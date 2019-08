L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (03/08)

NOUVEAU WEEK-END DE MOBILISATION À HONG KONG

HONG KONG - Un nouveau rassemblement a débuté samedi à Hong Kong où la contestation antigouvernementale se poursuit en dépit des mises en garde de Pékin.

Des milliers de manifestants se sont mis en route à Mong Kok, un quartier populaire et très commerçant situé sur la partie continentale du territoire. En 2014, lors de la "révolte des parapluies", les rues étroites de Mong Kok avait été le théâtre de certains des affrontements les plus violents.

De nombreux manifestants portaient des casques de chantier. Croisé dans le cortège, Ivan, un étudiant de vingt ans, se disait un peu inquiet. "La police pourrait recourir à des actions violentes contre les manifestants", a-t-il dit. "Le trajet suivi par la manifestation est étroit, et si nous voulons partir, il pourrait être difficile d'échapper à la police."

Le mouvement de contestation, né du rejet d'un projet de loi qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale, s'est élargi depuis le mois de juin à des revendications plus larges, dont la démission de la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, soutenue par Pékin, et la protection des libertés et de l'autonomie dont jouit Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 1997.

---

L'OPPOSANTE RUSSE LIOUBOV SOBOL INTERPELLÉE AVANT UNE MANIFESTATION À MOSCOU

MOSCOU - L'opposante russe Lioubov Sobol, qui avait appelé à manifester ce samedi contre le gouvernement, a été interpellée par la police russe peu avant le début du rassemblement.

Des milliers de personnes sont attendues dans la journée à Moscou pour réclamer des élections libres. Le rassemblement n'a pas été autorisé par les autorités, et une demi-douzaine au moins de manifestants ont été arrêtés par les forces de l'ordre, rapporte en début d'après-midi le réseau OVD-Info.

Lioubov Sobol a été interpellée alors qu'elle tentait de rejoindre en taxi les lieux de la manifestation. Elle a été emmenée dans un fourgon de police. (nL8N24Z0B3]

L'opposante observe une grève de la faim pour protester contre l'invalidation de sa candidature aux élections municipales programmées le mois prochain à Moscou.

Le week-end dernier, une manifestation similaire a été violemment dispersée par la police. Un millier de manifestants ont été arrêtés, dont 88 sont toujours en détention.

Un autre chef de file de l'opposition russe, Alexeï Navalny, purge une peine de trente jours de prison pour avoir appelé à une précédente manifestation interdite.

---

FMI: LES EUROPÉENS CHOISISSENT LA BULGARE GEORGIEVA COMME CANDIDATE

BRUXELLES - Les Européens ont choisi vendredi soir la Bulgare Kristalina Georgieva pour être leur candidate à la direction du Fonds monétaire international (FMI).

Son dernier adversaire, le Néerlandais Jeroen Dijsselbloem, a félicité l'actuelle directrice générale de la Banque mondiale. "Je lui souhaite le plus grand succès", a-t-il dit sur Twitter.

Les pays de l'UE, incapables de trouver un candidat de consensus, avaient opté pour des votes afin de départager les cinq candidats qui briguaient la succession de Christine Lagarde.

Au dernier tour, Georgieva a obtenu 56% des voix des 28 Etats membres représentant 57% de la population, en deçà des critères fixés (obtenir au moins 55% des voix des 28 États membres de l'Union européenne représentant au moins 65% de la population de l'UE) mais largement devant son rival.

---

PROJET D'ACCORD AU SOUDAN VERS UN GOUVERNEMENT DE TRANSITION

KHARTOUM - Le Conseil militaire de transition (CMT), au pouvoir au Soudan depuis la chute du président Omar el Béchir en avril, et la principale coalition d'opposition sont parvenus à un accord sur la mise en place d'un gouvernement de transition, a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi le médiateur de l'Union africaine.

Mohamed Hassan Lebatt a précisé lors d'une conférence de presse que les représentants des deux camps allaient poursuivre les discussions samedi autour des détails techniques du projet de déclaration constitutionnelle, qui définit la répartition des pouvoirs et les relations entre les différentes branches du gouvernement de transition.

Cet accord intervient au terme de plusieurs semaines de négociations sur fond de heurts entre manifestants et forces de sécurité dans la capitale Khartoum et d'autres villes du pays.

---

UN BATEAU HUMANITAIRE ESPAGNOL AVEC 124 MIGRANTS À SON BORD CHERCHE UN PORT D'ACCUEIL

MADRID - Un navire humanitaire de l'ONG espagnole Open Arms avec 124 migrants à son bord est en quête d'un port de débarquement après avoir été interdit d'accoster en Italie, a annoncé vendredi l'organisation basée à Barcelone.

Dans un communiqué, l'ONG précise que ces migrants ont été secourus en mer en deux temps, jeudi puis dans la nuit de jeudi à vendredi. Deux bébés et deux femmes enceintes à un stade avancé de leur grossesse se trouvent parmi eux. Nombre d'entre eux portent des traces des violences qui leur ont été infligées en Libye avant leur tentative de traversée de la Méditerranée.

---

JOURNÉE D'HOMMAGE À STEVE MAÏA CANIÇO, NANTES SOUS TENSION

PARIS - L'accès au centre-ville de Nantes sera interdit aux "fauteurs de troubles" lors du rassemblement organisé ce samedi en hommage à Steve Maïa Caniço, et les forces de l'ordre sont présentes en grand nombre.

Le corps de l'animateur scolaire âgé de 24 ans, disparu dans la nuit du 21 au 22 juin après une opération de police controversée le soir de la Fête de la musique, a été retrouvé lundi dans la Loire.