L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (08/06)

RENAULT: PARIS PRÊT À RÉDUIRE SA PART POUR DOPER L'ALLIANCE AVEC NISSAN

FUKUOKA, Japon - L'Etat français est prêt à réduire sa part dans Renault afin de consolider l'alliance entre le groupe au losange et le japonais Nissan, a déclaré samedi le ministre de l'Economie et des Finances dans un entretien à l'AFP.

L'Etat possède 15% du capital de Renault, qui détient 43,4% de Nissan. Le groupe japonais possède 15% de Renault, mais sans droit de vote. Cette relation est depuis longtemps jugée déséquilibrée par Nissan.

Bruno Le Maire s'exprimait en marge des réunions des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 à Fukuoka, au Japon, deux jours après le coup de tonnerre provoqué par le retrait par Fiat Chrysler Automobiles (FCA) de son projet de fusion de 30 milliards d'euros avec le constructeur français.

Le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré à l'AFP que sa priorité était de "consolider l'alliance" Renault-Nissan avant de songer à un rapprochement avec un autre constructeur.

---

USA-MEXIQUE:

ACCORD SUR L'IMMIGRATION POUR ÉVITER UNE GUERRE COMMERCIALE

WASHINGTON - Les Etats-Unis et le Mexique ont conclu un accord vendredi pour éviter une guerre commerciale, le Mexique s'engageant à prendre des "mesures fortes" pour endiguer l'afflux de migrants en provenance d'Amérique centrale.

Donald Trump menaçait d'imposer à compter de lundi des droits de douane de 5% sur tous les produits mexicains si le pays voisin n'acceptait pas de prendre des mesures plus efficaces pour contenir les flux de migrants à la frontière entre les deux pays.

Le Mexique a accepté d'accueillir davantage de réfugiés qui demandent l'asile aux Etats-Unis pendant l'examen de leur dossier, indique les deux pays dans une déclaration commune signée à Washington après trois jours de pourparlers.

"Les Etats-Unis vont immédiatement étendre la mise en oeuvre du protocole de protection des migrants (MPP) existant à l'ensemble de leur frontière méridionale", dit-on dans la déclaration commune.

"En réponse, le Mexique autorisera l'entrée de toutes ces personnes pour des raisons humanitaires, dans le respect de ses obligations internationales, en attendant que leur demande d'asile soit examinée".

Les autorités mexicaines ont également accepté de renforcer les mesures visant à endiguer l'immigration clandestine, en déployant notamment la garde nationale à sa frontière sud.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a précisé que le déploiement débuterait lundi. "Je crois que c'est juste équilibre", a-t-il déclaré à Washington.

Les deux pays poursuivront leurs discussions sur l'immigration clandestine et si les dispositions prévues par l'accord "n'ont pas les résultats escomptés, ils prendront des mesures supplémentaires et les annonceront d'ici trois mois".

L'accord n'accède toutefois pas à une des demandes des Etats-Unis, qui espéraient que le Mexique accepte d'assumer le rôle de "pays tiers sûr". Un tel statut aurait contraint les demandeurs d'asile à déposer leur demande pour le statut de réfugié au Mexique plutôt qu'aux Etats-Unis.

---

LE G20 FINANCES S'INQUIÈTE DES TENSIONS COMMERCIALES

FUKUOKA, Japon - Les tensions commerciales menacent l'accélération modérée de la croissance mondiale prévue au second semestre 2019 et en 2020, peut-on lire dans le projet de communiqué des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 réunis ce week-end à Fukuoka, au Japon.

Mais le texte montre également que les intervenants restent divisés sur l'urgence de trouver une solution.

"La croissance mondiale semble en voie de stabilisation et est généralement attendue en rebond modéré plus tard dans l'année ainsi qu'en 2020", dit le texte du communiqué, qui pourra être modifié d'ici sa publication dimanche.

"Cependant, (...), les risques restent orientés à la baisse. Cela inclut en particulier les tensions commerciales et géopolitiques qui s'intensifient", poursuit le communiqué.

ACCORD DE PRINCIPE AU G20 SUR LA TAXATION DES "GAFA"

FUKUOKA, Japon - Les ministres des Finances du G20 réunis au Japon se sont mis d'accord samedi sur un plan de bataille visant à harmoniser la fiscalité internationale afin de réduire les avantages dont profitent les multinationales et les géants du numérique.

L'émergence de groupes comme Google GOOGL.O ou Facebook FB.O a poussé les règles fiscales actuelles à leur limite, ces multinationales n'ayant aucun mal à déclarer leurs profits dans des pays fiscalement avantageux, où que soient leurs clients.

Dans leur communiqué final, qui doit être publié dimanche, les ministres des Finances des 20 principales économies mondiales "saluent les récents progrès effectués pour répondre aux défis fiscaux émergeant de la numérisation et approuvent l'ambitieux programme d'une approche reposant sur deux piliers".

---

DEUX CHEFS REBELLES SOUDANAIS ARRÊTÉS À KHARTOUM

KHARTOUM - Deux chefs rebelles soudanais ont été arrêtés samedi matin, apprend-on de sources proches de l'opposition à Khartoum, peu après avoir rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, venu jouer les médiateurs dans la crise qui secoue le pays.

Abiy a effectué vendredi une mission de médiation entre le Conseil militaire de transition (CMT) et l'opposition, quatre jours après la répression meurtrière à Khartoum, par les forces paramilitaires, des manifestants qui réclament depuis des mois une transition démocratique et qui ont obtenu la destitution du président Omar el Béchir le 11 avril dernier.

Ismail Jallab, secrétaire général du Mouvement de libération du peuple soudanais-Nord (SPLM-N) et Mubarak Ardol, porte-parole du mouvement rebelle, ont été interpellés quelques heures après leur réunion avec le Premier ministre éthiopien.