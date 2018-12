L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 10H00 GMT (28/12)

L'ARMÉE SYRIENNE PREND POSSESSION DE MANBIJ

BEYROUTH - L'armée syrienne a pris position vendredi à Manbij, annonce son état-major, après l'appel en ce sens des rebelles kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), qui craignent une offensive turque.

Cet appel témoigne de l'inquiétude suscitée par le retrait des forces américaines que Donald Trump a annoncé récemment. Les 2.000 GIs présents en Syrie conseillent les rebelles des Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance arabo-kurde dont les YPG sont la principale composante.

---

LE DJIHADISTE CHÉRIF MIS EN EXAMEN ET PLACÉ EN DÉTENTION

PARIS - Le djihadiste français Peter Chérif a été mis en examen jeudi du chef d'association de malfaiteurs terroriste criminelle en récidive et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Paris.

Il devra d’autre part exécuter la peine de cinq ans de prison prononcée à son encontre par un tribunal correctionnel le 10 mars 2011. Il est mis examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte sur le fondement d'une enquête préliminaire lancée en mai 2017, visant son séjour dans les zones du Moyen-Orient où ont sévi ou sévissent encore les mouvements islamistes extrémistes tels qu'Al Qaïda et le groupe Etat islamique.

Proche des frères Chérif et Saïd Kouachi, les auteurs de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015, Peter Chérif, alias Abou Hamza, 36 ans, ancien délinquant converti à l'islam radical au début des années 2000, a notamment fait partie de la filière dite des Buttes-Chaumont, à Paris.

---

L'ELYSÉE SOMME BENALLA DE S'EXPLIQUER SUR SES ACTIVITÉS

PARIS - L'Elysée a confirmé jeudi avoir demandé à Alexandre Benalla des explications sur "d'éventuelles missions personnelles et privées" qu'il aurait menées quand il travaillait pour la présidence, Mediapart affirmant pour sa part que l'ex-chargé de mission continuait de voyager avec un passeport diplomatique.

Selon le quotidien Le Monde, qui a révélé cette demande d'explication, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron a écrit le 22 décembre à Alexandre Benalla, licencié en juillet par l'Elysée, pour solliciter "toutes informations pertinentes" sur les activités de "consultant" dont il se prévaut désormais.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé avoir a demandé à Alexandre Benalla "par lettre recommandée du 26 juillet 2018, de restituer les deux passeports diplomatiques en sa possession", émis les 20 septembre 2017 et 24 mai 2018.

Le ministère a déclaré jeudi qu'il "examine les suites à donner, y compris judiciaires".

---

BRÈVE SÉANCE DU CONGRÈS AMÉRICAIN, AUCUNE MESURE POUR SORTIR DU "SHUTDOWN"

WASHINGTON - Les deux chambres du Congrès ont tenu une brève séance, jeudi, mais n'ont pris aucune mesure visant à mettre fin au "shutdown" partiel en cours, avant d'ajourner ensuite leurs travaux.

Le Sénat et la Chambre des représentants n'ont rien entrepris pour rétablir les financements pour les quelque 20% des services gouvernementaux affectés par ce shutdown, qui en était à son sixième jour jeudi.

Ce "shutdown" devrait de ce fait se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine et il pourrait durer une partie du mois de janvier. Il s'agit du troisième shutdown de l'année; les deux premiers ont été de courte durée.

"Le président a dit clairement que tout projet de loi permettant de financer les activités du gouvernement devait financer de manière appropriée la sécurité aux frontières", a dit jeudi la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

---

CLIMAT/2018-LES 10 CATASTROPHES LES PLUS GRAVES ONT COÛTÉ $85 MD

LONDRES - Les dix plus graves catastrophes dues au changement climatique de 2018 ont causé au moins 84,8 milliards de dollars (74,4 milliards d'euros) de dégâts, selon un étude de l'organisation humanitaire Christian Aid publiée jeudi.

"Ce rapport montre que, pour beaucoup, le changement climatique a d'ores et déjà des conséquences dévastatrices sur les conditions de vie et les moyens de subsistance", souligne Kat Kramer, directrice l'ONG pour les questions climatiques, dans un communiqué.

Les catastrophes naturelles liées au réchauffement les plus coûteuses de l'année ont été les ouragans Florence et Michael, qui ont causé au moins 32 milliards de dollars (28 milliards d'euros) de dégâts aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique centrale, d'après les auteurs du rapport.

---

PÉKIN PROMET DE MULTIPLIER LES CONTRÔLES ANTIPOLLUTION

PEKIN - Le ministère chinois de l'Environnement a promis vendredi de multiplier dès l'année prochaine les inspections dans le secteur public pour veiller au respect des normes antipollution.

Les contrôles porteront sur une large gamme d'activités très consommatrices d'énergie telles que le raffinage de pétrole, la sidérurgie ou l'industrie chimique, a précisé Liu Changgen, chef de l'équipe d'inspection centrale du ministère, lors d'un point de presse.

"Nous effectuerons des inspections approfondies et étendrons les contrôles aux agences ministérielles et aux entreprises publiques", a-t-il souligné, précisant que le ministère aurait recours à des images satellite et à l'analyse de données en grand nombre pour détecter les infractions.

---

FRANCE-LE NOMBRE DE PARTICULIERS EMPLOYEURS A ENCORE RECULÉ EN 2017

PARIS - Le nombre de particuliers employeurs à domicile a reculé de 0,1% en 2017, à environ 1,9 million, une quasi-stabilisation après sept années de baisses consécutives, selon les chiffres publiés vendredi par l'Acoss, la caisse nationale de l'Urssaf.

Cette évolution s’explique par une nouvelle baisse du nombre d’employeurs hors gardes d’enfants (-0,3%, à plus de 1,8 million), le nombre d’employeurs de garde d’enfant à domicile restant dynamique (+2,6%, à près de 100.000).

La masse salariale nette de l’emploi à domicile a augmenté de 0,3%, tandis que le nombre d’heures déclarées a diminué de 1,6%.

Le nombre de particuliers recourant à une assistante maternelle hors domicile recule quant à lui de 1,9%, à environ 800.000, portant le nombre total de particuliers employeurs à environ 2,7 millions fin 2017, en baisse de 0,7%.