L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (07/09)

BREXIT

POURSUITE DU BRAS DE FER ENTRE BORIS JOHNSON ET L'OPPOSITION

LONDRES - Le Parti travailliste et les autres formations de l'opposition britannique hostiles à un Brexit sans accord ne voteront pas lundi la motion que Boris Johnson entend soumettre à la Chambre des communes pour obtenir la tenue d'élections anticipées dès le 15 octobre.

L'initiative du Premier ministre semble donc une nouvelle fois mathématiquement vouée à l'échec, les règles en vigueur au Royaume-Uni exigeant que la motion soit approuvée par les deux tiers de l'assemblée, soit 434 voix. Or, le Labour représentant à lui seul 247 des 650 élus, sans les voix de ses députés, ce seuil est hors de portée.

Mercredi soir déjà, une première tentative avait échoué, seuls 298 députés s'y étant déclarés favorables.

Les partis d'opposition redoutent que des élections à la mi-octobre puissent permettre à Boris Johnson de réussir tout de même à faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.

En déplacement en Ecosse au terme d'une semaine marquée par une série de revers cinglants à la Chambre des communes, Boris Johnson a exclu pour sa part de démissionner. "Ce n'est pas une hypothèse que je souhaite envisager", a-t-il dit.

Le chef du gouvernement conservateur a dans le même temps dit vouloir prendre contact avec les 21 élus tories qu'il a exclus du parti pour avoir mêlé leur voix à celle de l'alliance des anti-No Deal. "Bien sûr, je vais prendre contact avec ces collègues, pour trouver des moyens de renouer des liens, mais je dois être clair: nous devons faire le Brexit."

LONDRES PROPOSE UNE SOLUTION PAN-IRLANDAISE SUR L'AGRICULTURE

BRUXELLES - David Frost, négociateur en chef de Londres pour le Brexit, a proposé vendredi à Bruxelles la mise en place sur toute l'île d'Irlande d'une zone commune où s'appliqueraient les normes sanitaires et phytosanitaires européennes (SPS) après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

L'idée, exposée lors d'une réunion avec les négociateurs de la Commission européenne, est présentée par les Britanniques comme une solution de rechange au "backstop", la clause de sauvegarde censée éviter en dernier recours un rétablissement de la frontière physique à travers l'Irlande.

Il est peu probable que cette solution soit jugée suffisante par les Européens.

---

BAHAMAS-DES MILLIERS DE PERSONNES FUIENT LES ÎLES DÉVASTÉES PAR DORIAN

NASSAU - Des centaines de personnes ont fui vendredi par bateaux et avions les îles Abacos, dans l'archipel des Bahamas, et plusieurs milliers d'autres attendaient sur l'île voisine de Grande Bahamas le départ d'un navire de croisière pour échapper au chaos laissé par le passage de l'ouragan Dorian.

Le plus puissant cyclone à avoir jamais frappé les Bahamas, alors qu'il était classé en catégorie 5 - la plus élevée - sur l'échelle de Saffir-Simpson, a balayé en début de semaine des quartiers tout entiers et a causé selon un représentant local un nombre "vertigineux" de morts.

Des centaines voire des milliers d'habitants de l'archipel, qui en compte 400.000, étaient encore portés disparus.

Le dernier bilan provisoire, porté à 43 morts selon plusieurs médias, devrait continuer de s'alourdir. Les équipes de secours découvrent des corps au fur et à mesure de leur progression dans les ruines des maisons et des bâtiments totalement détruits par les éléments déchaînés.

---

SEPT PAYS AMAZONIENS SIGNENT UN PACTE DE PROTECTION

LETICIA, Colombie - Sept pays amazoniens (Colombie, Brésil, Bolivie, Equateur, Pérou, Guyana et Surinam) ont signé vendredi un pacte pour la protection de la plus grande forêt tropicale au monde, lequel prévoit une surveillance par satellite et une intervention coordonnée en cas de sinistre, en réponse aux récents incendies qui ont ravagé la forêt.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré que ce pacte constituait une réaffirmation de la souveraineté de chacun des pays amazoniens. Il avait a dénoncé le mois dernier des "interférences" étrangères sur la question de l'Amazonie, ciblant particulièrement son homologue français Emmanuel Macron avec lequel il s'est livré à une guerre de mots qui a viré à la crise diplomatique.

---

L'ANCIEN PRÉSIDENT DU ZIMBABWE ROBERT MUGABE EST MORT

JOHANNESBURG - L'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe est mort à l'âge de 95 ans vendredi à Singapour, où il avait été soigné à plusieurs reprises ces dernières années.

Arrivé au pouvoir lors de l'indépendance en 1980, Robert Mugabe avait été chassé du pouvoir par un coup d'Etat en novembre 2017, après 37 ans à la tête du pays - sept ans comme Premier ministre puis trente ans comme président.

"C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur et ancien président du Zimbabwe, le camarade Robert Mugabe", a écrit son successeur, Emmerson Mnangagwa, saluant une "icône de la libération, un panafricaniste qui a voué sa vie à l'émancipation et à la responsabilisation de son peuple".

Mais il laisse aussi le souvenir d'un homme qui s'était mué au fil des décennies en autocrate obsédé par le pouvoir.

---

L'IRAN SE DIT CAPABLE D'ENRICHIR L'URANIUM À PLUS DE 20%

DUBAI - L'Iran est capable d'enrichir l'uranium à un degré supérieur à 20%, même si la République islamique n'a pas l'intention de franchir ce pas dans l'immédiat, a déclaré samedi le porte-parole de l'agence nucléaire iranienne.

"Nous avons commencé à nous défaire des limites qui pesaient sur nos activités de recherche et développement (...) Cela passe par le développement de centrifugeuses plus rapides et plus sophistiquées", a déclaré Behrouz Kamalvandi.

"Les parties européennes à l'accord (signé à Vienne en 2015) doivent savoir qu'il ne reste plus beaucoup de temps et que si quelque chose doit être fait, il faut que ça soit fait rapidement", a-t-il ajouté dans une allocution télévisée.

Cette mesure, si elle se confirmait, serait une nouvelle étape du désengagement progressif de Téhéran de l'accord de 2015 en riposte au retrait des Etats-Unis, en mai 2018, et au rétablissement des sanctions américaines qui avaient été levées après la négociation du Plan d'action global commun (PAGC ou JCPOA en anglais), le nom officiel de l'accord de 2015.

---

CRASH RIO-PARIS: LE PARQUET DE PARIS FAIT APPEL

PARIS - Le parquet de Paris a fait appel du non-lieu prononcé au bénéfice d'Air France et d'Airbus par les juges dans le dossier du crash Rio-Paris le 1er juin 2009.

L'accident du vol AF447 Rio-Paris a causé la mort de 228 passagers et membres d'équipage.

Dans leur ordonnance, en date du 29 août, les deux juges d'instruction ont ordonné un non-lieu général pour Airbus et Air France et rejettent sur les pilotes la responsabilité de ce crash dans l'océan Atlantique, au large du Brésil.

Les avocats de l'association de familles de victimes françaises Entraide et Solidarité AF447 ont dénoncé jeudi un "déni de justice" et annoncé qu'ils allaient faire appel.

---

LA FRANCE CHERCHE LE MOYEN DE RAPATRIER LES PASSAGERS D'AIGLE AZUR

PARIS - L'Etat cherche une solution auprès du groupe Air France-KLM et d'autres compagnies aériennes pour rapatrier les "milliers" de clients d'Aigle Azur situés hors du territoire, avant l'annulation complète de ses vols, a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat chargé des Transports.

La compagnie aérienne créée en 2001 pour offrir des liaisons à bas coûts entre la France et le Maghreb a été placée lundi en redressement judiciaire, à la suite de difficultés de trésorerie. Elle devrait interrompre complètement ses vols samedi.

---

LA CROISSANCE DANS LA ZONE EURO RÉDUITE DE MOITIÉ AU 2E TRIMESTRE

BRUXELLES - Le rythme de croissance en zone euro a été réduit de moitié au deuxième trimestre, freiné par une contraction de l'économie allemande et un ralentissement des exportations, selon les données publiées vendredi par Eurostat.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) des 19 pays du bloc, menacés par le Brexit et les tensions commerciales, a été confirmée à 0,2% pour le deuxième trimestre, contre 0,4% sur les trois premiers mois de l'année.

Sur un an, la croissance du deuxième trimestre a été révisée en légère hausse à 1,2% contre une précédent estimation de 1,1%.

Sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, l'économie allemande, la première du bloc, qui repose lourdement sur les exportations, s'est contractée de 0,1% au deuxième trimestre, plus mauvaise performance de la zone euro.

---

L'INDE A PERDU LE CONTACT AVEC SA SONDE LUNAIRE

BANGALORE - L'agence spatiale indienne (ISRO) a annoncé samedi avoir perdu le contact avec la sonde qu'elle tentait de faire atterrir sur la Lune, un revers pour l'Inde qui ambitionne de devenir la première nation à inspecter le pôle sud lunaire.

L'Inde, qui a mené avec réussite sa première mission spatiale il y a 11 ans, espère comme Israël devenir la quatrième puissance à faire alunir un engin après les Etats-Unis, la Russie et la Chine.