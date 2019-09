L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (01/09)

LES TAXES MAJORÉES ENTRENT EN VIGUEUR AUX USA ET EN CHINE

PEKIN - Les Etats-Unis et la Chine ont commencé dimanche matin à prélever des droits de douane majorés sur leurs importations mutuelles, marquant une nouvelle escalade dans le conflit commercial qui les oppose en dépit de la volonté d'apaisement affichée récemment par Washington et Pékin.

La Chine a relevé ses taxes sur environ 75 milliards de dollars d'importations américaines, de 5% ou 10% en fonction des produits.

De leur côté, les Etats-Unis perçoivent désormais 15% de droits de douane sur plus de 125 milliards de dollars de produits chinois qui étaient jusque-là non taxés. Parmi ces produits figurent les montres connectées, les casques Bluetooth et de nombreux produits vestimentaires.

Le président américain Donald Trump a indiqué vendredi que les négociateurs américains et chinois poursuivaient les discussions commerciales et qu'une réunion entre représentants des deux pays aurait bien lieu en septembre.

---

LES ACCÈS À L'AÉROPORT DE HONG KONG PERTURBÉS

HONG KONG - Des centaines de manifestants pro-démocratie perturbaient les accès à l'aéroport international de Hong Kong dimanche, au lendemain d'une marche qui a donné lieu à de nouveaux heurts entre contestataires et forces de l'ordre.

La circulation des trains se rendant à l'aéroport était suspendue dimanche après-midi et le trafic automobile fortement ralenti aux abords de l'infrastructure à l'appel des chefs de file du mouvement de contestation qui ébranle depuis juin l'ancienne colonie britannique.

Les protestataires entendent saturer les accès à l'aéroport jusqu'à lundi. Une démarche similaire avait été entreprise le week-end dernier, sans atteindre son but.

---

AFGHANISTAN-TALIBAN ET ETATS-UNIS "PROCHES D'UN ACCORD"

KABOUL - Les négociateurs américains et taliban sont proches d'un accord ouvrant la voie à une issue politique au conflit en Afghanistan, a déclaré dimanche un haut diplomate américain, alors que les insurgés ont lancé une nouvelle offensive dans le nord et le centre du pays, vingt-quatre heures après avoir attaqué la ville de Kunduz.

Zalmay Khalilzad a indiqué qu'il se rendrait ce dimanche dans la capitale Kaboul pour des consultations après avoir bouclé une neuvième session de pourparlers au Qatar avec des représentants taliban.

Au même moment, les taliban attaquaient plusieurs villes du pays, dont celle de Pul-e Khumri, où de violents combats étaient en cours dimanche, selon un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur.

---

MOSCOU DÉNONCE LES FRAPPES US CONTRE AL QAÏDA EN SYRIE

MOSCOU - Moscou a accusé dimanche les Etats-Unis d'avoir violé un accord de cessez-le-feu en Syrie en menant des frappes aériennes contre des combattants djihadistes liés à Al Qaïda dans la province d'Idlib, rapportent les agences de presse russes.

L'armée américaine a annoncé samedi avoir bombardé un bâtiment dans lequel se trouvaient des dirigeants d'Al Qaïda en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), plus d'une quarantaine de djihadistes ont été tués au cours de cette opération.

"Les frappes aériennes américaines remettent en cause le cessez-le-feu dans la région", a commenté l'armée russe, citée dimanche par l'agence Interfax.

---

NETANYAHU RÉPÈTE QU'ISRAËL ANNEXERA LES COLONIES DE CISJORDANIE

JÉRUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a répété dimanche qu'Israël annexerait les colonies juives de Cisjordanie occupée, une promesse qu'il avait déjà formulée il y a cinq mois avant les élections législatives, sans toutefois fournir le moindre calendrier.

Les colonies sont un des principaux obstacles à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens, qui craignent que Benjamin Netanyahu ne veuille profiter du soutien inconditionnel du président américain Donald Trump pour violer les résolutions internationales.

Faute de majorité gouvernementale à l'issue des élections d'avril, les Israéliens sont de nouveau appelés aux urnes le 17 septembre. Benjamin Netanyahu mise sur le soutien des colons et de la droite nationaliste pour rester au pouvoir.

---

LA COALITION ALLEMANDE MENACÉE PAR DES ÉLECTIONS RÉGIONALES

BERLIN - Les élections régionales qui ont débuté ce dimanche dans l'est de l'Allemagne, dans le Brandebourg et en Saxe, pourraient constituer un nouveau revers pour les sociaux-démocrates du SPD et favoriser l'éclatement de la coalition qu'ils forment à Berlin avec les conservateurs de la chancelière Angela Merkel.

Le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD, extrême droite) devrait cumuler les gains au détriment de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de Merkel et du SPD, attendu lui comme le principal perdant des deux scrutins.

Une victoire de l'extrême droite dans le Brandebourg, Etat frontalier de la Pologne que les sociaux-démocrates gouvernent sans interruption depuis la réunification de l'Allemagne, amplifierait certainement les appels au sein du SPD demandant une rupture avec la coalition fédérale.

---

LA POLOGNE COMMÉMORE LES 80 ANS DU DÉBUT DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

VARSOVIE/GDANSK - La Pologne commémore ce dimanche le 80e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale, en présence notamment de la chancelière allemande Angela Merkel et du vice-président américain Mike Pence.

La Pologne a perdu un cinquième de sa population pendant le conflit, dont l'immense majorité des trois millions de Juifs qui y vivaient. Le sujet reste politiquement sensible à l'approche des élections, sur fond de polémique sur le rôle joué par des Polonais dans la mise en oeuvre du projet de "solution finale" de l'Allemagne nazie.

Au-delà de la dimension historique de l'évènement, le Parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir à Varsovie entendait mettre à profit la venue annoncée de Donald Trump, dont il est proche idéologiquement, pour galvaniser ses électeurs en vue des élections législatives du mois d'octobre. Mais le président américain a annulé son déplacement en raison de la menace que fait peser l'ouragan Dorian sur la côte Ouest des Etats-Unis.

---

L'OURAGAN DORIAN SE DIRIGE VERS LA FLORIDE MAIS POURRAIT L'ÉPARGNER

JACKSONVILLE, Floride - L'ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 5 avec des vents dépassant 230 km/h, s'apprête à frapper les Bahamas dimanche avant de se diriger vers la Floride, qu'il pourrait cependant relativement épargner, selon les dernières prévisions.

Le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami, a indiqué qu'un "changement notable" était intervenu depuis vendredi soir, les dernières prévisions semblant indiquer que l'oeil de l'ouragan pourrait bifurquer vers le Nord et rester au large des côtes américaines.

La trajectoire d'un tel phénomène reste néanmoins assez imprévisible, a rappelé le NHC.

---

UNE FUSILLADE AU TEXAS FAIT CINQ MORTS DONT L'ASSAILLANT

EL PASO - Quatre personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées par balles samedi à Midland et Odessa par un individu ayant parcouru les deux villes texanes à bord de deux véhicules différents, ont rapporté les autorités locales.

Le suspect, un homme blanc âgé d'une trentaine d'années connu des services de police, a été abattu devant un complexe d'Odessa abritant un cinéma, a déclaré la police.

Aucun élément n'a pour l'heure été communiqué sur les motivations du tireur présumé.

---

FRANCE

AGRESSION AU COUTEAU À VILLEURBANNE, TOUJOURS PAS DE MOBILE

LYON - Les motivations de l'homme qui a mortellement poignardé un jeune homme de 19 ans et blessé neuf autres personnes samedi à Villeurbanne (Rhône), près de Lyon, n'ont toujours pas été établies, indique-t-on de source policière.

Le procureur de Lyon a prévu de donner une conférence de presse ce dimanche à 15h00 (13h00 GMT).

La piste terroriste n'est pour l'heure pas retenue, celle d'une addiction aux stupéfiants sérieusement étudiée. L'homme, qui s'est présenté aux enquêteurs comme un demandeur d'asile d'origine afghane, ne coopère pas avec la police, dit-on de source policière.

---

OBJECTIF DE PRIVATISER LA FDJ EN NOVEMBRE, DIT LE MAIRE

PARIS - Le gouvernement français souhaite privatiser La Française des jeux (FDJ) "dans le courant du mois de novembre" si les conditions de marché le permettent, a déclaré dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

"Notre objectif, c'est que la Française des jeux puisse être privatisée d'ici la fin de l'année, sans doute d'ici la fin du mois de novembre sauf évidemment s'il devait y avoir un écroulement du marché", a-t-il dit lors du Grand Rendez-vous CNEWS-Europe 1-Les Echos.

Le principe de cette opération a été approuvé par le Parlement fin mai dans le cadre de la loi Pacte.