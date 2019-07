L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (07/07)

ACCORD DE 2015: L'IRAN S'AUTORISE À DÉPASSER LES LIMITES POUR ENRICHIR L'URANIUM

DUBAI - L'Iran a annoncé dimanche qu'il s'apprêtait à enrichir son uranium à un degré plus élevé que le plafond établi par l'accord sur l'encadrement de ses activités nucléaires conclu en 2015 avec les grandes puissances, ce qui pourrait à terme conduire au rétablissement de toutes les sanctions contre Téhéran.

Paris a parlé d'une "violation" de l'accord de 2015, tandis qu'Israël fustigeait une mesure "très dangereuse".

En vertu de l'accord signé à Vienne le 14 juillet 2015, l'Iran peut enrichir de l'uranium jusqu'à 3,67%, bien en dessous à la fois des 20% qu'il atteignait avant la conclusion de l'accord et des quelque 90% nécessaire pour produire une arme nucléaire.

Les responsables iraniens, qui ont donné une conférence de presse retransmise en direct, ont déclaré que Téhéran continuerait à réduire ses engagements vis-à vis de l'accord de 2015 tous les 60 jours à moins que les signataires du pacte ne le protègent des sanctions américaines.

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié dimanche de très dangereuse la décision annoncée par l'Iran d'augmenter le taux d'enrichissement de son uranium et a appelé une nouvelle fois l'Europe à imposer des sanctions à Téhéran.

---

LES CONSERVATEURS GRANDS FAVORIS DES LÉGISLATIVES EN GRÈCE

ATHENES - Les conservateurs de Nouvelle Démocratie (ND) sont donnés grands favoris des élections législatives anticipées dimanche en Grèce, profitant de la colère des électeurs furieux de la poursuite de l'austérité et qui devraient tourner le dos au Premier ministre Alexis Tsipras et à son parti Syriza.

Le scrutin n'était normalement prévu qu'en octobre mais Alexis Tsipras a tiré les conclusions de la défaite de sa formation face à la droite aux élections européennes de la fin mai en convoquant des élections anticipées. La Nouvelle Démocratie de Kyriakos Mitsotakis est donnée en tête dans tous les sondages.

Une enquête Rass publiée vendredi donne 35,2% des voix à ND et 25,4% à Syriza. Un sondage Public Issue diffusé également vendredi crédite même Nouvelle Démocratie d'une avance de 15,5 points sur Syriza.

De premières projections sont attendues environ deux heures après la clôture des bureaux de vote, soit aux alentours de 18h00 GMT.

--- GB-JAVID VA SOUTENIR JOHNSON POUR LA SUCCESSION DE MAY-PRESSE

LONDRES - Le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid, va formellement apporter dans la semaine son soutien à Boris Johnson pour la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique, rapporte le Sunday Times.

D'après le journal dominical, Javid a pris position pour être en charge du portefeuille des Finances dans le futur gouvernement Johnson, grand favori de la "primaire" face à l'actuel ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt.

Javid soulignera mardi lors d'un discours qu'il est primordial pour la Grande-Bretagne que le divorce avec l'Union européenne ait lieu au 31 octobre prochain, avec ou sans accord, écrit le Sunday Times, dans la lignée de la position affichée par Johnson, fervent partisan du Brexit.

---

ATTENTAT TALIBAN À GHAZNI EN AFGHANISTAN, 14 MORTS

KABOUL - Les taliban ont annoncé avoir commis un attentat à la voiture piégée dimanche à Ghazni dans le centre de l'Afghanistan, qui a fait 14 morts et plus de 180 blessés.

Les taliban ont dit avoir fait exploser une voiture piégée près du site de la Direction nationale de la sécurité (NDS) dans cette ville, capitale de la province du même nom.

Selon les autorités, huit membres de la NDS ont été tués dans l'explosion, ainsi que six civils. Au moins 60 enfants qui étaient en cours dans une école située à proximité du lieu de l'attentat sont au nombre des blessés, ont déclaré des médecins.

---

UN BATEAU HUMANITAIRE AVEC MIGRANTS ACCOSTE À LAMPEDUSA

MILAN - Un navire de l'association humanitaire Mediterranea, qui récupère les migrants en mer, a accosté samedi dans le port sicilien de Lampedusa, malgré l'interdiction qui lui avait été faite d'entrer dans les eaux italiennes.

Il a accosté au même quai que le Sea-Watch 3, entré de force à Lampedusa voici une semaine après avoir attendu en mer plus de deux semaines avec à son bord 41 migrants secourus au large de la Libye.

La police italienne a ordonné samedi soir la saisie du navire et l'ouverture d'une enquête contre son capitaine. Les migrants ont été débarqués dans la nuit de samedi à dimanche.

---

SCHIAPPA PROMET UN "GRENELLE" DES VIOLENCES CONJUGALES

PARIS - Le gouvernement français organisera de septembre à novembre un "Grenelle des violences conjugales" afin de faire émerger de nouvelles mesures permettant de faire reculer ce phénomène, annonce Marlène Schiappa dans le Journal du dimanche.

La secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes promet de tirer de cette vaste concertation, réunissant pouvoirs publics, associations et familles de victimes, "des choses concrètes, avec un outil d'évaluation sur le long terme".

L'objectif, notamment, est de faire baisser le nombre de meurtres de femmes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, qui se sont élevés à 74 depuis le début de l'année, selon le collectif "Féminicides par compagnons ou ex".

"Nous allons organiser à Matignon un Grenelle des violences conjugales", déclare Marlène Schiappa.

---

MACRON AURAIT DÉCIDÉ DE DÉREMBOURSER L'HOMÉOPATHIE-JDD

PARIS - Emmanuel Macron aurait finalement tranché, après avoir hésité, en faveur de l'arrêt du remboursement des produits homéopathique, comme recommandé par la Haute autorité de santé (HAS), croit savoir le Journal du Dimanche.

Interrogé par Reuters, l'Elysée n'a pas confirmé le feu vert du chef de l'Etat, signalant simplement que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'exprimerait sur le sujet dans les prochains jours.

La HAS s'est prononcée le 28 juin pour le déremboursement des médicaments homéopathiques en raison d'une "efficacité insuffisante", selon les termes de son avis, au grand dam des laboratoires concernés, Boiron en tête.