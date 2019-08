L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 12H00 GMT (15/08)

DÉMONSTRATION DE FORCE DE LA POLICE CHINOISE À LA FRONTIÈRE AVEC HONG KONG

HONG KONG/SHENZHEN, Chine - Des centaines de membres des forces paramilitaires chinoises ont participé jeudi à des manoeuvres très médiatisées à Shenzhen, de l'autre côté de la frontière avec Hong Kong, faisant craindre que le gouvernement central chinois pourrait s'apprêter à intervenir contre le mouvement de contestation qui ébranle la "région administrative spéciale".

Ces derniers jours, le pouvoir central a qualifié les manifestations de "quasi-terrorisme".

Une centaine de véhicules militaires, dont des blindés, ont été vus aux abords d'un stade de Shenzhen tandis que des paramilitaires de la Police armée du peuple (PAP) marchaient en formation.

A Londres, l'ambassadeur de Chine a déclaré jeudi que les événements en cours depuis plus de deux mois constituaient le plus grave défi depuis la rétrocession, en 1997, et que les manifestants radicalisés menaçaient le principe "un pays, deux systèmes". Cette formule fixe la souveraineté chinoise sur Hong Kong tout en garantissant le maintien de l'autonomie et des libertés civiles dans l'ancienne colonie britannique.

"Le gouvernement central chinois ne laissera jamais quelques criminels violents entraîner Hong Kong sur une route dangereuse, vers des abysses dangereuses", a prévenu Liu Xiaoming.

Le Global Times, journal tabloïd nationaliste appartenant au Quotidien du Peuple, l'organe officiel du Parti communiste, a diffusé cette semaine une vidéo montrant des colonnes de blindés et de camions roulant dans Shenzhen. Son rédacteur en chef, Hu Xijin, a souligné que ces manoeuvres constituaient un "avertissement clair aux émeutiers de Hong Kong".

A WASHINGTON, le département américain d'Etat s'est dit profondément préoccupé par les informations faisant état d'une concentration de forces de la police chinoise près de la frontière hongkongaise et a prévenu que toute dégradation de l'autonomie dont dispose l'ancienne colonie britannique mettrait en péril le statut commercial préférentiel dont jouit Hong Kong vis-à-vis des Etats-Unis.

Sur Twitter, Donald Trump a déclaré mercredi soir que la Chine souhaitait conclure un accord commercial avec les Etats-Unis mais que la priorité actuelle de Pékin devait être la question de Hong Kong, le président américain demandant au pouvoir chinois un dénouement "humain" à la crise dans la région administrative spéciale.

A PARIS, le ministère français des Affaires étrangères a appelé mercredi soir toutes les parties à renouer le dialogue afin de trouver une issue pacifique à la crise.

---

MACRON REND HOMMAGE AUX HÉROS AFRICAINS DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

SAINT-RAPHAEL, Var - Emmanuel Macron a rendu jeudi hommage aux héros du débarquement de Provence il y a 75 ans, le 15 août 1944, dont une majorité de soldats africains qui ont écrit cette "page cruciale" de l'Histoire de France, lui rendant "sa liberté et sa dignité".

"La France a une part d'Afrique en elle et sur le sol de cette Provence, cette part fut celle du sang versé", a-t-il dit à Saint-Raphaël (Var), avant de déposer une gerbe en honneur des morts de cette bataille aux côtés du président guinéen Alpha Condé et de son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Le chef de l'Etat français a appelé les maires de France à "faire vivre" la mémoire des soldats africains tombés au combat pendant la Seconde Guerre mondiale en donnant leur nom à des rues et des places, parce que les combattants africains "n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure méritait".

---

MADRID PROPOSE DE PRENDRE EN CHARGE UNE PARTIE DES MIGRANTS SECOURUS PAR L'OPEN ARMS

ROME - L'Espagne a proposé de prendre en charge une partie des migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire espagnol Open Arms, actuellement bloqué au large des côtes italiennes, a annoncé jeudi la présidence du Conseil italien.

Aucune confirmation n'a pu être obtenue auprès du gouvernement espagnol, mais selon le quotidien El Pais, qui cite trois sources gouvernementales, l'offre de Madrid est réelle et s'inscrit dans le cadre de discussions plus larges impliquant aussi la France et l'Allemagne.

Au final, poursuit El Pais, l'Espagne pourrait prendre en charge plus de 10% des quelque 150 passagers actuellement à bord de l'Open Arms.

L'ONG espagnole Proactiva Open Arms, qui a affrété le navire, a indiqué jeudi matin que son bateau était à l'ancre dans les eaux territoriales italiennes, à huit kilomètres environ de l'île de Lampedusa.

Contredisant le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, un tribunal administratif italien, saisi par l'ONG espagnole, a jugé mercredi que l'Open Arms devait être autorisé à entrer dans les eaux territoriales italiennes en application du droit maritime international.

---

WASHINGTON DEMANDE LA SAISIE DU PÉTROLIER IRANIEN IMMOBILISÉ À GIBRALTAR

LONDRES - Les Etats-Unis ont demandé la saisie du pétrolier iranien Grace 1 immobilisé depuis le début du mois de juillet à Gibraltar du fait de soupçons de violation des sanctions imposées à la Syrie, a confirmé jeudi le gouvernement de Gibraltar.

Le dossier sera examiné dans l'après-midi par la Cour suprême.

La demande américaine a été transmise alors que les autorités de Gibraltar semblaient sur le point d'ordonner la libération du navire. Sans cette demande, le navire aurait été autorisé à reprendre la mer, rapporte le quotidien Gibraltar Chronicle.

Le pétrolier iranien a été saisi le 4 juillet au large du rocher de Gibraltar par les forces des Royal Marines.

L'Iran, qui rejette les allégations, a répliqué en arraisonnant quinze jours plus tard un navire battant pavillon britannique, le Stena Imperio, accusé d'avoir enfreint les règles encadrant la navigation maritime internationale.

---

L'AUTOPSIE D'EPSTEIN A RÉVÉLÉ PLUSIEURS FRACTURES AU NIVEAU DU COU, RAPPORTE LE WASHINGTON POST

ATLANTA - L'autopsie de Jeffrey Epstein, le millionnaire mort ce week-end en détention avant son procès pour trafic sexuel de mineures, a montré que l'homme d'affaires avait le cou brisé en plusieurs endroits, rapporte le Washington Post.

Ces fractures sont conformes à une pendaison ou à une strangulation, ajoute le journal citant des sources ayant eu accès au rapport d'autopsie.

Jeffrey Epstein, qui était âgé de 66 ans, a été retrouvé sans connaissance samedi dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC) à Manhattan où il était détenu après son arrestation le 6 juillet. Il n'a pu être ranimé.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de son décès.

L'ex-gérant de fonds, qui a compté parmi ses amis le président républicain Donald Trump et l'ancien président démocrate Bill Clinton, était accusé d'avoir recruté des dizaines de filles mineures entre 2002 et 2005.

---

MALAISIE: LA FAIM ET LE STRESS, CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS DE NORA QUOIRIN

SEREMBAN, Malaisie - L'autopsie de l'adolescente franco-irlandaise retrouvée morte en Malaisie indique que la jeune fille a succombé à une hémorragie interne sans doute liée à la faim et au stress, ont annoncé jeudi les autorités policières.

Le corps de Nora Anne Quoirin, qui était âgée de 15 ans, a été retrouvé au fond d'un ravin mardi à proximité de l'hôtel où elle séjournait en famille, à 70 km environ au sud de Kuala Lumpur, la capitale malaisienne. Elle était portée disparue depuis le 4 août.

"Pour le moment, rien n'indique qu'il y a eu enlèvement", a déclaré le chef de la police locale, Mohamad Mat Yusop, rendant compte des résultats de l'autopsie pratiquée mercredi. Aucune trace d'agression sexuelle n'a été relevée.

Les médecins légistes estiment que son décès remonte à deux ou trois jours avant la découverte du corps.