que les citoyens s'expriment pour lutter contre le dérèglement climatique". "Mon hypothèse est que le succès de cette pétition est peut-être aussi une réplique aux mouvements des Gilets jaunes, qui parlent parfois de l'écologie comme d'un problème", dit-il.